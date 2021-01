Diese Impfstoff-Arten gibt es und so funktionieren sie.

Corona in NRW: Laumann lobt Impfstart als „sehr wohl gelungen“ ++ Gebauer verlängert Distanzunterricht

Der Corona-Lockdown in NRW hält an - noch mindestens bis zum 14. Februar gelten strenge Regeln zur Eindämmung der Pandemie. Es gibt aber Grund zur Hoffnung, denn die Fallzahlen sinken aktuell stetig.

Seit dem 25. Januar gilt eine verschärfte Maskenpflicht in Supermärkten und dem ÖPNV.

News-Blog: Corona in NRW

Alle Infos dazu und alle Entwicklungen zum Coronavirus liest du in unserem News-Ticker.

-------------------

+++ Zum Aktualisieren hier klicken +++

Mittwoch, 27. Januar

06.57 Uhr: Laschet stellt sich NRW-Landtag

Es dürfte knistern am Mittwoch im NRW-Landtag. Unter besonderer Beobachtung dabei: Armin Laschet. Der NRW-Ministerpräsident hält seine erste Plenumsrede seit der Wahl zum CDU-Bundesvorsitzenden.

Dabei wird es um die aktuellen Corona-Maßnahmen gehen. Spielraum für Lockerungen der Maßnahmen sieht Laschet derzeit aufgrund der Mutationen des Virus nicht. Das machte er bereits am Montag deutlich.

Im Fokus der Landtagsdebatte in Düsseldorf stehen aber auch die Probleme bei den Corona-Impfungen. Nach den Anlaufschwierigkeiten am Montag, dem ersten Tag der Impfterminvergabe für Menschen ab 80 Jahre, hatte die SPD eine Aktuelle Stunde beantragt. Die SPD sprach von einem „Impfchaos“. Laschet zog dagegen ein positives Fazit. „Der Impfstart ist gelungen.“

Dienstag, 26. Januar

16.25 Uhr: KV Nordrhein und Westfalen erklären Buchungsprobleme

Frank Bergmann, Vorsitzender der KV Nordrhein, erklärte die technischen Schwierigkeiten durch die rund 40 Millionen Zugriffe, die auch durch häufige Aktualisierungen der Buchungswebsite entstanden. Das System sei nicht abgestürzt, der Datenverkehr sei einfach ausgelastet gewesen.

Der Vorsitzender der KV Westfalen, Dirk Spelmeyer, verdeutlichte die Schwierigkeiten: „Wir hatten 700 Aufrufe pro Sekunde. Das kann meines Erachtens nach kein System dieser Welt aufrecht erhalten.“ Er appelliert: „Habt ein bisschen Geduld mit uns. Auch ein supergutes System braucht da seine Zeit.“ Das Nadelöhr sei der Impfstoff – „Solange nicht mehr Impfstoff da ist, können wir auch nicht mehr Termine ausmachen.“

Bis Ende April sollen alle Über-80-Jährigen in NRW eine Erstimpfung erhalten haben.

16.18 Uhr: Gesundheitsminister Laumann sieht Impfstart als gelungen an

NRW-Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann (63, CDU) zeigte sich am Dienstag erfreut über die sinkenden Inzidenzwerte in NRW. „Man kann wirklich sagen, dass der Lockdown die Inzidenzzahlen in die richtige Richtung drückt.“ Keine Kommune habe eine Inzidenz über 300, insgesamt haben nur noch 30 Kommunen eine Inzidenz über 100.

Den Impfstart bezeichnet Laumann als „sehr wohl gelungen“ – trotz des zeitweisen Zusammenbruchs der Buchungs-Website und -Hotline. In NRW wurden laut Laumann insgesamt 275.000 Ersttermine für eine Corona-Impfung vergeben. Das zeige, dass das System funktioniert. Für die Frustration, die bei einigen Buchungen durch die technsichen Schwierigkeiten aufkam, habe Laumann „Verständnis“: „Dass das gestern so war, war mir klar. Und es war unvermeidbar.“

„Wir werden dann erst das System schließen, wenn alle einen Termin haben“, verkündet der Minister. Jeder alte Mensch in NRW solle wissen, dass er einen Termin hat, wenn er das wolle. Wer bisher nur einen Erstimpftermin bekommen habe, brauche zudem keine Panik zu bekommen. „Wer einen Termin zur Erstimpfung hat, hat auch seine Zweitimpfung in der Tasche“, stellt Laumann klar.

14.20 Uhr: Corona-Ausbruch in Dortmunder Krankenhaus

Im Knappschaftskrankenhaus in Dortmund-Brackel sollen sich mehrere Patienten und Mitarbeiter mit dem Coronavirus infiziert haben. Das berichteten die „Ruhrnachrichten“ am Dienstag.

Insgesamt soll es sich bisher um 62 Personen handeln: 35 Patienten und 28 Mitarbeiter. Das teilte der Leiter des Dortmunder Gesundheitsamtes, Dr. Frank Renken, in einer Pressekonferenz mit. Das Klinikum Westfalen habe die Zahlen bestätigt.

Im Knappschaftskrankenhaus habe es seit dem 21. Januar keinen neuen positiven Corona-Fall gegeben. Jetzt will man die betroffenen Stationen isolieren: „Alle Patienten und Mitarbeiter in den fraglichen Bereichen wurden getestet, auch Kontaktpersonen wurden unter Quarantäne gestellt“.

14.02 Uhr: Schulministerin Gebauer verkündet Verlängerung des Distanzunterrichts

Der Distanzunterricht soll bis zum 12. Februar an den Schulen in NRW weitergeführt werden. Das teilte NRW-Schulministerin Yvonne Gebauer (54, FDP) in einer Pressekonferenz am Dienstag mit. Der Umstieg auf den Distanzunterricht habe „grundsätzlich gut funktioniert“.

Für Schülerinnen und Schüler, die vor ihrem Abitur oder ihren Abschlussprüfungen im Berufskolleg stehen, soll es „keine pandemiebedingten Nachteile geben“. Den Lehrern ist es möglich, einige Aufgaben neu zu erarbeiten, um sie an den Unterrichtsstoff anzupassen, der während der Corona-Pandemie ... werden konnte. Gebauer gibt sich optimistisch: „Wir sind gut vorbereitet.“

Ein Freischuss- oder Durchschnittsabitur lehnte die 54-Jährige allerdings deutlich ab. Wenn NRW als einziges Bundesland auf einen solchen Abschluss setze, könne das den Ruf des NRW-Abis auf Jahre hinaus schädigen. Zudem würde man riskieren, dass der Abschluss von Abiturienten und Abiturientinnen aus NRW nicht anerkannt werden. „Wer in diesen Tag trotz Pandemie Prüfungen erfolgreich absolviert und zu Abschlüssen kommt, der verdient nicht den Makel eines Freischuss-Abiturienten, sondern vielmehr einen Sternchen-Vermerk im Zeugnis“, so Gebauer.

Zudem verwies die Ministerin auf das Videokonferenz-Tool „Logineo“, dass für die Schulen in NRW entwickelt wurde. Aktuell werde das Basis-Tool von über 1.800 Schulen im Bundesland verwendet. Gebauer appellierte auch an andere Schulen, auf dieses Tool umzusteigen.

Sobald die Pandemie es zulasse, müssten Schulöffnungen aber mit hoher Priorität verhandelt werden. „Der Präsenzunterricht ist und bleibt die erste Wahl“, so Gebauer. Einen genauen Zeitpunkt könne die Ministerin noch nicht nennen, das wäre „unseriös“. Ein Wechselunterrichts-Modell könne sie sich für die Zukunft ebenfalls vorstellen.

13.12 Uhr: SPD kritisiert neues Pandemiegesetz als verfassungswidrig

Die SPD-Opposition hat das von den CDU/FDP-Regierungsfraktionen vorgelegte neue Pandemiegesetz als verfassungswidrig und „bloßen Etikettenschwindel“ kritisiert. Der Entwurf schränke die Rechte des Parlaments ein, sagte SPD-Landtagsfraktionschef Thomas Kutschaty am Dienstag in Düsseldorf. „Und das Ganze soll uns unter dem Deckmantel der Stärkung des Parlaments verkauft werden.“

Konkret kritisierte Kutschaty, dass die sogenannte pandemische Lage als Grundlage für die Sonderbefugnisse der Regierung ebenfalls bis Ende 2022 verlängert werden solle. Derzeit ist die pandemische Lage immer nur auf zwei Monate befristet. Die Landesregierung könnte mit dem neuen Gesetz damit in weiten Teilen komplett durch Rechtsverordnungen regieren, sagte Kutschaty.

Der SPD-Fraktionschef forderte mehr Mitspracherecht des Parlaments, noch bevor die Landesregierung ihre neuen Corona-Schutzverordnungen in Kraft setze. „Wir brauchen deutlich mehr Beteiligungsrechte des Parlaments.“ Es gebe zu solchen Fällen auch seit 2012 eine entsprechende Vereinbarung zwischen Landesregierung und Landtag.

Die im neuen Gesetzentwurf verankerte Möglichkeit des Landtags, „pandemische Leitlinien“ zu beschließen, sei „keine Stärkung der parlamentarischen Beteiligung“, so Kutschaty. Denn die Regierung solle diese Leitlinien nur „berücksichtigen“, müsse das aber nicht. Das schaffe Rechtsunsicherheit. „Was jetzt vorgelegt wurde, ist ein deutliches Weniger an parlamentarischer Kontrolle.“ Die SPD sei aber zu jeder Zeit bereit, mit der Regierung über einen „gescheiten Gesetzentwurf“ zu verhandeln.

10.03 Uhr: Neues Pandemiegesetz vorgelegt

Die Regierungskoalition hat den Vorschlag für ein neues Pandemiegesetz vorgelegt, das bis zum 31. Dezember 2022 gültig sein soll. Es sieht weiter besondere Befugnisse für die Landesregierung im Katastrophenfall vor, bindet aber den Landtag mehr ein. Die Novelle soll am Donnerstag in den Landtag eingebracht werden.

Das bisherige Pandemie-Gesetz ermöglicht der Regierung unter anderem, medizinisches Material zu beschlagnahmen, falls es nötig wird. Es wurde im vergangenen April nach intensiver Debatte beschlossen und bis zum 31. März 2021 befristet. Das neue Gesetz soll nach dem Willen von CDU und FDP gleich bis Ende 2022 gelten. Es greift allerdings nur, solange der Landtag die „Pandemische Lage“ für NRW ausruft - quasi den Corona-Katastrophenfall.

Ein neuer Passus im Gesetzentwurf von Schwarz-Gelb widmet sich der stärkeren Beteiligung des Landtags, die auch von der Opposition immer wieder eingefordert worden war. „Der Landtag kann pandemische Leitlinien beschließen, die für grundsätzlich drei Monate befristet sind. Die Landesregierung berücksichtigt die vom Landtag beschlossenen Leitlinien bei den von ihr zu treffenden Entscheidungen im Rahmen des pandemischen Geschehens“, heißt es zu Beginn der Novelle.

Was die konkreten Änderungen der Coronaschutz-Verordnung angeht, soll sich die Regierung verpflichten, den Landtag vor der Verkündung zu informieren. Abnicken muss der Landtag einzelne Änderungen nicht.

Die Regierungskoalition hatte vergangene Woche angekündigt, SPD und Grüne für diesen Mittwoch zu einem Gespräch über den Gesetzentwurf einzuladen.

07.27 Uhr: Zahl der Neuinfektionen steigt, 7-Tage-Inzidenz sinkt ab

Die Zahl der Neuinfektionen ist wieder leicht gestiegen, dennoch sinkt in NRW die 7-Tages-Inzidenz weiter ab. Laut RKI (Stand 26. Januar, 0.00 Uhr) gibt es 1403 Neuinfektionen, 189 weitere Todesfälle und die Inzidenz liegt bei 102,4. Im Vergleich zum Vortag ist sie um 1,7 gesunken.

Weiterhin hat der Landkreis Höcter die höchste Inzidenz mit 194,7, gefolgt von Hagen mit 191,3 und Bottrop mit 153,1.

Die niderigste Inzidenz hat Münster (38,4), Coesfeld (52,1) und Borken (59,0).

Montag, 25. Januar

16.12 Uhr: Laschet mit deutlichen Worten: „Kein Raum“ für Lockerungen

Der CDU-Vorsitzende Armin Laschet hat Diskussionen über eine Lockerung des coronabedingten Lockdowns in Deutschland eine klare Absage erteilt. „Derzeit ist für Öffnungsdiskussion kein Raum“, sagte er am Montag in Berlin nach den ersten Online-Sitzungen der neu gewählten CDU-Führungsgremien.

„Wenn Infektionszahlen nachhaltig und deutlich sinken, muss man Grundrechtseingriffe auch wieder zurücknehmen, muss man Schulen und Kitas wieder öffnen. Nur wir sind in dieser Phase jetzt nicht“, betonte der NRW-Ministerpräsident. „Die Zahlen sinken zwar, aber das unkalkulierbare mutierte Virus kann jeden Moment auch bei uns in Deutschland seine Wirkung zeigen.“

Kanzleramtschef Helge Braun und die Chefs der Staatskanzleien entwickelten zwar bereits „Strategien ohne Datum über den Tag hinaus, wie man dann wieder zurückkehren kann“. Aber ein Datum sei derzeit nicht zu nennen. Die Schwierigkeit bestehe darin, dass man nichts über das mutierte Virus wisse. Es handele sich um eine „unkalkulierbare Lage“. Man befinde sich „in der Phase der Vorsicht“, betonte Laschet. „Sie können mir glauben: Sobald ich einen Anlass sehe, dass wir öffnen können, werde ich das sagen. Heute ist das nicht der Fall.“

13.50 Uhr: Erst im Februar werden alle Gutscheine für FFP2-Masken angekommen sein

In dieser Wochen soll ein Drittel der über 34 Millionen anspruchsberechtigten Bürgerinnen und Bürger mit Gutscheinen für die FFP2-Masken versorgt werden. Das berichtet der Apothekerverband Nordrhein. Aktuell seien die Apotheken vor Ort in Bezug auf die Lieferfähigkeit sehr gut aufgestellt.

Die noch ausstehenden Berechtigungsscheine werden erst im Laufe der nächsten Wochen restlos von den Krankenversicherungen an die Versicherten verschickt worden sein, spätestens bis Mitte Februar, so berichten die Krankenkassen.

Thomas Preis, Vorsitzender des Apothekerverbandes Nordrhein, erklärt: „Auch wenn das Couponsystem der Krankenkassen beim Start noch etwas geruckelt hat, läuft jetzt die Zustellung durch die Krankenkassen zufriedenstellend. Deshalb könnten wir uns auch vorstellen, ähnliche Couponsysteme für weitere Gruppen durchzuführen, zum Beispiel Sozialleistungsempfänger, die sich keine medizinischen Masken leisten können“.

08.59 Uhr: Terminvergabe für Impfungen startet - Website stürzt ab

Die Terminvergabe für die beiden Impfungen gegen Corona hat begonnen. Das Gesundheitsministerium hat empfohlen, die beiden Termine für die Erst- und Zweitbuchung im Internet unter der Adresse www.116117.de zu vereinbaren. „Das klappt besser, glaube ich, als über Telefon“, sagte NRW-Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann (CDU) am Donnerstag in einem Video-Format für Beschäftigte im Gesundheitswesen. Am Montagmorgen gibt es direkt Probleme, denn die Website stürzt immer wieder ab oder lädt erst gar nicht.

Nur eine Fehlermeldung ist zu sehen, wenn man die Seite am Montagmorgen ansteuert. Bereits vorab wurde davor gewarnt, dass es zu Wartezeiten kommen könne, sowohl im Internet als auch telefonisch. Alles zur Impftermine-Vergabe liest du >>> hier.

07.55 Uhr: Zahl der Neuinfektionen sinkt

In NRW ist die 7-Tage-Inzidenz erneut gesunken. Um 0,8 Punkte auf 104,1 (Stand 0.00 Uhr, 25. Januar) ist die Inzidenz gesunken. Das RKI meldet 997 Neunfektionen und 31 mehr Tote im Vergleich zum Vortag.

Im Landkreis Höxter ist die Inzidenz-Zahl mit 196,1 am höchsten, im Ruhrgebiet ist es Bottrop mit 152,3. Am niedrigsten ist die 7-Tage-Inzidenz in NRW in Münster mit 42,2.

07.25 Uhr: Verschärfte Maskenpflicht tritt in Kraft

Jetzt ist es also Pflicht. Ab dem heutigen Montag gilt in NRW die verschärfte Maskenpflicht. Das bedeutet: Im ÖPNV, in Supermärkten, Apotheken und anderen geöffneten Geschäften musst du eine Spezialmaske tragen.

Entweder eine FFP2-Maske oder FFP3-Maske (ohne Ventil), erlaubt sind aber auch medizinische OP-Masken.

Doch außerhalb dieser Bereiche wie etwa auf dem Spielplatz oder dem Supermarkt-Parkplatz darf weiterhin eine Stoffmaske getragen werden. Wer gegen die neue Maskenpflicht verstößt, dem droht das gleiche Bußgeld wie zuvor: 150 Euro werden fällig, wenn man mit der falschen Maske ein Geschäft betritt und dabei auch noch erwischt wird.

Nordrhein-Westfalen verlängert #Lockdown bis 14. Februar 2021. Unter anderem gilt ab dem 25. Januar 2021 in öffentlichen Verkehrsmitteln, in Geschäften oder in Arztpraxen eine Pflicht zum Tragen mindestens medizinischer #Masken. Alle Infos➡️https://t.co/rHJ9dAJWbL pic.twitter.com/QdJEXheosX — Staatskanzlei NRW (@landnrw) January 22, 2021

Sonntag, 24. Januar

18.05 Uhr: Polizei sprengt Versammlung in Schalke-Lokal

Seit Wochen sind die Kneipen in NRW dicht. Doch manch einer will sich nicht an die Corona-Schutzverordnung halten. Die Polizei Gelsenkirchen musste jetzt eine Versammlung in einem Schalker Lokal sprengen. Welche Strafen den Wirt und seine Gäste jetzt erwarten, liest du hier >>>

15 Uhr: NRW bald unter 100er-Marke bei Corona-Inzidenz?

Der Sieben-Tage-Wert für Corona-Neuinfektionen in Nordrhein-Westfalen ist weiter leicht rückläufig. Die Gesundheitsämter meldeten 104,9 Ansteckungen pro 100.000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen - nach 106,0 am Vortag. Das geht aus Angaben des Robert Koch-Instituts von Sonntag hervor.

Innerhalb eines Tages infizierten sich in NRW demnach 2611 Menschen neu. Die Gesamtzahl der registrierten Infektionen beträgt damit 470 082. Um 46 auf 9941 stieg die Zahl der Menschen, die an oder mit Covid-19 gestorben sind. Am Vortag hatten die Behörden noch 122 Corona-Tote binnen eines Tages im Bundesland registriert.

NRW-weit lag mit 201,7 nur noch der Landkreis Höxter knapp über dem Inzidenz-Wert von 200. Den niedrigsten Wert in NRW verzeichnet mit 39,6 nach wie vor Münster. Coesfeld mit 54,4 könnte ebenfalls bald wieder den Grenzwert unterschreiten.

Samstag, 23. Januar

16.22 Uhr: Corona-Ausbruch! Herner Krankenhaus zieht Konsequenzen

Die Lage im St. Anna-Hospital in Herne spitzt sich zu. Nach einem Corona-Ausbruch unter den Mitarbeitern zieht der Träger nun Konsequenzen, berichtet die „WAZ“.

Demnach hätten sich 40 Angestellte des Krankenhauses infiziert. Die Klinik hat mittlerweile weitreichende Konsequenzen gezogen: Eine der 16 Stationen sei bereits geschlossen worden. Zudem könnte die Herner Klinik ab sofort nur noch Notfälle aufnehmen, Geburten betreut und medizinisch notwendige Behandlungen weitergeführt werden. Wie sich die Mitarbeiter mit dem Virus infiziert haben könnten, erfährst du hier bei der WAZ >>>

8.20 Uhr: NRW-Ministerpräsident Armin Laschet mit düsterer Warnung für die Zeit nach dem Lockdown

Die Corona-Pandemie wird Deutschland nach Einschätzung des neuen CDU-Vorsitzenden und nordrhein-westfälischen Ministerpräsidenten Armin Laschet noch lange beschäftigen. „Auch wenn die Pandemie überwunden ist, wird nicht alles gut sein. Denn dann kommen die finanziellen, die wirtschaftlichen und alle anderen Folgen von Corona richtig zum Vorschein“, sagte Laschet im Interview mit der „Frankfurter Allgemeinen Zeitung“.

Armin Laschet warnt vor den Lockdown-Folgen. Foto: picture alliance/dpa/dpa POOL | Marcel Kusch

Der neue CDU-Chef unterstrich die Notwendigkeit, die Schäden durch die Corona-Maßnahmen vor allem für Kinder und ihre Bildungschancen mit dem Gesundheitsschutz abzuwägen.

Gleichzeitig warnte Laschet jedoch auch vor den Corona-Mutationen: „Die Entwicklungen in Irland und Großbritannien müssen uns eine Warnung sein!“ Zwar sinke die Inzidenz in Deutschland derzeit, doch das neue mutierte Virus sei unberechenbar. „Wie es wirkt, wie schnell es wirkt und in welchen Gruppen es wirkt, das kann abschließend heute niemand fundiert vorhersagen. Deshalb ist äußerste Vorsicht geboten“, betonte der NRW-Ministerpräsident. Darum sei derzeit ein langfristiges Corona-Konzept schwierig.

Freitag, 22. Januar

17.05 Uhr: NRW will Polizisten ins Homeoffice schicken

Das NRW-Innenministerium will wegen der Pandemie nun einen Großteil der Polizisten ins Homeoffice schicken. Diese Regelung soll bis zum 15. März bestehen. Das berichtet die Rheinische Post.

Wie diese Regelungen genau aussehen werden, ist nicht bekannt. Nur dass der Streifendienst und die Ansprechbarkeit der Polizisten nicht eingeschränkt werden sollen.

Die Polizeibehörden sollen deshalb individuelle Lösungen finden, um den Dienstbetrieb entsprechend aufrecht zu erhalten – zum Beispiel für die Bearbeitung von Haft- und Eilsachen oder zur Sicherstellung er Anzeigenaufnahme vor Ort. Die Wachen müssen außerdem dauerhaft besetzt sein.

16.16 Uhr: NRW bekommt neues Pandemie-Gesetz

Das umstrittene Pandemie-Gesetz für NRW soll nach dem Willen der schwarz-gelben Regierungskoalition neu aufgesetzt werden. Die neue Version soll das Parlament bei der Einschränkung von Grundrechten vorher stärker und besser beteiligen, wie CDU und FDP am Freitag gemeinsam mitteilten. Es geht um „pandemische Leitlinien“, die das Parlament vorgeben würde - und an denen die Landesregierung sich orientieren müsste.

Es soll ein neues Pandemie-Gesetz erlassen werden für NRW. (Symbolbild) Foto: imago images/photothek

Das aktuelle Pandemie-Gesetz hatte vor seiner Verabschiedung für Debatten gesorgt, da es in einer pandemischen Lage unter anderem die Beschlagnahme medizinischen Materials ermöglicht. Eben jene pandemische Lage soll vom Landtag nach dem Willen von Schwarz-Gelb noch einmal um zwei Monate bis Ende März verlängert werden. Der entsprechende Antrag soll kommende Woche im Plenum eingebracht werden.

Die aktuelle Regelung zur pandemischen Lage läuft Ende Januar aus. Das Gesundheitsministerium muss dem Landtag kommende Woche eine Lageeinschätzung vorlegen. Zuletzt hatte es jeweils eine breite Mehrheit im Plenum für die Verlängerung des Quasi-Ausnahmezustands gegeben.

Konkret soll es nach dpa-Informationen darum gehen, dass der Landtag zukünftig befristet geltende „pandemische Leitlinien“ erlassen kann. Die Landesregierung würde sich bei ihren Maßnahmen dann daran orientieren müssen.

12.15 Uhr: Neue Regeln in NRW - Alles, was du zum Lockdown wissen musst

Ab Montag treten die neuen Regeln in Kraft. Wir liefern dir einen Überblick über die verschärften Maßnahmen >>>>

11.36 Uhr: Mann stiehlt 1000 FFP2-Masken in Bochumer Geschäft

Unfassbare Tat! Kurz nachdem bekannt gegeben wurde, dass ab Montag FFP2-und OP-Maskenpflicht besteht, wollte ein Mann fette Beute machen. Er brach gegen 23 Uhr in ein Geschäft an der Kortumstraße ein und klaute tatsächlich 1000 FFP2-Masken. Da er bei seiner Flucht von Zeugen beobachtet wurde, riefen diese die Polizei. Wenig später konnten die Beamten den Mann (38) schnappen. Den Karton mit den Masken konnten sie sichern. Die Ermittlungen zu dem „einschlägig polizeibekannten“ Mann dauern an, wie die Polizei mitteilt.

Ein Dieb hatte es in Bochum auf FFP2-Masken abgesehen. (Symbolbild) Foto: imago images

07.39 Uhr: Joachim Stamp mit dringendem Appell „an alle Eltern“

FDP-Politiker Joachim Stamp

NRW-Familienminister Joachim Stamp (FDP) hat sich nach den verschärften Corona-Regeln mit einem Appell an „alle Eltern“ gewandt. In einem Video, das auch bei Twitter zu sehen ist, fordert er die Eltern auf, ihre Kinder zuhause zu betreuen, wenn die Möglichkeit dazu besteht. Die Kitas in NRW bleiben für die Notbetreuung offen, sollen aber auch wirklich nur im Notfall genutzt werden. Der eingeschränkte Pandemiebetrieb ist für all jene „die dringend auf Betreuung angewiesen sind“.

Der eingeschränkte Pandemiebetrieb in #NRW geht weiter: Kitas bleiben bei verkürztem Betreuungsumfang grundsätzlich offen. Und auch der Appell von Familienminister @joachimstamp an alle Eltern bleibt: Bitte betreuen Sie ihr Kind wenn möglich selbst. #Kita #Kindertagesbetreuung pic.twitter.com/GAwZQE79yc — Chancen NRW (@ChancenNRW) January 21, 2021

Alle älteren Nachrichten kannst du hier nachlesen >>>