Abgesagte Feste, Fußballspiele ohne Fans, geschlossene Kneipen, Restaurants und Gaststätten – das Corona-Jahr 2020 war definitiv schwer für die deutschen Brauereien. Und auch das Jahr 2021 hat für die Branche nicht gut begonnen – der Lockdown ist nochmal verschärft worden, gilt bis mindestens Mitte Februar, womöglich wird er dann aber nochmal verlängert.

Holger Eichele, Hauptgeschäftsführer des Deutschen Brauer-Bundes (DBB), hatte in „Bild“ sogar gesagt: „Für die Bierbrauer war es das schwierigste Jahr seit dem Zweiten Weltkrieg!“ Und weiter: „Wenn nichts geschieht, werden zahlreiche Privatbrauereien Insolvenz anmelden müssen.“ Drohen den Bier-Brauern in NRW bald das Aus?

NRW: Bier-Brauer fürchten Lockdown-Katastrophe! Droht einigen bald das Aus?

DER WESTEN hat bei drei großen Brauereien aus NRW nachgehakt – bei Krombacher aus Kreuztal (Kreis Siegen-Wittgenstein), Veltins aus Meschede (Hochsauerlandkreis) und Warsteiner aus Warstein (Kreis Soest). Wie lief das Jahr 2020 konkret und wie ist die Aussicht für 2021?

Droht einigen großen Brauereien wegen Corona das Aus? (Symbolfoto) Foto: imago images / photothek

Ein Krombacher-Sprecher teilt mit: „Wir haben 4,8 Prozent weniger ausgestoßen als noch 2019. Trotzdem konnten wir uns im Vergleich zum Markt besser behaupten. Die Schweppes-Familie hat trotz widrigster Umstände wachsen können.“ Krombacher-Geschäftsführer Uwei Riehs ergänzt: „Die Kraft unserer Marken sowie der Zusammenhalt und das Einstehen füreinander in unserem Unternehmen sind wesentliche Erfolgsfaktoren, die besonders in einem solchen Krisenjahr zum Tragen gekommen sind.“

Die Krombacher-Brauerei in Kreuztal. Foto: imago images / Rene Traut

Doch Riehs macht sich auch für 2021 keine Illusionen: „Auch die erste Jahreshälfte 2021 wird weiterhin von den Pandemie-Auswirkungen bestimmt sein. Dementsprechend herausfordernd gestaltet sich die Planung. Wichtig wird es dabei sein, dass wir die Menschen mitnehmen, sowohl unsere Verwender, als auch unsere Mitarbeiter. Das betrifft zudem unsere gesellschaftliche Verantwortung, der wir auch dieses Jahr nachkommen werden.“

+++ Dortmund: Friseure beklagen Kunden-Druck wegen Corona – „Politik unterstützt uns nicht!" +++

Veltins-Sprecher: „Konnten rasante Fassbierverluste durch Flaschenbier-Verkäufe abfedern“

Auch Veltins hat mit Verlusten im Corona-Jahr zu kämpfen gehabt. Sprecher Ulrich Biene zu DER WESTEN: „Bis Ende November hat der deutsche Biermarkt 5,3 Prozent und damit 4,6 Millionen Hektoliter Bier verloren, in NRW waren es in elf Monaten 1,5 Millionen Hektoliter Verlust. Unsere Brauerei konnte die rasanten Fassbierverluste durch geschlossene Gastronomie durch Mehrverkäufe beim Flaschenbier abfedern. Gerade in der Krise beweisen starke Marken eine große Wertschätzung beim Verbraucher – unterm Strich schloss Veltins das Pandemie-Jahr 2020 deutlich besser ab als der Gesamtmarkt.“

Ein Kellner serviert Veltins-Bier. Foto: imago images / Deutzmann

Für 2021 ist Biene für Veltins zuversichtlich: „Wir sind grundsolide aufgestellt und setzen unser mehrjähriges Investitionsprogramm von 420 Millionen Euro in die Brauerei unverdrossen fort. Zugleich rüsten wir uns für die Zeit nach der Pandemie, wenn die Menschen wieder richtig Lust auf Bier und Begegnung haben.“

Das ist das Coronavirus:

ist SARS-CoV-2 (Abkürzung für englisch: severe acute respiratory syndrome coronavirus 2)

gehört zur Familie der Coronaviren, eine Infektion kann neue Atemwegserkrankung Covid-19 verursachen

erstmals 2019 in der chinesischen Stadt Wuhan entdeckt

wurde von der WHO am 30. Januar 2020 als „gesundheitliche Notlage von internationaler Tragweite“ und am 11. März 2020 als Pandemie eingestuft

Infektion erfolgt in der Regel über Tröpfcheninfektion und Aerosole

Warsteiner mit empfindlichen Verlusten: „2021 sehr schwer einschätzbar“

Auch bei Warsteiner sieht es nicht düster aus . Christian Gieselmann, Sprecher der Geschäftsführung, sagt zu DER WESTEN: „Warsteiner hat auch in diesem schwierigen Jahr gezeigt, dass wir marktprägende Produkteinführungen realisieren können. Darauf sind wir stolz.“ Dennoch: Der Rückgang für Warsteiner beläuft sich allein in Deutschland auf satte 17,4 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Gieselmann: „Wir haben mit 45 Prozent einen sehr großen Gastronomieanteil, der um über die Hälfte eingebrochen ist.“

Ein Kasten Warsteiner. Foto: imago images / Manfred Segerer

Keine gute Aussichten für 2021? Doch! Geiselmann optimistisch: „Wir wissen, wie schwer es insbesondere unsere Partner im Gastronomie-, Schausteller- und Veranstaltungsgewerbe sowie im Getränkefachgroßhandel getroffen hat. Bis sich die Situation normalisiert und unsere Branche wieder die gewohnten Volumina erreicht, wird es noch dauern. 2021 ist für die gesamte Branche sehr schwer einschätzbar, aber wir blicken jetzt zuversichtlich nach vorn.“

Mehr News rund um das Coronavirus:

Damit es noch lange nicht den letzten Zapfenstreich geben wird...

