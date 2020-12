Corona in NRW: Polizei löst irre Weihnachtsfeier in Essen auf – ausgerechnet ER war dabei ++ Laschet glaubt nicht an Lockdown-Lockerung

NRW und Deutschland befinden sich erneut im harten Corona-Lockdown. Bis mindestens 10. Januar steht das öffentliche Leben weitestgehend still.

An Weihnachten gelten für NRW bestimmte Corona-Regeln zwischen dem 24. und 26. Dezember.

Corona in NRW: Was sind die Bestimmungen zu Weihnachten

Alle Infos dazu und alle Entwicklungen zum Coronavirus liest du in unserem News-Ticker.

-------------------

Corona in NRW: Alle Informationen in unserem News-Ticker

+++ Zum Aktualisieren hier klicken +++

Sonntag, 20. Dezember

19.00 Uhr: In Essen sprengt die Polizei einen Gottesdienst

Über 50 Menschen hatten sich zum Gottesdienst versammelt in Essen-Kray. Die Polizei löste die Veranstaltung auf. Den ganzen Bericht liest du hier.

17.15 Uhr: Armin Laschet betont, man brauche ein schnelles Einreiseverbot

NRW-Regierungschef Armin Laschet (CDU) betont auf dem Kurznachrichtendienst Twitter, man brauche jetzt ein „schnelles Einreiseverbot, am besten europäisch“.

Viele Gespräche heute mit den Regierungen unserer Nachbarländer. B 🇧🇪und NL 🇳🇱haben nach neuen Analysen zur Virus-Mutation in GB Flug- und Zugverkehr eingestellt. Um Ausweichreisen über Ddorf, Köln oder F/M zu verhindern, brauchen wir schnelles Einreiseverbot,am besten europäisch — Armin Laschet (@ArminLaschet) December 20, 2020

15.15 Uhr: Verbotene Weihnachtsfeier in Essener Arztpraxis eskaliert

In Essen ist eine Weihnachtsfeier in einer Arztpraxis völlig eskaliert. Nachbarn haben die Polizei wegen Ruhestörung gerufen. Die Polizisten haben den Arzt (35) sowie vier Frauen (26, 28, 38, 59) vorgefunden. Niemand hat einen Mund-Nasen-Schutz getragen und fünf verschiedenen Haushalten angehört. Laut Polizei habe der Arzt erklärt, dass man den letzten Arbeitstag gehabt und das schwere Jahr mit einer kleinen Feier habe belohnen wollen. Er war allerdings sehr aufgebracht und betrunken.

Die Polizei wollte die Personalien aufnehmen, dagegen hat sich der Mediziner und eine Frau (26) gewehrt. Die 26-Jährige hat dann angefangen, den Einsatz mit ihrem Handy zu filmen. Beide haben sich nicht beruhigen lassen, haben Widerstand geleistet, als sie die Polizisten nach ihren Ausweisen durchsuchten. Unrühmlicher Höhepunkt: Die Frau hat einer Beamtin sogar in den Finger gebissen! Beide sind dann zur Wache gebracht worden, wo ihnen auch eine Blutprobe entnommen wurde.

In Essen ist eine verbotene Weihnachtsfeier von der Polizei aufgelöst worden. (Symbolfoto) Foto: imago images / Political-Moments

15.00 Uhr: Riesen-Andrang auf Schnelltest-Zentren

Kurz vor Weihnachten ist der Ansturm auf die Corona-Schnelltest-Zentren in NRW riesig. Thomas Fasshauer, einer der Betreiber der Testzentren von Medicare in NRW: „Wir haben den Eindruck, dass sich jeder noch vor Weihnachten testen lassen will.“

13.27 Uhr: Laschet sieht Weihnachtsgottesdienste skeptisch

Angesichts der hohen Corona-Infektionszahlen hat sich der NRWs Ministerpräsident Armin Laschet skeptisch zu den geplanten Weihnachtsgottesdiensten geäußert. „In den nächsten Tagen werde ich angesichts der aktuellen Lage noch einmal Gespräche mit den Kirchen führen“, sagte Laschet in einem Interview mit dem „Tagesspiegel am Sonntag“. Die evangelische Kirche in Westfalen habe schon gesagt, dass sie Gottesdienste auch absagen werde. „Die Glaubensgemeinschaften nehmen die Lage sehr ernst. Sie wissen auch, dass dies das Fest des Lebens und der Nächstenliebe ist, und dass man sorgsam abwägen muss.“

Der CDU-Politiker verwies auf die dramatische Lage. „Die Zahlen der vergangenen Tage legen eher nahe, dass man noch vorsichtiger sein muss, als wir es vor zwei Wochen dachten.“ Zugleich sei die Freiheit der Religionsausübung ein wichtiges Grundrecht der Verfassung. Laschet machte aber deutlich, dass er auf freiwillige Entscheidungen der Religionsgemeinschaften setze.

Corona in NRW: Ministerpräsident Armin Laschet. Foto: An Weihnachten gelten für NRW bestimmte Corona-Regeln zwischen dem 24. und 26. Dezember.

08.40 Uhr: NRW-Ministerpräsident findet klare Worte zum Corona-Lockdown

NRW-Ministerpräsident Armin Laschet rechnet angesichts der hohen Infektionszahlen nicht mit einem Corona-Lockdown-Ende am 10. Januar. „Im Moment ist nicht mal der Hauch einer Möglichkeit dafür da, dass man darüber redet“, sagte er auf die Frage nach Öffnungen im „Tagesspiegel am Sonntag“.

Der CDU-Politiker weiter: „Die Kernfrage wird nach den Ferien sein: Wie geht es mit Schulen und Kitas weiter? Bis wir wieder Partys feiern, wird noch viel Zeit vergehen.“

Samstag, 19. Dezember

17.53 Uhr: Das sind die aktuellen Zahlen in NRW

Laut Robert Koch-Institut (RKI) sind am Samstag (0.00 Uhr) in NRW 6011 neue Covid 19-Fälle im Vergleich zum Vortag gemeldet worden. 102 Menschen starben. Die Zahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner binnen sieben Tagen lag bei 181,2. Am höchsten war diese wichtige Kennzahl in Solingen mit 278,8.

Die Stadt Solingen hat bereits eine nächtliche Ausgangbeschränkung im gesamten Stadtgebiet zwischen 22.00 Uhr abends und 5.00 Uhr morgens verhängt. Der Aufenthalt außerhalb der eigenen Wohnung ist nur in Ausnahmefällen erlaubt. Die Regelung gilt zunächst bis zum 10. Januar.

15.46 Uhr: Duisburg unterstützt Altenheime bei Test-Verfahren

Der Krisenstab der Stadt Duisburg hat beschlossen, ab Sonntag Teststandorte in neun Altenheimen einzurichten. Dort sollen Mitarbeiter sowie Besucher die Möglichkeit zu täglichen Schnelltests haben, um das Risiko einer Einfuhr des Virus' in die Heime möglichst zu verringern, wie die Stadt Duisburg am Samstag in einer Pressemeldung mitteilte.

Die freiwillige Feuerwehr sowie Hilfsorganisationen, die angesichts des Infektionsgeschehens im Rahmen der Katastrophenhilfe von Feuerwehrchef Oliver Tittmann angefordert wurden, werden die Stadt dabei unterstützen. Der aktuelle Krisenstabsleiter, Stadtdirektor Martin Murrack, erklärt: „Unabhängig von Regeln und Vorgaben des Landes geht es jetzt einzig und allein darum, gemeinsam die Gesundheit und das Leben der Heimbewohner mit allen zur Verfügung stehenden Mitteln zu schützen.“ „Die Initiative der Stadt hilft vor allem denjenigen Pflegeheimen, deren eigene Testkapazitäten die Belastbarkeitsgrenze erreicht haben. Sie können sich jetzt verstärkt auf die Testung der Mitarbeitenden konzentrieren“, so Stephan Kiepe-Fahrenholz, Sprecher der Wohlfahrtsverbände.

Die Schnelltests werden werktags von 10 bis 19 Uhr und an Sonn- und Feiertagen sowie an Heiligabend und Silvester von 10 bis 14 Uhr stattfinden. Sie sollen zunächst bis zum 10. Januar 2021 erfolgen.

15.38 Uhr: Laschet äußert sich über Sonderrechte für Geimpfte

Armin Laschet (CDU) hat sich gegen Sonderrechte für Bürger ausgesprochen, die sich gegen das Coronavirus impfen lassen. „Es wird in den nächsten Monaten Millionen Menschen geben, die unbedingt geimpft werden wollen und gerne früher an der Reihe wären“, sagte Laschet in einem Interview mit der Zeitung „Der Tagesspiegel“. „In einer solchen Phase wäre es falsch, zusätzlich Druck zu machen“, meinte er zu der Frage, ob man zum Beispiel mit einem Impfnachweis wieder Fußballspiele oder Konzerte besuchen könnte. „Wenn sich am Ende herausstellen sollte, dass sich zu wenige Menschen impfen lassen, dann wird die Diskussion vielleicht noch einmal anders geführt“, sagte Laschet. Aber das sei gegenwärtig nicht das Problem. „Unser Problem besteht vielmehr darin, dass wir heute zu wenig Impfdosen haben und dass wir nicht so schnell impfen können, wie die Menschen dies nachfragen.“

Corona in NRW: Ministerpräsident Laschet sprach über Sonderrechte für Geimpfte. (Symbolbild) Foto: dpa

Falls private Anbieter - etwa Konzertveranstalter oder Fluggesellschaften - einen Impfausweis verlangen sollten, schließt Lascht ein politisches Vorgehen dagegen nicht aus: „Es muss einen gesellschaftlichen Konsens in dieser Frage geben, auch in der Form einer erkennbaren rechtlichen Regelung.“ Aber das sei erstmal nicht das Thema. „Jeder Druck zerstört Vertrauen“, betonte er. Deshalb sei er sowohl gegen Sonderrechte mit Impfung als auch gegen eine Impfpflicht.

12.19 Uhr: Betreiber appellieren: Pflegeheim-Besuch sorgfältig abwägen

Aus Angst vor Corona-Ausbrüchen in Pflegeheimen appellieren Heimbetreiber an Angehörige, jeden Besuch über die Feiertage abzuwägen. Angesichts dauerhaft hoher Infektionszahlen wachse die Sorge, dass das Virus in die auch im harten Lockdown für Besucher weiter geöffneten Einrichtungen getragen werden könne. „Es besteht einfach die Angst, dass Angehörige oder Mitarbeiter das Virus verbreiten - ausgerechnet unter der vulnerablen Gruppe“, sagte Sebastian Riebandt, Fachreferent stationäre Pflege beim Paritätischen Wohlfahrtsverband NRW. Allein seit Oktober sind nach Angaben des Gesundheitsministeriums knapp 1300 Bewohner in NRW-Pflegeheimen im Zusammenhang mit Covid-19 gestorben.

Im Frühjahr hatte die zeitweise strikte Abriegelung der Einrichtungen vielfach zu Vereinsamung und Leid geführt. Dass soll nun vermieden werden: „Ich werde die Besuchsmöglichkeiten in den Heimen durchsetzen“, sagte NRW-Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann (CDU) zuletzt. Man werde den Heimen über die Feiertage mit Personal helfen. Es würden zusätzlich Sanitäter zur Verfügung stehen - etwa für Schnelltests. Träger und Heimbetreiber sehen diese Zusage skeptisch.

9.27 Uhr: Laumann wagt düstere Prognose über Lockdown

NRW-Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann (CDU) hat in einem Interview mit der „Rheinischen Post“ über den Lockdown gesprochen. Demnach rechnet er mit weiteren Einschränkungen im neuen Jahr. „Stand heute sehe ich noch nicht, dass es am 10. Januar großartige Lockerungen geben kann“, sagte Laumann. „Mit Abstand und ohne Gesang“ könnten Gottesdienste auch an Weihnachten vertretbar sein. „Aber älteren Menschen sollte man tatsächlich ans Herz legen, auf die Übertragungen im Internet, Fernsehen oder Radio auszuweichen.“

Der harte Lockdown sei unumgänglich gewesen, betonte der NRW-Gesundheitsminister. Wichtiger als örtliche Ausgangsbeschränkungen in Städten oder Kreisen mit extrem hohen Infektionszahlen sei das Einhalten der Kontaktbeschränkungen. Aber: „Dort, wo die Kommunen Ausgangssperren für geboten halten, tragen wir das in der Regel mit“, sagte er mit Blick etwa auf Solingen oder den Kreis Lippe.

Derzeit gebe es in jedem Regierungsbezirk noch genügend freie Intensivbetten. „Zur Wahrheit gehört aber auch: Es wird enger in den Häusern“, so Laumann. Als Reserven gebe es noch die Reha-Kliniken, in die Patienten ohne Covid-19 ausweichen könnten, wenn sich die Situation in zwei oder drei Wochen zuspitzen sollte. „Die Pläne liegen vor.“ Er glaube nicht, dass es Anschläge auf Impfzentren geben werden. Das Zentrallager in NRW werde man dennoch vernünftig bewachen. „Die Impfzentren wird die jeweilige Kreispolizeibehörde im Blick haben.“

Freitag, 18. Dezember

21.21 Uhr: Pflegerat schlägt Alarm: „Situation unerträglich und unverantwortbar“

Der Pflegerat NRW schlägt Alarm: In der Altenpflege sei die Situation dramatisch, besonders in den stationären Einrichtungen der Langzeitpflege, betonte der Pflegerat am Freitag. Das Personal sei schon vor der Pandemie knapp gewesen, inzwischen sei die Lage vielerorts „katastrophal“, betonte der Vorsitzende Ludger Risse. „Einige Einrichtung haben kaum noch eigene Pflegepersonen zur Verfügung, weil auch hier der Krankenstand sowie die Zahl der selbst mit Covid-19-Infizierten beständig zunimmt.“

Hinzu komme, dass Mitarbeiter aus Personalagenturen - sogenannte Leasingkräfte - nicht mehr verfügbar seien, da diese fast flächendeckend für Einsätze in Impfzentren oder für Teststationen engagiert wurden. Nun fehlten auch diese Kollegen in der Versorgung. Dabei seien sie oft die letzten „Rettungsanker“.

Die Pflegekräfte sollten nun noch Schnelltests beim Personal, Besuchern und Bewohnern durchführen. „Das ist nicht leistbar und zwingt dazu, entweder gegen den Versorgungsauftrag oder die Coronaschutzverordnung NRW zu verstoßen“, warnte Risse. „Diese Situation ist vielerorts unerträglich und unverantwortbar.“

Ein Einsatz von Katastrophenhelfern könne die Lage etwas abmildern. Diese sollten in Testung und Impfassistenz geschult und dann eingesetzt werden. „Wenn dazu der Katastrophenfall ausgerufen werden muss, dann ist es an der Zeit, dieses zu tun, bevor sich die Situation noch mehr dramatisiert.“

18.20 Uhr: Stadt Köln hat merkwürdige Silvester-Idee – „Dümmer geht's nicht mehr“

Lockdown, Veranstaltungs- und Böllerverbot auf öffentlichen Plätzen. Silvester 2020 wird nicht das, was wir alle gewohnt sind. Die Stadt Köln hat sich deshalb eine besondere Aktion ausgedacht. Doch die kommt bei den Kölnern überhaupt nicht gut an. Die Reaktionen könnten deutlicher nicht sein. Alles dazu hier >>>

07:08 Uhr: Weihnachten in NRW mit Freunden oder Familie möglich

In der Kernweihnachtszeit vom 24. bis 26.12. dürfen NRW-Bürger sich entweder mit Freunden eines anderen Hausstandes treffen oder mit ihrem engeren Familienkreis unabhängig von der Zahl der Haushalte. Sie dürfen aber beide Optionen nicht vermischen und müssen auf jeden Fall die Höchstgrenze von fünf Personen einschließlich der Einladenden einhalten. Kinder bis zu 14 Jahre einschließlich werden dabei nicht mitgezählt. Diese Regelungen der Coronaschutzverordnung hat das NRW-Gesundheitsministerium am Donnerstag noch einmal erläutert.

Weihnachten wird dieses Jahr in NRW anders. Foto: imago images / MiS

Zuvor hatte es Unklarheiten zur Umsetzung etwa für Alleinlebende gegeben. Sie haben - genauso wie Familien - die Möglichkeit, Freunde oder Nachbarn eines Haushaltes zum Feiern einzuladen. Wer im Familienkreis feiern will, darf Ehe- und Lebenspartner, Geschwister und Geschwisterkinder sowie deren Haushaltsangehörige einladen. Wenn Partner von Kindern von diesen getrennt in einer eigenen Wohnung leben - also keine Haushaltsangehörige sind - dürfen sie nicht dazukommen.

Donnerstag, 17. Dezember

15.57 Uhr: NRW-Gesundheitsminister Laumann macht klare Ansage an SIE

NRW-Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann hat die Leiter von Pflege- und Altenheimen eindringlich davor gewarnt, Besucher aus Sorge vor Ansteckungen mit dem Coronavirus auszusperren. „Ich werde die Besuchsmöglichkeiten in den Heimen durchsetzen“, sagte der CDU-Politiker.

„Um das mal abschließend zu klären: Ein Heimleiter hat nicht das Recht, das Heim dichtzumachen.“ Man werde den Heimen über die Weihnachtsfeiertage mit Personal helfen. Es würden zusätzlich Sanitäter zur Verfügung stehen – etwa für die Schnelltests.

12.21 Uhr: Corona-Schutzimpfungen können noch in diesem Jahr beginnen

In einer Pressekonferenz haben NRW-Ministerpräsident Laschet und Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann (beide CDU) am Donnerstag über den Stand der Vorbereitungen informiert. Dabei kündigte Laschet an, dass in NRW am 27. Dezember mit den ersten Corona-Schutzimpfungen gestartet werden soll.

Weiter erklärte der Ministerpräsident, dass der Impfstoff in 53 Zentren des Landes gebracht und verimpft werde, sobald dieser deutschen Boden erreicht habe. „Das Impfen ist einfach der schönere Teil dieser Pandemiebekämpfung, wir sollten uns alle darüber freuen“, sagte er. Die Impfung lasse darauf hoffen, dass wir in absehbarer Zeit wieder wie vor der Pandemie leben können. Wie der Impfstoff verteilt werde, werde entlang der Prioritäten, die die ständige Impfkommission festgelegt habe, durch die örtlichen Bürgermeister und Landräte entschieden. Und diese müssten bis dahin dafür sorgen, dass von Jedem eine Einverständniserklärung zum Impfen vorliege. An erster Stelle stünden Bewohner von Altenheimen, wie Gesundheitsminister Laumann anschließend sagte. Wie viele Impfdosen am 27. Dezember zur Verfügung stehen würden, sei bislang allerdings noch nicht klar.

Schließlich sprach Laschet von einem einem „Licht am Ende eines langen Tunnels“, einem „Lichtblick“ also. Dennoch appellierte der Ministerpräsident an die Bevölkerung, die Corona-Regeln auch noch einzuhalten, wenn bereits geimpft werde. Zuvor hatten Spitzenvertreter der Landesregierung sowie Ärzteverbände und Kommunen bei einem „Impf-Gipfel“ über die Vorbereitungen beraten.

11.19 Uhr: Laschet wendet sich mit Regierungschefs aus Holland und Belgien an Bevölkerung

In einer gemeinsamen Videobotschaft haben NRWs Ministerpräsident Armin Laschet (CDU), der belgische Regierungschef Alexander De Croo und der niederländische Ministerpräsident Mark Rutte an ihre Landsleute appelliert, wegen der Corona-Pandemie keine Reisen in die jeweiligen Nachbarländer zu unternehmen. In dem am Donnerstag auf Twitter und Facebook veröffentlichten Video riefen die drei Ministerpräsidenten die Bürger auf, zu Hause zu bleiben.

Laschet sagte: „Im Moment heißt Solidarität mit unseren Nachbarn und Freunden vor allem: Zurückhaltung“. Deshalb bitte er gemeinsam mit seinen Ministerpräsidenten-Kollegen: „Bleiben Sie zu Hause.“ „Tragen Sie das Virus nicht über die Grenze“, hieß es weiter. „Helfen Sie durch verantwortliches Verhalten mit, das Virus zu bekämpfen, damit wir bald wieder besseren Zeiten entgegensehen können.“

Auch De Croo betonte, die Niederlande, NRW und Belgien seien „einander beste Nachbarn“. „In diesen schwierigen Zeiten stehen wir solidarisch zusammen. Leider heißt das, dass jeder in seinem Heimatland bleibt, die Regeln befolgt und die Grenze nur für notwendige Reisen überquert.“ Rutte sagte, die Niederländer besuchten gerne ihre Nachbarn in Belgien und Deutschland. „Aber die Realität ist jetzt, dass nicht nur wir die Grenze überqueren, das Virus tut es auch. Darum rufe ich jeden auf: Fahren Sie wirklich nur über die Grenze, wenn es notwendig ist. Nicht um einzukaufen, nicht für den Spaß.“

Belgien, die Niederlande und Nordrhein-Westfalen sind gute Nachbarn. Wir unterstützen uns gegenseitig in diesen schwierigen Zeiten.



Das tun wir am besten, indem wir zu Hause bleiben.



Gemeinsame Botschaft mit Ministerpräsidenten @MinPres Mark Rutte und @ArminLaschet. pic.twitter.com/XkWlIRlwCb — Alexander De Croo (@alexanderdecroo) December 17, 2020

07.35 Uhr: Ausbruch in Neusser Flüchtlingsunterkunft mit zahlreichen Infizierten

In einem Neusser Flüchtlingsheim haben sich fast 100 Bewohner mit Corona infiziert, wie der „WDR“ meldet. Demnach hatten die Gesundheitsbehörden die rund 500 Bewohner am Sonntag auf das Virus getestet, woraufhin 96 Tests positiv ausfielen. Alle Bewohner befinden sich nun mindestens bis zum 24. Dezember in Quarantäne. Zwei Tage vorher will die Stadt Neuss eine weitere Reihentestung durchführen. Dann soll beraten werden, wie es weitergeht, so Kreisdirektor Dirk Brügge.

Da die Einrichtung nicht voll ausgelastet ist, könne man die Bewohner dort voneinander trennen und müsse nicht auf Hotels zurückgreifen. Wo sich die Bewohner infiziert haben, ist unklar.

Mittwoch, 16 Dezember

22.00 Uhr: NRW-Gesundheitsminister ist froh über „Licht am Ende des Tunnels“

In einem Interview mit t-online hat NRW Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann zugegeben, er sei froh „über das Licht am Ende des dunklen und langen Tunnels“.

Allerdings gebe er zu bedenken, dass immer noch nicht klar sei, ob geimpfte Menschen das Virus nicht doch noch weiterverbreiten. Das ganze Interview liest du bei t-online.

Die NRW-Landesregierung berät am Donnerstag bei einem Spitzengespräch mit Kommunen und Ärzteverbänden über den Fahrplan der Corona-Schutzimpfungen. Anschließend wollen Ministerpräsident Armin Laschet und Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann (beide CDU) über den Stand der Vorbereitungen informieren.

Nach Angaben von Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) könnte es in Deutschland schon nächste Woche mit den Impfungen losgehen. Noch vor Heiligabend könnte der erste Impfstoff in der EU zugelassen werden. In NRW sind 53 Corona-Impfzentren in den Kreisen und kreisfreien Städten aufgebaut worden.

16.13 Uhr: SPD attackiert Armin Laschet

Die SPD-Opposition hat Armin Laschet (CDU) rechtswidriges Vorgehen bei Aufträgen an die Modefirma van Laack vorgeworfen. Sie sieht nach Kritik an der Qualität von Schutzkitteln „45 Millionen Euro in den Sand gesetzt“. Die Mönchengladbacher Modefirma wies dagegen Kritik an ihren im Sommer an das Land gelieferten Produkten zurück: Es habe insgesamt nur eine Kundenbeschwerde über die gelieferten Kittel gegeben, sagte Van Laack-Chef Christian von Daniels der dpa. Eine Pflegeeinrichtung habe die Kittel zu leicht gefunden, sie seien daraufhin gegen schwerere ausgetauscht worden.

Die Uni-Klinik Essen hatte rund 40.000 der van-Laack-Schutzkittel ausgemustert. Die Kittel würden „beim Anziehen schnell reißen“, hatte die Klinik am Dienstag auf Anfrage mitgeteilt. Unternehmenschef von Daniels betonte, dass bewusst und auftragsgemäß ein besonders leichtes Material verwendet worden sei.

Die Einmal-Kittel seien für den Gebrauch in der Pflege oder auch für Besucher gedacht - und nicht zum Beispiel für Ärzte im OP. „Ich hätte mir gewünscht, dass sich die Uni-Klinik Essen auch bei uns meldet“, sagte der Firmenchef.

10.40 Uhr: Lockdown-Effekt: Weniger Stau in NRW

Aufgrund des Lockdowns hat es am Mittwoch wesentlich weniger Stau in NRW gegeben als üblich. Um 8.30 Uhr war eine Gesamtstaulänge von etwa 20 Kilometern zu verzeichnen, wie der Landesbetrieb Straßenbau NRW der Deutschen Presse-Agentur mitteilte. Zur gleichen Zeit am vergangenen Mittwoch sei es etwa fünf Mal so viel gewesen. Da der Wert auch im Vergleich zu den anderen Tagen hervorsteche, könne diese Veränderungen auf den Beginn der verschärften Corona-Maßnahmen zurückgeführt werden, sagte ein Sprecher.

07.10 Uhr: Vermisste Seniorin mit Corona wiedergefunden

Die Polizei Oberhausen hat eine vermisste Seniorin mit Corona-Infektion wiedergefunden. Der 87-Jährigen gehe es gut, sie sei am späten Dienstagabend aufgegriffen worden, sagte eine Polizeisprecherin. Die Frau war tagsüber aus ihrem Pflegeheim verschwunden. Die Polizei suchte auch mit einem veröffentlichen Foto nach ihr, wies ausdrücklich auf Infektionsgefahr durch Dritte hin.

06.00 Uhr: Laschet lehnt Verlängerung der Mehrwertsteuersenkung ab

NRW-Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) lehnt trotz des erneuten Lockdowns eine Verlängerung der Mehrwertsteuersenkung ab. In einem Interview mit dem „Redaktionsnetzwerk Deutschland“ (RND) verneinte er die Frage nach einer Fortsetzung. „Die Kunst wird sein, den kritischen Punkt nach Auflösen der verschiedenen Programme von Kurzarbeit und Insolvenzverschiebung abzufangen“, sagt er. Die kurz- und mittelfristigen Folgen des jetzigen Lockdowns kämen ja noch hinzu.

NRW-Ministerpräsident Armin Laschet. Foto: imago images / Ralph Sondermann

Alle älteren Nachrichten kannst du hier nachlesen >>>