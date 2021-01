Corona in NRW: Bald unter der 100er-Marke bei der Inzidenz? ++ Ausbruch in Ruhrgebiets-Krankenhaus

Der Corona-Lockdown in NRW hält an - noch mindestens bis zum 14. Februar gelten strenge Regeln zur Eindämmung der Pandemie.

Ab Montag gilt auch eine verschärfte Corona-Maskenpflicht in NRW.

News-Blog: Corona in NRW

Alle Infos dazu und alle Entwicklungen zum Coronavirus liest du in unserem News-Ticker.

-------------------

+++ Zum Aktualisieren hier klicken +++

Sonntag, 24. Januar

18.05 Uhr: Polizei sprengt Versammlung in Schalke-Lokal

Seit Wochen sind die Kneipen in NRW dicht. Doch manch einer will sich nicht an die Corona-Schutzverordnung halten. Die Polizei Gelsenkirchen musste jetzt eine Versammlung in einem Schalker Lokal sprengen. Welche Strafen den Wirt und seine Gäste jetzt erwarten, liest du hier >>>

15 Uhr: NRW bald unter 100er-Marke bei Corona-Inzidenz?

Der Sieben-Tage-Wert für Corona-Neuinfektionen in Nordrhein-Westfalen ist weiter leicht rückläufig. Die Gesundheitsämter meldeten 104,9 Ansteckungen pro 10o.000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen - nach 106,0 am Vortag. Das geht aus Angaben des Robert Koch-Instituts von Sonntag hervor.

Innerhalb eines Tages infizierten sich in NRW demnach 2611 Menschen neu. Die Gesamtzahl der registrierten Infektionen beträgt damit 470 082. Um 46 auf 9941 stieg die Zahl der Menschen, die an oder mit Covid-19 gestorben sind. Am Vortag hatten die Behörden noch 122 Corona-Tote binnen eines Tages im Bundesland registriert.

NRW-weit lag mit 201,7 nur noch der Landkreis Höxter knapp über dem Inzidenz-Wert von 200. Den niedrigsten Wert in NRW verzeichnet mit 39,6 nach wie vor Münster. Coesfeld mit 54,4 könnte ebenfalls bald wieder den Grenzwert unterschreiten.

Samstag, 23. Januar

16.22 Uhr: Corona-Ausbruch! Herner Krankenhaus zieht Konsequenzen

Die Lage im St. Anna-Hospital in Herne spitzt sich zu. Nach einem Corona-Ausbruch unter den Mitarbeitern zieht der Träger nun Konsequenzen, berichtet die „WAZ“.

Demnach hätten sich 40 Angestellte des Krankenhauses infiziert. Die Klinik hat mittlerweile weitreichende Konsequenzen gezogen: Eine der 16 Stationen sei bereits geschlossen worden. Zudem könnte die Herner Klinik ab sofort nur noch Notfälle aufnehmen, Geburten betreut und medizinisch notwendige Behandlungen weitergeführt werden. Wie sich die Mitarbeiter mit dem Virus infiziert haben könnten, erfährst du hier bei der WAZ >>>

8.20 Uhr: NRW-Ministerpräsident Armin Laschet mit düsterer Warnung für die Zeit nach dem Lockdown

Die Corona-Pandemie wird Deutschland nach Einschätzung des neuen CDU-Vorsitzenden und nordrhein-westfälischen Ministerpräsidenten Armin Laschet noch lange beschäftigen. „Auch wenn die Pandemie überwunden ist, wird nicht alles gut sein. Denn dann kommen die finanziellen, die wirtschaftlichen und alle anderen Folgen von Corona richtig zum Vorschein“, sagte Laschet im Interview mit der „Frankfurter Allgemeinen Zeitung“.

Armin Laschet warnt vor den Lockdown-Folgen. Foto: picture alliance/dpa/dpa POOL | Marcel Kusch

Der neue CDU-Chef unterstrich die Notwendigkeit, die Schäden durch die Corona-Maßnahmen vor allem für Kinder und ihre Bildungschancen mit dem Gesundheitsschutz abzuwägen.

Gleichzeitig warnte Laschet jedoch auch vor den Corona-Mutationen: „Die Entwicklungen in Irland und Großbritannien müssen uns eine Warnung sein!“ Zwar sinke die Inzidenz in Deutschland derzeit, doch das neue mutierte Virus sei unberechenbar. „Wie es wirkt, wie schnell es wirkt und in welchen Gruppen es wirkt, das kann abschließend heute niemand fundiert vorhersagen. Deshalb ist äußerste Vorsicht geboten“, betonte der NRW-Ministerpräsident. Darum sei derzeit ein langfristiges Corona-Konzept schwierig.

Freitag, 22. Januar

21.36 Uhr: Distanzunterricht bleibt nach Klage von Zweitklässlerin

Nach einer Entscheidung des Oberverwaltungsgerichts für NRW bleibt es vorerst in der Corona-Pandemie beim Distanzunterricht an den Schulen. Das OVG wies am Freitag den Antrag einer Grundschülerin aus Köln ab, wie das Gericht mitteilte. Die Zweitklässlerin hatte sich per Eilverfahren gegen die Coronabetreuungsverordnung des Landes gewandt. Sie sah ihr Recht auf Bildung und schulische Förderung verletzt.

Dem schloss sich das OVG nicht an. Schulschließungen seien in der derzeitigen Lage in der Corona-Krise wohl verhältnismäßig. Der Gesetzgeber dürfte angesichts der hohen Zahlen bei den Neuinfektionen dem Gesundheitsschutz der Bevölkerung Vorrang einräumen. Die Folgen für Schüler und Eltern seien zwar gravierend, argumentierte der 13. Senat des OVG, würden aber zumindest zum Teil durch digitale oder analoge Lernangebote abgefedert.

In der Begründung betonen die OVG-Richter, dass das Land im November zuerst anderen Maßnahmen den Vorzug gegeben habe, um zu versuchen, den normalen Schulbetrieb aufrecht zu erhalten. Erst als die Verbreitung des Virus dadurch nicht eingedämmt werden konnte, sei es zur zeitweisen Umstellung auf den Distanzunterricht gekommen.

18.48 Uhr: 83-jährige Essener haben keinen Anspruch auf schnellere Impfung

Zwei über 80 Jahre alte Eheleute aus Essen haben keinen Anspruch auf eine sofortige Impfung gegen das Corona-Virus. Das hat das Oberverwaltungsgericht für das Land NRW am Freitag per Eilverfahren entschieden.

Die im eigenen Hausstand lebenden Eheleute hatten argumentiert, dass sie als über 80-Jährige dem höchsten Infektionsrisiko ausgesetzt seien. Es sei rechtswidrig, dass zunächst alle Bewohnerinnen und Bewohner der Pflegeheime geimpft würden, auch wenn sie das 80. Lebensjahr noch nicht vollendet hätten. Die beiden 83-Jahre alten Eheleute wollten erreichen, dass ihnen die Stadt Essen unverzüglich eine Möglichkeit zur Corona-Schutzimpfung verschafft.

Der Vorrang der Bewohner von Alten- und Pflegeheimen sei nicht zu beanstanden. Das sehe die Coronavirus-Impfverordnung ausdrücklich vor. Bewohner von Altenheimen hätten ein erhöhtes Risiko, weil sie auf eine Vielzahl von Kontakten angewiesen seien. Wer in einem eigenen Haushalt lebe, könne dagegen die Zahl seiner Kontakte beschränken. Auch dass zunächst das Personal der Pflegeheime geimpft wird, sei zulässig.

17.05 Uhr: NRW will Polizisten ins Homeoffice schicken

Das NRW-Innenministerium will wegen der Pandemie nun einen Großteil der Polizisten ins Homeoffice schicken. Diese Regelung soll bis zum 15. März bestehen. Das berichtet die Rheinische Post.

Wie diese Regelungen genau aussehen werden, ist nicht bekannt. Nur dass der Streifendienst und die Ansprechbarkeit der Polizisten nicht eingeschränkt werden sollen.

Die Polizeibehörden sollen deshalb individuelle Lösungen finden, um den Dienstbetrieb entsprechend aufrecht zu erhalten – zum Beispiel für die Bearbeitung von Haft- und Eilsachen oder zur Sicherstellung er Anzeigenaufnahme vor Ort. Die Wachen müssen außerdem dauerhaft besetzt sein.

16.16 Uhr: NRW bekommt neues Pandemie-Gesetz

Das umstrittene Pandemie-Gesetz für NRW soll nach dem Willen der schwarz-gelben Regierungskoalition neu aufgesetzt werden. Die neue Version soll das Parlament bei der Einschränkung von Grundrechten vorher stärker und besser beteiligen, wie CDU und FDP am Freitag gemeinsam mitteilten. Es geht um „pandemische Leitlinien“, die das Parlament vorgeben würde - und an denen die Landesregierung sich orientieren müsste.

Es soll ein neues Pandemie-Gesetz erlassen werden für NRW. (Symbolbild) Foto: imago images/photothek

Das aktuelle Pandemie-Gesetz hatte vor seiner Verabschiedung für Debatten gesorgt, da es in einer pandemischen Lage unter anderem die Beschlagnahme medizinischen Materials ermöglicht. Eben jene pandemische Lage soll vom Landtag nach dem Willen von Schwarz-Gelb noch einmal um zwei Monate bis Ende März verlängert werden. Der entsprechende Antrag soll kommende Woche im Plenum eingebracht werden.

Die aktuelle Regelung zur pandemischen Lage läuft Ende Januar aus. Das Gesundheitsministerium muss dem Landtag kommende Woche eine Lageeinschätzung vorlegen. Zuletzt hatte es jeweils eine breite Mehrheit im Plenum für die Verlängerung des Quasi-Ausnahmezustands gegeben.

Konkret soll es nach dpa-Informationen darum gehen, dass der Landtag zukünftig befristet geltende „pandemische Leitlinien“ erlassen kann. Die Landesregierung würde sich bei ihren Maßnahmen dann daran orientieren müssen.

14.55 Uhr: Uniklinik Köln schenkt Mitarbeitern Rosenmontag

Die Kölner Uniklinik schenkt in der Corona-Krise ihren Mitarbeitern den Rosenmontag in diesem Jahr als freien Tag. „Da der Karneval aufgrund der Corona-Pandemie in der regulären Form ausfallen wird, fällt im Jahr 2021 auch der Rosenmontag als freier Brauchtumsfeiertag weg“, teilte ein Sprecher am Freitag mit.

„Um jedoch den außerordentlichen Einsatz der Beschäftigten im Jahr 2020 zu würdigen, hat der Vorstand der Uniklinik Köln entschieden, dass aus Rosenmontag im Jahr 2021 ein "Danke-Montag" als freier Tag für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Uniklinik Köln wird.“

12.15 Uhr: Neue Regeln in NRW - Alles, was du zum Lockdown wissen musst

Ab Montag treten die neuen Regeln in Kraft. Wir liefern dir einen Überblick über die verschärften Maßnahmen >>>>

11.57 Uhr: Aktion #Lichtfenster - Essener sollen Kerze für Corona-Verstorbene ins Fenster stellen

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier ruft zu einer gemeinsamen Aktion auf, um der Corona-Toten zu gedenken. Menschen sollen am Freitagabend eine Kerze ins Fenster stellen. Das Bistum Essen ruft die Essener auf mitzumachen.

11.36 Uhr: Mann stiehlt 1000 FFP2-Masken in Bochumer Geschäft

Unfassbare Tat! Kurz nachdem bekannt gegeben wurde, dass ab Montag FFP2-und OP-Maskenpflicht besteht, wollte ein Mann fette Beute machen. Er brach gegen 23 Uhr in ein Geschäft an der Kortumstraße ein und klaute tatsächlich 1000 FFP2-Masken. Da er bei seiner Flucht von Zeugen beobachtet wurde, riefen diese die Polizei. Wenig später konnten die Beamten den Mann (38) schnappen. Den Karton mit den Masken konnten sie sichern. Die Ermittlungen zu dem „einschlägig polizeibekannten“ Mann dauern an, wie die Polizei mitteilt.

Ein Dieb hatte es in Bochum auf FFP2-Masken abgesehen. (Symbolbild) Foto: imago images

11.04 Uhr: Münsters Oberbürgermeister spricht Warnung aus

Der Oberbürgermeister von Münster, Markus Lewe (CDU), will trotz der niedrigen Zahl von Corona-Neuansteckungen in seiner Stadt vorsichtig bleiben. „Es ist keine Selbstverständlichkeit, es kann sich auch jederzeit wieder ändern“, sagte Lewe am Freitag im ARD-„Morgenmagazin“. „Ich glaube, dass ein Teil des Erfolgs tatsächlich auch mit den Menschen in dieser Stadt zusammenhängt.“ Nämlich: Achtung haben gegenüber den Mitmenschen und für sich selbst.

Am Freitag lag nach Angaben des Landeszentrums Gesundheit der Inzidenzwert in Münster bei 39,3 pro 100 000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen. Münster ist damit die einzige Stadt in NRW mit einem Wert unter 50.

08.37 Uhr: 3430 Neuinfektionen - 7-Tage-Inzidenz sinkt weiter

Der Sieben-Tage-Wert für Corona-Neuinfektionen ist in Nordrhein-Westfalen weiter leicht gesunken. Die Gesundheitsämter meldeten 107,4 Ansteckungen pro 100 000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen - nach 110,6 am Vortag, wie aus Angaben des Robert Koch-Instituts am Freitagmorgen hervorging. 3430 Menschen infizierten sich innerhalb eines Tages in NRW neu. Die Zahl der Menschen, die an oder mit Covid-19 gestorben sind, stieg um 138 auf 9773. Am Vortag hatten die Behörden noch 162 Corona-Tote binnen eines Tages im Bundesland registriert.

07.39 Uhr: Joachim Stamp mit dringendem Appell „an alle Eltern“

FDP-Politiker Joachim Stamp

NRW-Familienminister Joachim Stamp (FDP) hat sich nach den verschärften Corona-Regeln mit einem Appell an „alle Eltern“ gewandt. In einem Video, das auch bei Twitter zu sehen ist, fordert er die Eltern auf, ihre Kinder zuhause zu betreuen, wenn die Möglichkeit dazu besteht. Die Kitas in NRW bleiben für die Notbetreuung offen, sollen aber auch wirklich nur im Notfall genutzt werden. Der eingeschränkte Pandemiebetrieb ist für all jene „die dringend auf Betreuung angewiesen sind“.

Der eingeschränkte Pandemiebetrieb in #NRW geht weiter: Kitas bleiben bei verkürztem Betreuungsumfang grundsätzlich offen. Und auch der Appell von Familienminister @joachimstamp an alle Eltern bleibt: Bitte betreuen Sie ihr Kind wenn möglich selbst. #Kita #Kindertagesbetreuung pic.twitter.com/GAwZQE79yc — Chancen NRW (@ChancenNRW) January 21, 2021

06.07 Uhr: 150 Euro Strafe für Personen, die sich nicht an die neue Maskenpflicht halten

Jetzt ist es also Pflicht. Drei Tage nach dem Corona-Gipfeltreffen steht es auch in der NRW-Coronaschutzverordnung seit Donnerstagabend: Ab Montag sind Alltagsmasken in Bus und Bahn sowie im Supermarkt verboten. Dann müssen Spezialmasken (FFP2- oder OP-Masken her). Doch außerhalb dieser Bereiche wie etwa auf dem Spielplatz oder dem Supermarkt-Parkplatz darf weiterhin eine Stoffmaske getragen werden.

Wer sich nicht an die neue Corona-Spezialmaskenpflicht hält, muss blechen. (Symbolbild) Foto: imago images

Wer gegen die neue Maskenpflicht verstößt, dem droht das gleiche Bußgeld wie zuvor: 150 Euro werden fällig, wenn man mit der falschen Maske ein Geschäft betritt.

Nordrhein-Westfalen verlängert #Lockdown bis 14. Februar 2021. Unter anderem gilt ab dem 25. Januar 2021 in öffentlichen Verkehrsmitteln, in Geschäften oder in Arztpraxen eine Pflicht zum Tragen mindestens medizinischer #Masken. Alle Infos➡️https://t.co/rHJ9dAJWbL pic.twitter.com/QdJEXheosX — Staatskanzlei NRW (@landnrw) January 22, 2021

Donnerstag, 21. Januar

22.35 Uhr: Gottesdienst mit 100 Leuten in Essen aufgelöst

Die Polizei Essen hat am Donnerstagabend einen Gottesdienst in der neuapostolischen Kirche an der Altenessener Straße aufgelöst. Dort hatten sich über 100 Menschen aufgehalten und zusammen Gottesdienst gefeiert. Was die Polizei dazu sagt, liest du >>> hier.

22.00 Uhr: Kinder unter 14 Jahren dürfen Alltagsmaske tragen

Ab Montag müssen in Nordrhein-Westfalen OP-Masken, FFP2-Masken oder KN95-Masken in Bussen und Bahnen, Supermärkten, Arztpraxen und Gottesdiensten getragen werden. Das geht aus der neuen Coronaschutz-Verordnung des Landes hervor, die am Donnerstagabend veröffentlicht wurde.

„Soweit Kinder unter 14 Jahren aufgrund der Passform keine medizinische Maske tragen können, ist ersatzweise eine Alltagsmaske zu tragen“, heißt es in der neuen Verordnung. Kinder bis zum Grundschulalter sind weiter von der Maskenpflicht ausgenommen. Wo man keine OP- oder FFP2-Maske tragen muss, gelten weitgehend die bisherigen Regeln für normale Alltagsmasken. Die muss man zum Beispiel weiter auf Spielplätzen benutzen.

Gestrichen wurde das allgemeine Alkoholverbot in der Öffentlichkeit. Lediglich der Verkauf ist zwischen 23 Uhr und 6 Uhr verboten. In Bayern war das Alkoholverbot in der Öffentlichkeit vor wenigen Tagen gekippt worden. Auch in NRW hatte es nach Medienberichten rechtliche Bedenken gegeben.

Die neue Coronaschutz-Verordnung stellt unterdessen strengere Regeln für Religionsgemeinschaften auf, was das Abhalten von Gottesdiensten angeht. Sie müssen den Behörden unter anderem gemeldet werden. Zuletzt hatte es immer wieder Ärger um Gottesdienste freikirchlicher Gemeinden in Nordrhein-Westfalen gegeben.

21.12 Uhr: Jetzt steht fest, ab wann die verschärften Regeln gelten

Die Landesregierung hat die neue Corona-Schutzverordnung nun veröffentlicht. Ab wann die neuen Corona-Regeln gelten, liest du >>> hier. Eines ist aber jetzt schon klar: Alkohol in der Öffentlichkeit ist ab sofort wieder erlaubt

18.20 Uhr: Mitarbeiter an Uniklinik Essen verärgert über Impf-Reihenfolge

An der Uniklinik Essen gibt es Unmut in der Belegschaft wegen der geplanten Reihenfolge bei den Corona-Impfungen. Dabei sollen Mitglieder des Corona-Krisenstabs der Klinik verbal angegriffen und beleidigt worden sein. Dies geht aus einer Donnerstag bei Youtube veröffentlichten Videobotschaft des Ärztlichen Direktors Jochen A. Werner an die Mitarbeiter hervor.

Ihn erreichten im Moment Forderungen aus der Belegschaft, bestimmte Tätigkeitsbereiche bei den nächsten Impfungen „zu priorisieren“, sagt er darin. Und weiter: „Natürlich ist das aus Ihrer Sicht eine ganz hochemotionale Angelegenheit. Denn natürlich wollen sich die allermeisten von Ihnen so schnell es irgendwie geht impfen lassen.“

Prof. Dr. Jochen A. Werner (Ärztlicher Direktor der Uniklinik in Essen). Foto: Funke Foto Services

Er betonte: „Was aber eben nicht sein darf, das ist, dass Personen, die jetzt in der Krankenhauseinsatzleitung tätig sind, persönlich angegriffen werden, beleidigt werden.“ Ein Sprecher der Uniklinik machte auf Anfrage keine näheren Angaben zu den Hintergründen der in dem Video angesprochenen Sachverhalte.

Werner bat um Vertrauen. „Haben Sie ein wenig Geduld. Wir versuchen, was wir können, auch um mehr Impfstoffe an diese Universitätsmedizin zu bringen. Wir dürfen uns bitte nicht in Streitigkeiten aufzehren, nicht zuletzt auch, da wir noch einige Wochen im Höchstmaß angespannt bleiben dürften.“

Am vergangenen Montag hatten die Impfungen an der Uniklinik mit ihren rund 10.000 Beschäftigen begonnen. Zunächst standen rund 1000 Dosen des Corona-Impfstoffs des US-Herstellers Moderna zur Verfügung. Sie sind laut Werner bereits verimpft worden.

15.50 Uhr: Kulturbereiche können nach Lockdown-Ende nicht gleichzeitig öffnen

Im Kulturbereich können Museen, Theater und Bibliotheken nach dem Ende des Corona-Lockdowns nach Einschätzung der Landesregierung nicht alle gleichzeitig wieder öffnen. Die Öffnungen würden in unterschiedlichen Stufen schrittweise kommen, sagte Kulturstaatssekretär Klaus Kaiser am Donnerstag im Kulturausschuss des Landtags.

Bei Bibliotheken und Museen sei schneller mehr möglich als etwa bei Theatern, da Hygienekonzepte etwa in Museen leichter einzuhalten seien. „Das Virus trägt dazu bei, dass wir nicht planen können“, sagte er. Das löse Unsicherheit aus. In der Frage der Öffnungen sei aber noch Geduld nötig, da die Kennzahlen für die Corona-Neuinfektionen noch zu hoch lägen.

Kaiser stellte eine Fortsetzung des Stipendienprogramms in Aussicht, mit dem freischaffende Künstler in der Corona-Pandemie unterstützt werden. Dafür hatte die Landesregierung vergangenes Jahr 105 Millionen Euro für 15 000 Stipendien bereitgestellt.

14.26 Uhr: Land NRW hält an Abschlüssen fest

Das Land NRW hält trotz der Corona-Krise auch in diesem Schuljahr an Abschlussprüfungen fest. Das stellte Schulministerin Yvonne Gebauer (FDP) am Donnerstag nach einer entsprechenden Vereinbarung der Kultusministerkonferenz (KMK) fest.

Es bleibe das Ziel der Landesregierung und aller Bundesländer, den Schülern am Ende ihrer Schulzeit „vollwertige Abschlüsse auf der Basis von Prüfungen zu ermöglichen, die ohne Abstriche in ganz Deutschland anerkannt werden“, unterstrich die FDP-Politikerin. „Das gilt sowohl für das Abitur als auch die mittleren Schulabschlüsse.“

13.55 Uhr: Illegale Corona-Party in Gelsenkirchen aufgelöst

Die Polizei musste am Mittwochabend eine illegale Party mit 34 Gästen in einer Wohnung in der Marler Straße in Gelsenkirchen auflösen. Gegen 20.30 Uhr stießen die Beamten auf die Partygäste, unter denen auch ein paar Kinder waren. Doch die Feiernden dachten nicht daran zu gehen. Zunächst wurden die Anwesenden aggressiv. Eine 45-jährige Frau aus Essen beleidigte die Beamten und befolgte die Maßnahmen nicht. Gegen sie wurde ein Strafverfahren eingeleitet. Außerdem wurde sie in Gewahrsam genommen.

Doch bei dem Einsatz blieb es nicht. Rund zwei Stunden später mussten die Beamten erneut zum selben Haus ausrücken. Die Party lief mit einigen Gästen immer noch in vollem Gange. Doch diesmal konnte die Feier schnell aufgelöst werden. Einer tanzte dabei allerdings aus der Reihe. Der Mann (44) ohne festen Wohnsitz versuchte wieder in die Wohnung zu gelangen, obwohl er erst mit seinem Wagen weggefahren war. Auch er musste festgenommen werden. 23 Ordnungswidrigkeitsverfahren wurden gegen die Partygäste eingeleitet.

Die Polizei musste am Mittwoch in Gelsenkirchen eine illegale Corona-Party auflösen. (Symbolbild) Foto: imago images

12.41 Uhr: NRW beschließt Hilfsprogramm in der Kinderbetreuung

Die nordrhein-westfälische Landesregierung entlastet in der Corona-Pandemie auch freiberuflich oder selbstständig arbeitende Eltern betreuungspflichtiger Kinder. Das Kabinett habe ein Hilfsprogramm zur finanziellen Entschädigung privat versicherter Eltern mit Kita- und Schulkindern unter zwölf Jahren beschlossen, teilte Familienminister Joachim Stamp (FDP) am Donnerstag im Familienausschuss des Landtags mit.

Zwar habe der Bund die Kinderkrankentage für gesetzlich versicherte Eltern verdoppelt, die ihre Kinder zuhause betreuen. Bei privat oder freiwillig Versicherten, Selbstständigen oder Freiberuflern sei aber „eine Lücke hinterlassen“ worden, sagte Stamp. Diese werde das Land NRW nun mit einem eigenen Hilfsprogramm schließen. Entschädigt würden auch gesetzlich versicherte Eltern, deren Kinder privat krankenversichert seien.

Demnach werden laut Stamp für all diese Elterngruppen in NRW zehn Krankentage pro Kind und bei Alleinerziehenden 20 Tage angesetzt. Der Tagessatz für die Entschädigung betrage 92 Euro. Anträge könnten ab Februar bei den Bezirksregierungen gestellt werden. Die Anträge gelten rückwirkend zum 5. Januar.

10.32 Uhr: Corona-Wirrwarr um Regeln - ab wann gelten sie?

Aktuell herrscht die Ungewissheit bei den Bürgern in NRW. Ab wann gelten die Regeln und ab wann darf ich einen Supermarkt nicht mehr mit Alltagsmaske betreten. Hier ein Überblick >>>

09.02 Uhr: Sieben-Tage-Inzidenz sinkt weiter

Der Sieben-Tage-Wert für Corona-Neuinfektionen ist in Nordrhein-Westfalen weiter gesunken. Die Gesundheitsämter meldeten 110,6 Ansteckungen pro 100 000 Einwohner, wie aus Angaben des Robert Koch-Instituts am Donnerstagmorgen hervorging. Vor einer Woche hatte der Wert bei 131,2 und am Mittwoch bei 113,0 gelegen. Die Zahl der Menschen, die an oder mit Covid-19 gestorben sind, stieg um 162 auf 9635.

Im Landkreis Höxter lag der Inzidenz-Wert bei 218,9 und überschritt damit - als einziger Kreis in NRW - die 200er-Schwelle. Den niedrigsten Wert in NRW verzeichnet nach wie vor Münster. In der Liste der Kreise und kreisfreien Städte lieg nur in Münster die Sieben-Tage-Inzidenz unter 50 und sank nun auf 38,1.

07.14 Uhr: Gruga-Parkleuchten in Essen fällt aus

„Viele hatten es schon befürchtet – jetzt ist es Gewissheit“: Mit diesen Worten teilt der Grugapark in Essen seinen Besuchern mit, dass das Parkleuchten in diesem Jahr wegen der Corona-Pandemie leider ausfallen muss.

Doch wer jetzt ganz traurig ist, darf die Hoffnung noch nicht aufgeben. Denn: Das Parkleuchten soll zu einem späteren Zeitpunkt - wenn möglich - nachgeholt werden. Jetzt nur Daumen drücken, dass der Lichtkunst-Spektakel doch noch stattfinden kann.

06.15 Uhr: NRW-Zoos in der Krise - Warten auf Corona-Hilfen

Die Zoos und Tiergärten in NRW haben vom Land seit dem Frühjahr 2020 bereits knapp 5,7 Millionen Euro an Corona-Hilfen erhalten. Damit seien Eintrittsgelder und Verkaufserlöse, die wegen der Schließung von Mitte März bis Anfang Mai ausblieben, teilweise ausgeglichen worden, teilte das NRW-Umweltministerium der Deutschen Presse-Agentur mit. Sämtliche 38 Zoos und Tierparks im Land hätten das Angebot genutzt. Die Förderbeträge waren allerdings gedeckelt; für die großen Zoos bei 800.000 Euro pro Zoo, für die kleinen Einrichtungen bei wesentlich niedrigeren Beträgen.

Für die neuen Zoo-Schließungen mit dem zweiten Lockdown seit Anfang November habe der Bund einen Ausgleich über die sogenannten Novemberhilfen versprochen. Da diese Zahlungen noch nicht voll angelaufen seien, klagten Zoos im Land über zunehmende finanzielle Schwierigkeiten, so das NRW-Ministerium. Darüber habe es Gespräche mit den Zoos gegeben. Eine erneute Landeshilfe sei aber angesichts der anstehenden Bundesförderung nicht möglich - auch nicht zur Überbrückung. Die Landeshaushaltsordnung verbiete nämlich eine „Doppelförderung“.

Zoos in NRW warten in der Coronakrise noch auf die Corona-Hilfen vom Bund. (Symbolbild Zoo Dortmund) Foto: imago images / Beautiful Sports

Mittwoch, 20. Januar

20 Uhr: Karl-Josef Laumann gibt diese Anweisung raus

Nordrhein-Westfalens Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann (CDU) hat die Gesundheitsämter angewiesen, positive Corona-Tests auf der deutschen Seite der Grenze zu den Niederlanden auch auf das mutierte Virus zu untersuchen. Das teilte Laumann am Mittwoch im Gesundheitsausschuss des Landtages mit. Nach Angaben der Landesregierung ist im Nachbarland Holland bei 10 Prozent der Corona-Infizierten das mutierte Coronavirus nachgewiesen worden.

Zwar seien die Niederlande vom Robert Koch-Institut anders als England nicht als Hochrisikogebiet eingestuft worden. Dennoch will Laumann wissen, was in den grenznahen Kreisen wie Kleve oder Borken los ist. Die in England oder Südafrika nachgewiesenen Virus-Mutationen gelten Experten zufolge infektiöser als bisherige Formen. Laut Laumann gibt es bislang in NRW 15 nachgewiesene Fälle.

Corona in NRW: Karl-Josef Laumann fordert jetzt DAS. Foto: dpa

13.10 Uhr: Gebauer: Schulausschuss will am Donnerstag über Abschlüsse und Abitürprüfungen beraten

Nordrhein-Westfalens Schulministerin Yvonne Gebauer (FDP) will sich bei der konkreten Umsetzung des bis Mitte Februar verlängerten Distanzunterrichts an Schulen zunächst mit vielen Akteuren beraten. Sie suche dafür den Austausch mit den Kultusministern der Länder sowie Verbänden und Schulträgern, sagte Gebauer am Mittwoch im Schulausschuss des Landtags. Es müsse „klug und mit allen Akteuren“ beraten werden.

Dabei werde sie sich auch mit den Nachbarländern Nordrhein-Westfalens abstimmen. Am Mittwoch stehe das Thema Schulen auch auf der Tagesordnung im Landeskabinett. Außerdem setzten die Kultusminister der Länder ihre Beratungen am Donnerstag fort. Auch Regelungen zu Abschluss- und Abiturprüfungen sollten im Konsens der Kultusminister getroffen werden, sagte Gebauer.

NRW-Schulministerin Yvonne Gebauer (FDP) Foto: Marcel Kusch/dpa

Mit Blick auf das mutierte Coronavirus werde jetzt „eine weitere Zeit der Vorsicht“ gebraucht, sagte Gebauer. Die Schulen in NRW seien beim Distanzunterricht inzwischen aber „deutlich weiter“ als beim ersten Lockdown im März vergangenen Jahres.

11.22 Uhr: Wirtschaftsminister Pinkwart spricht sich gegen Homeoffice-Pflicht aus

NRW-Wirtschaftsminister Andreas Pinkwart (FDP) hält es für unnötig, mit einer Verordnung mehr Beschäftigte als bisher zur Arbeit in ihren eigenen vier Wänden zu bewegen. Das Ziel, den Homeoffice-Anteil an der Belegschaft zu erhöhen, sei zwar richtig, der Weg über eine Verordnung sei aber falsch, sagte der Landespolitiker am Mittwochmorgen in WDR 5. Die von Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD) vorgelegte Regelung wäre ein „Bürokratiemonster“. „Wir brauchen jetzt keine neuen Regeln, sondern wir brauchen vor allem Überzeugungsarbeit.“

Seit dem Ausbruch der Pandemie sei in den Firmen in NRW „hervorragend gearbeitet worden - mit Hygienekonzepten und mit geteilten Teams, die wechselnd zu Hause und im Unternehmen arbeiten“, sagte Pinkwart. Das gebühre Anerkennung.

Andreas Pinkwart (FDP), Wirtschaftsminister von Nordrhein-Westfalen, schießt gegen die neue Homeoffice-Verordnung. Foto: dpa

10.21 Uhr: Impfstopp in Kliniken wegen Biontech-Lieferproblemen

Das Land NRW hat einen sofortigen Impfstopp in Krankenhäusern verhängt, die mit Biontech-Impfstoff versorgt werden. Grund seien Lieferprobleme, heißt es in einer E-Mail des Gesundheitsministeriums, die der Deutschen Presse-Agentur vorliegt. Ein Ministeriumssprecher bestätigte am Mittwoch die Echtheit des Schreibens. Mehrere Medien hatten zuvor berichtet.

9.15 Uhr: Impfstoff-Engpass in NRW - Impftermine verschieben sich!

Wegen der verzögerten Lieferung des Corona-Impfstoffs von Biontech verschiebt Nordrhein-Westfalen den Start der Impfungen für über 80-Jährige, die zu Hause leben. Die 53 Impfzentren im Land nähmen ihren Betrieb nun erst am 8. Februar auf - eine Woche später als bislang geplant, sagte ein Sprecher des NRW-Gesundheitsministeriums am Mittwoch auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur.

8.15 Uhr: Gäste eines Luxushotels feiern heftige Corona-Party in Düsseldorf

Am Wochenende stieg im Luxus-Hotel Hyatt eine illegale Corona-Party. Das berichtet der WDR. Demnach sei die Stadt auf ein Video in den Sozialen Medien auf die Geburtstagsparty im Medienhafen aufmerksam geworden. In der Suite angekommen, fanden die Ordnungskräfte eine verwüstete Situation vor, die Gäste hatten aber schon Reißaus genommen.

Wie das Hotel betont, schäme man sich für die Bilder. Das Hyatt Regency Düsseldorf distanziere sich „in aller Form“. Da aktuell nur Geschäftsreisende Hotelzimmer buchen dürfen, haben die Partygäste gefälschte Dokumente eingereicht, die auf eine Geschäftsreise hindeuteten. Im Netz diskutieren die Nutzer. Dort sagen viele, dass man doch an der Rezeption hätte mitbekommen müssen, wie viele Menschen ein- und ausgehen.

Foto: imago images / Sabine Gudath

7.10 Uhr: Familie am Düsseldorfer Flughafen gestoppt

Eine Familie aus Bottrop wollte vom Düsseldorfer Flughafen aus zu einer Beerdigung in die Türkei reisen. Doch am Airport wurden sie gestoppt, weil die Familienmitglieder eigentlich in Quarantäne sein müssten. Hier mehr zu dem Fall lesen >>>

6.29 Uhr: NRW-Kabinett berät über Umsetzung der neuen Corona-Beschlüsse

Das nordrhein-westfälische Kabinett soll an diesem Mittwoch über die konkrete Umsetzung der Bund-Länder-Beschlüsse zur Corona-Krise beraten. Nach mehrstündigen Beratungen der Länderchefs mit der Kanzlerin hatte Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) aber am Dienstagabend bereits angekündigt, dass es im Bildungsbereich vorerst bei den bisherigen Regelungen bleiben solle. Entscheidungen über Schulpolitik und Kitas sind prinzipiell Ländersache.

Der Länder-Chef zeigte sich aber auch zuversichtlich. „Wenn wir jetzt noch einmal Verzicht leisten, haben wir die Chance, bald zu einer Rückkehr zur Normalität zu kommen“, sagte Laschet Dienstagabend in Düsseldorf.

Dienstag, 19. Januar

22.30 Uhr: Beim Thema Gottesdienst wird Laschet deutlich

Armin Laschet gilt als leidenschaftlicher Verfechter der Ausübung von Gottesdiensten, auch in Pandemie-Zeiten. Umso mehr ist dem NRW-Oberhaupt ein Dorn im Auge, dass immer wieder einige freikirchlichen Vereinigungen auf sämtliche Corona-Maßnahmen gepfiffen hatten und in größerer Teilnehmerzahl ohne Maske und Abstand Gottesdienste abgehalten hatten.

„Das wird ab sofort nicht mehr geduldet“, stellt Laschet in aller Deutlichkeit klar und verweist darauf, dass eben solche kirchliche Vereinigungen ihre Zusammenkünfte bei mehr als zehn Teilnehmern künftig beim Ordnungsamt anmelden müssen.

22.20 Uhr: Ergebnisse der Bund-Länder-Konferenz vorgestellt

Armin Laschet stellt die Ergebnisse des Marathon-Corona-Gipfels von Bund und Ländern vor. Detaillierte Informationen dazu kriegst du hier >>

22.15 Uhr: Jetzt spricht der Ministerpräsident

Laschet äußert Verständnis. Er wisse: „Viele Menschen sind entnervt, können das Thema Corona nicht mehr hören, haben Sehnsucht, Kontakte wiederzutreffen. Eine Rückkehr zur Normalität wird möglich, wenn wir durchhalten.“

Dann mahnt er: „Wir dürfen die Erfolge im Kampf gegen die zweite Welle nicht leichtfertig verspielen!“ Es bestehe noch die Chance, „das mutierte Virus im Keim zu ersticken“.

Es müsse alles dafür getan werden, dass sich das mutierte Virus nicht explosionsartig verbreite wie in England. Deutschland müsse dafür den zeitlichen Vorteil vor England bei der Bekämpfung des Virus nutzen, sagte Laschet.

Live: Armin Laschet zu den Ergebnissen der Bund-Länder-Beratungen https://t.co/jwu8adce1c — Staatskanzlei NRW (@landnrw) January 19, 2021

20.20 Uhr: Laschet gegen harte Ausgangssperren

Der Merkel-Vorschlag von bundesweiten harten Ausgangssperren zu nächtlicher Stunde ist, so berichten inzwischen mehrere Medien übereinstimmend, vom Tisch. Dazu trug wohl auch Armin Laschet bei. Laut „Business Insider“ sprach sich der NRW-Ministerpräsident deutlich gegen diese umstrittene Maßnahme aus.

17.50 Uhr: Gericht stellt klar: Kein Corona-Impfanspruch gegenüber dem Land

Über-80-Jährige können nicht vom Land Nordrhein-Westfalen eine sofortige Impfung gegen Corona verlangen. Das erklärte das Verwaltungsgericht Düsseldorf in einer Mitteilung zu zwei Eilentscheidungen am Dienstag und wies darauf hin, dass die Kreise und kreisfreien Städte für die Terminvergabe in Impfzentren verantwortlich seien und nicht das Land als Aufsichtsbehörde. Die Richter lehnten die Anträge auf Erlass einstweiliger Anordnungen eines im eigenen Haushalt lebenden Ehepaares (beide 83) aus Essen und eines 85-jährigen Mannes aus Dortmund ab. „Ein etwaiger Anspruch ist gegenüber der örtlich zuständigen Gesundheitsbehörde zu verfolgen“, erklärte das Verwaltungsgericht Düsseldorf.

16.30 Uhr: Alle Infos zum Corona-Gipfel

Virtuell läuft derzeit der Corona-Gipfel von Bund und Ländern, auf dem das weitere Vorgehen Deutschlands im Kampf gegen die Pandemie beschlossen wird. Erste Details sind bereits vor der Verkündung durchgesickert. Alle Informationen über den Corona-Gipfel bekommst du hier >>

13.20 Uhr: SPD will FFP2-Masken für NRW-Bürger auf Staatskosten

Die SPD-Opposition im Landtag will alle Bürger in Nordrhein-Westfalen mit FFP2-Masken auf Staatskosten ausstatten. Die SPD werde am Donnerstag beantragen, dafür eine halbe Milliarde Euro bereit zu stellen, kündigte SPD-Fraktionsvizechefin Lisa-Kristin Kapteinat am Dienstag an.

FFP2-Masken schützen den, der sie trägt und seine Mitmenschen . Foto: dpa

Die Gesundheitsversorgung dürfe nicht vom Einkommen abhängen. „Wir wollen, dass alle Menschen in NRW FFP2-Masken kostenlos zur Verfügung gestellt bekommen. Das muss die Landesregierung jetzt sicherstellen – unabhängig davon, ob eine Maskenpflicht für NRW kommt oder nicht.“

08.19 Uhr: Sieben-Tage-Inzidenz sinkt leicht – diese Stadt bleibt weiter Spitzenreiter

Der Sieben-Tage-Wert für Corona-Neuinfektionen ist in Nordrhein-Westfalen weiter leicht gesunken. In den vergangenen sieben Tagen lag er bei 117,7 neuen Ansteckungen pro 100 000 Einwohner nach 121 Neuinfektionen auf 100 000 Menschen am Vortag, wie aus Angaben des Robert Koch-Instituts (RKI) am Dienstagmorgen hervorging. Am Dienstag vor einer Woche hatte die sogenannte Sieben-Tage-Inzidenz noch bei 148,6 gelegen.

Schlusslicht bleibt Bielefeld mit einer Inzidenz von 238,2 - allerdings ebenfalls verbessert: Am Vortag hatte der Wert noch bei 283,1 gelegen. Die NRW-Gesundheitsämter meldeten 183 weitere Covid-19-Todesfälle für NRW, damit starben seit Ausbruch der Pandemie 9306 Menschen an oder mit dem Virus. Die Zahl der Infektionen stieg binnen 24 Stunden um 1679 auf knapp 453 600.

Die aktuellen Corona-Werte dürften auch Diskussionsgrundlage sein, wenn Kanzlerin Angela Merkel (CDU) und die Ministerpräsidenten der Länder an diesem Dienstag (14.00 Uhr) erneut über das weitere Vorgehen in der Pandemie beraten. Dabei spricht vieles für eine Fortsetzung des Lockdowns bis in den Februar hinein oder sogar weiter verschärfte Corona-Regeln.

06.14 Uhr: So viel haben NRW-Städte bereits mit Corona-Bußgeldern verdient

Tausende Corona-Verstöße in den NRW-Großstädten sorgen seit Beginn der Pandemie für Bußgeldeinnahmen in Millionenhöhe. So haben allein die Ordnungsbehörden in Duisburg mehr als eine Million Euro an Bußgeldern festgesetzt, wie eine dpa-Umfrage in einigen großen Städten ergab. 8400 Ordnungswidrigkeitsverfahren seien dazu eingeleitet worden, besonders häufig, weil Kontaktregeln nicht eingehalten wurden oder eine Maske fehlte, teilte ein Sprecher mit.

In der Landeshauptstadt Düsseldorf hat das Ordnungsamt in mehr als 2900 Verfahren Bußgelder in Gesamthöhe von etwa 510 000 Euro ausgesprochen. Überwiegend seien dabei Verstöße gegen die Maskenpflicht geahndet worden (1400, 800 davon im ÖPNV sowie an Haltestellen und Bahnhöfen). Auch Verstöße von Gewerbetreibenden seien eingerechnet. Hier können die Bußgelder deutlich höher ausfallen als bei Passanten oder Bahnreisenden.

Die NRW-Städten haben teils hohe Summen durch die Corona-Bußgelder eingenommen. (Archivbild) Foto: Friso Gentsch/dpa

Der Bußgeldkatalog der Coronaschutzverordnung umfasst eine ganze Reihe möglicher Verstöße. Die Bußgelder reichen dabei von 50 Euro für eine fehlende Maske an den vorgeschriebenen Orten bis hin zu 10 000 Euro für denjenigen, der einen nicht genehmigten Freizeitpark betreibt. Wer gegen Kontaktbeschränkungen verstößt, muss beispielsweise mit einem Bußgeld von 250 Euro rechnen. In Bus oder Bahn ohne Alltagsmaske erwischt zu werden, kostet ebenfalls 250 Euro.

Montag, 18. Januar

21.44 Uhr: Corona-Party in Essen von der Polizei gesprengt

Im Café Extrablatt am Baldeneysee in Essen hat die Polizei in der Nacht zu Sonntag eine illegale Coronaparty mit 23 Gästen aufgelöst. Allen drohen Geldstrafen wegen der Verstöße gegen die Corona-Schutzverordnung. Unter den Feiernden soll sich auch ein Bundesliga-Star befunden haben. Mehr erfährst du hier >>

16.15 Uhr: Laumann: Impfbereitschaft bei Klinik-Personal in Essen 80 Prozent

NRW-Gesundheitsminister Laumann ist nach seiner PK in Düsseldorf nach Essen weitergereist, hat sich dort in der Uni-Klinik über die Impfung des medizinischen Personals gegen Covid-19 informiert. An zwei Impfstraßen werden dort die Krankenhaus-Mitarbeiter geimpft. Die Uni-Klinik Essen ist das größte Covid-Zentrum in NRW.

Laumann hat dabei mit einer Zahl überrascht: „Die Zahl der Impfbereitschaft hier in der Uni-Klinik liegt bei rund 80 Prozent. Das ist überdurchschnittlich und ein gutes Zeichen. Das zeigt, dass die Impfbereitschaft steigt, wenn man sich in Ruhe auf menschliche Art unterhält, wenn bei einigen Personen Zweifel an der Impfung bestehen. Auf Zweifler darf kein Druck ausgeübt, sondern ein vernünftiges Gespräch geführt werden.“

NRW-Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann (links) neben einer Klinik-Bediensteten, die geimpft wird. Foto: Kai Kitschenberg / FUNKE Foto Services

13 Uhr: Hotel- und Gaststättenverband: Vertrauen in die Politik schwindet

Der Deutsche Hotel- und Gaststättenverband (DEHOGA) NRW fordert vor den neuen Beratungen zwischen Kanzleramt und Ministerpräsidenten eine schnellere Auszahlung der Hilfeleistungen. Der DEHOGA NRW-Präsident, Bernd Niemeier, sagt: „Das Coronahilfen-System ist momentan zu komplex, zu bürokratisch, zu langsam in der Umsetzung und es lässt viele größere Unternehmen unberücksichtigt. Deshalb brauchen wir schnellstmögliche Änderungen.“

Niemeier weiter: „Wir haben festgestellt, dass das Vertrauen der Branche in diese 'schnellen und unbürokratischen' Hilfen und die Entscheidungen der Politik immer mehr schwinden. Wir können uns aber beides nicht leisten: Eine Politik mit Vertrauensverlust und eine Branche, die wegen zugesagter, aber ausbleibender und fehlgesteuerter Hilfen kollabiert.“

06.55 Uhr: Impfung von Klinikpersonal beginnt

Beschäftigte in Krankenhäusern in Corona-betroffenen Bereichen können sich ab Montag impfen lassen. Dazu gehören zum Beispiel Notaufnahmen oder Covid-19-Stationen. Das betrifft in NRW etwa 90.000 Menschen. Das Gesundheitsministerium des Landes hat an das Pflegepersonal in Kliniken appelliert, sich impfen zu lassen.

Ab Montag kann sich in NRW eine weitere Zielgruppe impfen lassen. (Symbolfoto) Foto: imago images / Action Pictures

Alle älteren Nachrichten kannst du hier nachlesen >>>