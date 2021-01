NRW: Junge Lehrerin (30) spricht im Corona-Lockdown Klartext – „Ganz schön hart“

Die Schulen sind in der Corona-Pandemie im zweiten Lockdown nun schon seit drei Wochen in NRW geschlossen. Eine Lehrerin spricht jetzt Klartext. (Symbolbild)

Dieses Szenario ist längst schon altbekannt. Wenn Armin Laschet vor die Öffentlichkeit tritt und aktuelle Maßnahmen in der Corona-Pandemie verkündet, weiß sie, dass sie von jetzt auf gleich all ihre Vorbereitungen über einen Haufen werfen kann. Maja B.* (30) ist Lehrerin an einem Gymnasium in NRW und hat jetzt verraten, wie schwer der Corona-Lockdown und das Home Schooling sind – für Schüler und Eltern, aber auch für sie als Lehrkraft.

Dass Maja B., die lieber anonym bleiben möchte, nach den Weihnachtsferien nicht zum Präsenzunterricht in die Schule zurückkehren wird, damit hatte sie fast schon gerechnet. Dann kam kurz vorher die Ankündigung: Bis zum 31. Januar werde es Distanzunterricht von Zuhause aus geben. Dieser wurde nun in der vergangenen Woche noch einmal bis mindestens zum 14. Februar verlängert.

NRW: Lehrerin spricht Klartext – „Ganz schön hart“

„Das Distanzlernen ist für uns alle ganz schön hart“, erklärt die junge Lehrerin im Gespräch mit DER WESTEN. Aber es sei definitiv die richtige Entscheidung gewesen, macht sie im Hinblick auf die neuartige Corona-Mutation deutlich. „Ich kann mir nicht vorstellen, dass ab Mitte Februar die Schulen öffnen und wir wieder mit 30 Mann in einem Klassenraum sitzen.“

Doch das wäre auch für B. die einfachste Option. Im ersten Lockdown waren Lehrer und Schüler zunächst komplett überfordert. Einwandfreies digitales Lernen? Fehlanzeige. Erst Ende letzten Jahres seien von Schulministerin Yvonne Gebauer (54, FDP) erweiterte Lernplattformen erlaubt worden.

+++ Corona in NRW: Bleiben die Schulen weiter geschlossen? „Das ist der absolute Wahnsinn“ ++ Armin Laschet warnt vor dritter Welle+++

Heißt: Vorher hätten Schulen wegen des Datenschutzes Videokonferenzen auf Schulservern absolvieren müssen. „Aber da kann man sich das Chaos ja vorstellen: Wenn sich alle morgens um 8 Uhr eingeloggt haben, ist das System immer gleich zusammengebrochen“, verdeutlicht die Lehrerin. Das Distanzlernen war unstrukturiert – jeder musste sich erst einmal damit zurechtfinden.

Seit diesem Jahr ist B. besser vorbereitet, plant ihre Unterrichtsstunden über das Video-Tool „Zoom“ – inklusive bunter Tafelbilder und Gruppenarbeit in Privatchats. „Es ist natürlich ein sehr komisches Gefühl auf schwarze Bildschirme zu starren und mit sich selbst zu reden“, gibt sie zu. Deshalb bittet sie die Schüler, ihre Kamera einzuschalten. Etwa jeder Dritte tut ihr den Gefallen.

So sieht es bei vielen Menschen in NRW derzeit aus: Im Lockdown arbeiten Eltern im Homeoffice, die Kinder im Homeschooling (Symbolbild) Foto: imago images / Jochen Tack

Doch dann ist da immer noch das Problem, dass nicht alle Kinder Zugang zu einem PC oder einer stabilen Internetverbindung haben. Ein Drittel der Schüler auf ihrem Gymnasium schaut in die Röhre, bekommt zuhause wenig mit von den Online-Lerneinheiten. Maja B. macht auf die fehlende Lernausstattung aufmerksam. Da sei von der Politik einiges versäumt worden. Sie selbst könne nicht auf Anwesenheitspflicht drängen, wenn nicht jeder die Möglichkeit zur Bildung bekommt.

----------------

Corona-Lockdown in Schulen in NRW:

Schulen bleiben in NRW bis mindestens zum 14. Februar geschlossen

Für alle Jahrgangsstufen findet Distanzunterricht statt

Eine Notbetreuung wurde in den Schulen eingerichtet

Stand jetzt sollen Abschlussprüfungen wie gewohnt stattfinden

Der Familienverband NRW hatte gefordert, alle Schüler sitzen zu lassen, um Versäumnisse gerecht aufzuholen

----------------

Nichtsdestotrotz müssen alle Schüler die aufgetragenen Hausaufgaben erledigen. „Jedes Wochenende bereite ich die Lerneinheiten für die nächste Woche vor. Freitag ist dann Abgabe“, erklärt B. So könne sich jeder in der Woche selbst organisieren und dann vielleicht mal nach der Arbeit der Eltern im Home-Office an deren Rechner.

Und dann heißt es noch aus Lehrersicht: für Schüler-Fragen da sein und unzählige Mails beantworten. „Jeden Tag bekomme ich etwa 80 E-Mails“, sagt B. „Schüler verstehen die Aufgaben nicht, haben Schwierigkeiten mit der Technik oder Eltern haben dringenden Redebedarf.“ Da kein Kind abgehängt werden soll, muss sie auch hinterherrennen, wenn keine Hausaufgaben abgegeben wurden.

+++Corona: Lehrerin packt aus – SO schlimm ist der Unterricht unter Corona-Bedingungen+++

Und manchmal muss sie auch Ersatz-Mama spielen und die Waschmaschine erklären, wenn Not am Mann ist und die Eltern in der Coronakrise nicht zuhause sind. „Da gab es schon die ein oder andere ungewöhnliche Anfrage“, so die Lehrerin und lacht. Ihr Stunden-Pensum hat sich durch den Lockdown klar erhöht. Aber sie gibt auch zu, dass es sich manche Lehrer durchaus einfach machen. „Klar gibt es welche, die wenig tun und dann sagen: ,Bearbeitet die Aufgaben 1-3 im Buch auf Seite 22‘. Das ist dann einfach. Aber das will ich nicht“, stellt die junge Lehrerin motiviert klar.

Sie wolle den Kindern die Arbeitsblätter so digital modifizieren, dass sie diese nicht ausdrucken müssen, sondern gleich am PC bearbeiten können. Denn auch drucken ist oft ein Problem in einigen Haushalten. „Oft werde ich vor Probleme gestellt, die ich dann selbst lösen muss“, sagt die Lehrerin aus NRW. Dazu gehöre auch, älteren Kollegen mit der Technik zu helfen.

Eltern gehen beim Homeschooling auf dem Zahnfleisch

Maja B. wünscht sich nichts sehnlicher als endlich wieder normalen Unterricht in der Schule abzuhalten. „Es ist ja nicht so, dass ich das nicht vermisse. Aber auch wir müssen unsere Familien schützen. Ich kann Eltern sehr gut verstehen, die auf dem Zahnfleisch gehen, weil sie mit ihren Kindern lernen müssen, obwohl wir dafür eigentlich zuständig sind. Es ist für alle eine schwierige Zeit“, schließt sie und schaut auf ihren Laptop.

Es ist Montagnachmittag. In der Zwischenzeit sind schon zahlreiche Mails in ihren Posteingang eingegangen. „Wollen wir mal schauen, wie ich da wieder helfen kann“, sagt sie und öffnet die erste Mail.

*Name ist der Redaktion bekannt