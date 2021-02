NRW: Bäcker verkauft skurriles Corona-Produkt! „So macht das Impfen Spaß“

SO kommt man in NRW auf den Impf-Geschmack...

Das Coronavirus hält Deutschland noch immer im Würgegriff. Laut der renommierten Johns-Hopkins-Universität (USA) sind bislang mehr als 64.000 Menschen an oder mit Covid-19 ums Leben gekommen, über 2,3 Millionen Personen sind infiziert worden. Gerade erst ist der verschärfte Lockdown bis März verlängert worden. Eine große Hoffnung, um das Coronavirus in den Griff zu bekommen, sind Impfstoffe. Doch in Deutschland läuft der Impfvorgang schleppend und längst nicht jeder Impfberechtigte würde sich auch impfen lassen.

Doch bei DIESEM Bäcker aus NRW kann man schon mal ganz schnell umgestimmt werden...

NRW: Bäcker verkauft skurriles Corona-Produkt!

Denn der Bäcker verkauft ein ganz besonderes und skurriles Corona-Produkt. In einer Castrop-Gruppe auf Facebook hat ein Mann ein entsprechendes Vitrinenfoto aus der Bäckerei Malzer's geteilt, dazu geschrieben: „Ob der viral geht?“ Na, aber hallo! Denn der erfinderische Bäcker verkauft für 2,20 Euro einen „Impf“-Berliner!

Und der hat es (abgesehen von Kalorien) in sich: Der Berliner hat nämlich auf der Glasur grüne Coronaviren (die man natürlich essen kann), dazu steckt noch eine Spritze im leckeren Teilchen – die auch noch mit Frucht-Kräuter-Likör gefüllt ist! Zucker und Alkohol – puh, da kann man sogar als Impfkritiker schon mal schwach werden...

Braucht noch jemand einen „Impf“-Berliner? Foto: Stefan Kruppa

User über Bäcker in NRW: „So macht Impfen Spaß“

Das sehen auch viele andere Facebook-User so. Hier eine Auswahl einiger lustiger Kommentare:

„Wie geil ist DAS denn?! So eine Mega-Idee! Ich finde, Malzer's hat so super Ideen, und ja, 2,20 Euro ist teuer, aber dafür ist er außergewöhnlich.“

„Ich würde ihn kaufen. Habe letztes Jahr auch Klopapier-Kuchen gekauft...“

„2,20 Euro pro Berliner? Naja, wenigstens hat man so eine Spritze, um sich selber mit Wodka oder Eierlikör als Schluckimpfung zu nutzen. SO macht das Impfen Spaß!“

„Also, schön ist was anderes. Aber es ist lustig. Zum Spaß würde ich den kaufen.“

„Corona-Pfannkuchen!“

Na, vielleicht sollte die Bundesregierung wirklich mal umplanen und diese Berliner in die Impfzentren stellen... Auch wenn 2,20 Euro für einen Berliner vergleichsweise happig sind.

Das ist das Coronavirus:

ist SARS-CoV-2 (Abkürzung für englisch: severe acute respiratory syndrome coronavirus 2)

gehört zur Familie der Coronaviren, eine Infektion kann neue Atemwegserkrankung Covid-19 verursachen

erstmals 2019 in der chinesischen Stadt Wuhan entdeckt

wurde von der WHO am 30. Januar 2020 als „gesundheitliche Notlage von internationaler Tragweite“ und am 11. März 2020 als Pandemie eingestuft

Infektion erfolgt in der Regel über Tröpfcheninfektion und Aerosole

Aber es ist schließlich Pandemie... (mg)

