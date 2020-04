NRW: 450 Hochhaus-Bewohner müssen auf Corona getestet werden – weil zwei Familien ausgerechnet DAS tun

Grevenbroich. Durch Einhaltung von Mindestabständen und sozialer Distanz soll die Zahl der Coronavirus-Infektionen eingedämmt werden. Dies kann sich bei größeren Wohnkomplexen als durchaus schwierig erweisen. Wie schnell eine solche Situation jedoch eskalieren kann, wenn man sich nicht an die Schutzverordnungen hält, zeigt dieser Fall aus Grevenbroich (NRW).

In dem betreffenden Hochhaus in Grevenbroich (NRW) wohnen 450 Personen in insgesamt 117 Wohnungen. Zwei Familien in dem Gebäude standen wegen einer Corona-Infektion unter Quarantäne – daran gehalten haben sie sich aber nicht. Jetzt muss das ganze Hochhaus die Konsequenzen dieser Aktion tragen.

NRW: Quarantäne missachtet – zwei Familien lösen Corona-Massentest aus

Laut einem Sprecher des Rhein-Kreises Neuss hatten die Mitglieder der Familien - darunter sowohl Erwachsene als auch Kinder - weiter Kontakt mit Nachbarn. Für alle 450 Bewohner stehen deshalb nun Corona-Tests an. Der Kreissprecher bestätigte, dass der Komplex in Grevenbroich am Sonntag umzäunt wird und dann rund acht Stunden lang die Tests durchgeführt werden sollen. Die „Rheinische Post“ hatte zuvor berichtet.

Trotz Corona-Quarantäne haben sich zwei Familien mit ihren Nachbarn getroffen. (Symbolbild) Foto: imago images / MiS

Der Test der anderen Hochhaus-Bewohner sei zunächst freiwillig. Wer sich allerdings nicht testen lässt, werde vorsorglich in Quarantäne bleiben müssen. Bis die Testergebnisse nach etwa zwei Tagen da seien, müssten ohnehin alle Bewohner im Hochhaus bleiben. Die Zäune und die Kontrolle von Ein- und Ausgängen blieben bis dahin bestehen, so der Kreissprecher.

Die erkrankten Familien wurden laut „Rheinischer Post“ inzwischen vom Gesundheitsamt anderswo untergebracht. Dort sei auch sichergestellt, dass die acht Personen in der Quarantäne blieben. (at, mit dpa)