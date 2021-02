NRW: Kinderschutzbund schlägt Corona-Alarm! „Gefahr besteht, dass Kinder durch Lockdown abgehängt werden“

In gewisser Weise droht Einsamkeit in 2020 wohl fast jedem, besonders in der zweiten Lockdown-Isolation. Social Distancing kann für manchen eine psychologische Herausforderung darstellen. Hier die hilfreichsten Tipps gegen Einsamkeit:

In Krisen sind es oft die Schwächsten der Gemeinschaft, die die größten Leiden haben...

Das Coronavirus wütet noch immer in Deutschland, laut der renommierten Johns-Hopkins-Universität (USA) sind hierzulande über 57.000 Menschen an oder mit Covid-19 gestorben. Bis mindestens Mitte Februar befindet sich das ganze Land in einem verschärften Lockdown. Neben Geschäften, Gaststätten und Friseure sind in NRW auch Schulen und Kitas weitgehend geschlossen.

Für die Schüler (und ihre Eltern) heißt es tagtäglich Home Schooling, Präsenzunterricht ist vorerst untersagt. Kindergärten haben zwar in NRW geöffnet, allerdings hat der stellvertretende NRW-Ministerpräsident und -Familienminister Joachim Stamp (50, FDP) an alle Eltern appelliert, die Kinder möglichst zuhause zu lassen.

NRW: Kinderschutzbund schlägt Corona-Alarm!

Geht man vom Zeitpunkt des ersten Lockdown im März 2020 aus, in denen Schulen und Kindergärten geschlossen waren, ist der Schul- und Kitabetrieb trotz zwischenzeitlicher Öffnungen fast ein Jahr lang quasi in Notbetrieb. Dabei sind es die Kinder, die psychisch besonders unter dem Lockdown leiden. Das hat eine Langzeitstudie aus England ermittelt. Das konkrete Ergebnis: Kinder leiden viel häufiger an depressiven Verstimmungen.

Kinder leiden enorm am Lockdown und an Schul- sowie Kitaschließungen. (Symbolfoto) Foto: IMAGO / ZUMA Wire

Noch ist es trotz landesweit sinkender Infektionszahlen nicht ausgemacht, dass ab dem 15. Februar wieder Schulen und Kitas in NRW öffnen. Eine Verlängerung der Schließung hätte laut dem Deutschen Kinderschutzbund NRW weitreichende Folgen – und verlangt deshalb nach Ablauf des Lockdown die Wiederöffnung der Lehranstalten!

Lockdown in NRW: Warnung vor anhaltender Schul- und Kita-Schließungen

„Auch wenn der derzeitige Lockdown mit den Schließungen der Schulen unabdingbar war, wird er die soziale Ungleichheit und ungerecht verteilten Bildungschancen weiter verschärfen“, so Krista Körbes, Landesgeschäftsführerin des DKSB NRW, zu DER WESTEN. Und weiter: „Daher ist es für den Kinderschutzbund sehr wichtig, dass zum Beispiel außerschulische Bildungsangebote möglichst schnell wieder öffnen. Es besteht die Gefahr, dass durch den Lockdown Kinder abgehängt werden, weil sie zu Hause keine gute Lernumgebung vorfinden.“

Krista Körbes ist Landesgeschäftsführerin des DKSB NRW. Foto: Deutscher Kinderschutzbund NRW

Körbes legt nach: „Kinder und Eltern brauchen jetzt eine Vorstellung davon, wie der Unterrichtsalltag in den nächsten Wochen und Monaten aussehen kann. Daher fordern wir klare Konzepte seitens der Politik für die Wiederaufnahme des Schulbetriebs nach dem Lockdown.“

Kinder seien darauf angewiesen, sich mit Gleichaltrigen zu treffen und zu spielen, um sich gut zu entwickeln. „In einer Zeit, in der Kinder fast nur noch zu Hause sind, brauchen sie Verabredungen mit anderen Kindern dringend als Ausgleich. Die sozialen Kontakte der Kinder mehr als nötig zu beschneiden, halte ich für keine gute Idee.“ Das gelte auch für Jugendliche.

------------------------

Das ist Home Schooling:

Hausunterricht ist eine Form und Erziehung, bei der Kinder zu Hause oder außerhalb der Schule unterrichtet werden

Spektrum reicht von stark strukturierten bis hin zu offenerem wie „Unschooling“

in Ländern mit Schulpflicht ist Hausunterricht üblicherweise nicht erlaubt

in Deutschland seit dem ersten Corona-Lockdown im März 2020 erstmals (wieder) eingeführt

------------------------

NRW: Verlorene „Corona-Generation“? Deutscher Kinderschutzbund gibt Entwarnung

Die Vorstellung, dass eine ganze Generation durch Corona wegen diverser Bildungslücken verloren gehen würde, hält die DKSB-Vorsitzende für übertrieben. Körbes: „Es ist keine 'verlorene Generation'. Kinder leisten gerade unglaublich viel, auf das sie auch stolz sind. Aber vielen macht die Ungewissheit Druck. Gerade Schüler belastet die Ungewissheit, mit der sie in die Zukunft blicken.“

------------------------

Ihre Forderung an die Politik: „Bei allen Maßnahmen und Regeln sollte die Politik dafür sorgen, dass sie die Belastungen für Kinder nicht aus dem Blick verlieren. Wir alle haben eine besondere Verantwortung für die jüngsten Mitglieder der Gesellschaft und sollten ihnen mit guten politischen Konzepten eine verlässliche Perspektive bieten.“

Es bleibt zu hoffen, dass das auf Gehör treffen wird, wenn wieder darüber debattiert, ob und wie ein Lockdown verlängert wird...

------------------------

