NRW: Wenn man sich nicht an Quarantäne hält – DAS ist der Corona-Knast

Das Coronavirus hält die Welt noch immer im Würgegriff. Laut der renommierten Johns-Hopkins-Universität (USA) sind weltweit mehr als 2,1 Millionen Menschen mit oder an Covid-19 gestorben, über 101 Millionen Personen sind infiziert worden. Deutschland hat über 55.000 Tote und mehr als zwei Millionen Infizierte zu verzeichnen, der Lockdown hierzulande ist bis mindestens Mitte Februar verschärft worden.

Für Quarantäne-Brecher könnte es in NRW aber knüppeldick kommen!

NRW: DAS ist der Corona-Knast für Quarantäne-Verweigerer!

Immer wieder gibt es trotz aller Warnungen Personen, die sich nicht an die Regeln und Verordnungen von Bund, Ländern und Kommunen halten wollen. Und auch Menschen, die positiv auf Corona getestet worden sind und deshalb in Quarantäne müssen, um andere nicht zu gefährden, gibt es zuhauf. Sollten die sich wiederholt NICHT an die Quarantäne halten, kann es für sie in NRW Konsequenzen haben, denn: Das Land NRW hat einen Corona-Knast zur „zwangsweisen Unterbringung“ von Quarantäne-Brechern und -verweigern!

Dabei ist NRW bundesweit keine Ausnahme. So plant der Freistaat Sachsen laut „Bild“ ebenfalls die Errichtung eines entsprechenden Corona-Knasts. Dort muss dafür eine Erstaufnahme-Einrichtung für Flüchtlinge herhalten. Das Gelände ist umzäunt und wird von der Polizei bewacht.

Krankenhaus in Solingen als geschlossene Einrichtung

Das sieht in NRW wohl ähnlich aus. Der Corona-Knast hier: das Krankenhaus Bethanien in Solingen! Eine Sprecherin des NRW-Sozialministeriums bestätigt gegenüber DER WESTEN: „Zur zwangsweisen Unterbringung von Personen, die an Covid-19 erkrankt sind und sich der verordneten Absonderung widersetzen, steht seit Mai 2020 das Krankenhaus Bethanien in Solingen zur Verfügung.“

Das Krankenhaus Bethanien in Solingen. Hier sollen wiederholte Quarantäne-Verweigerer zwangsweise untergebracht werden können. Foto: Krankenhaus Bethanien Solingen

Dort würden aber nur Personen untergebracht werden, die auch erkrankt sind. Kontaktpersonen zu Infizierten, die ansteckend sind, seien dafür nicht vorgesehen. Das Ministerium erläutert: „Nach dem Infektionsschutzgesetz können Ansteckungsverdächtige auch in anderen geeigneten abgeschlossenen Einrichtungen untergebracht werden.“ Eine entsprechende Unterbringungsmöglichkeit zu finden sei aber Aufgabe der jeweiligen Kommune, nicht die des Landes, so die Sprecherin weiter. Und: „Uns ist bislang aber nicht bekannt, dass es in den Kommunen Schwierigkeiten gibt.“

Ob die Situation weiterhin vergleichsweise ruhig bleibt, ist nicht ausgemacht. Bleibt zu hoffen, dass sie es eben bleibt...

Viele Wochen ging es gut – doch dann bekam sie plötzlich die Diagnose. Melissa K.* ist Lehrerin in NRW und hatte sich im vergangenen Jahr, als die Schulen in der Corona-Pandemie noch geöffnet waren, mit dem Virus infiziert. Jetzt erzählt sie anonym gegenüber DER WESTEN, wie sie die Isolation erlebte und was es für ein Gefühl war, im vollen Klassenzimmer zu unterrichten. Hier kannst du die ganze Geschichte lesen!