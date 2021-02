NRW-Konzern mit heftiger Überlegung: Werden ungeimpfte Kollegen ausgeschlossen?

Diese Branchen profitieren in der Corona-Krise!

In NRW haben am Montag die Impfungen der über 80-Jährigen in den Corona-Impfzentren begonnen.

Noch gibt es nicht genügend Impfstoff für die breite Bevölkerung. Sollte das jedoch so sein, stehen große Unternehmen in NRW bereit. Ein Konzern denkt sogar über Konsequenzen für Nicht-Geimpfte nach. Das berichtet die „Rheinische Post“.

NRW-Konzerne wollen Corona-Impfungen unterstützen

Einer Umfrage der Zeitung zufolge würden zahlreiche Konzerne ihre Hilfe anbieten, wenn genügend Impfstoff zur Verfügung stehe.

Thyssenkrupp habe demnach mitgeteilt, ihre Betriebsärzte wären „ideal geeignet, um in der Breite den Corona-Impfstoff zu verabreichen“.

Auch andere Unternehmen würden darauf verweisen, im Winter bereits eine Grippe-Schutzimpfung anzubieten. Die eigene Infrastruktur könne auch bei den Corona-Impfungen genutzt werden.

So reagiert NRW-Gesundheitsminister Laumann auf den Vorstoß

„Ich freue mich sehr, wenn sich Unternehmen oder Behörden bei der Impfkampagne engagieren, sobald geeignete Impfstoffe in ausreichender Menge zur Verfügung stehen“, sagte NRW-Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann dazu auf Anfrage der „Rheinische Post“.

Karl-Josef Laumann begrüßte die Überlegungen der NRW-Konzerne. (Symbolbild) Foto: dpa / Federico Gambarini

Zu den bereitwilligen Unternehmen gehören laut der Zeitung:

Bayer

Deutsche Telekom

Deutsche Post

Eon

Ergo

Evonik

Gea

Henkel

Lanxess

LEG Immobilien

RWE

Targobank

Thyssenkrupp

Uniper

Vodafone

Hinsichtlich möglicher Privilegien für Geimpfte seien die Unternehmen allerdings überwiegend zurückhaltend. Eon etwa lehne es ab, nur Geimpfte wieder ins Unternehmen zu lassen.

Auch Vodafone habe eine Impfung als „sehr persönliche Entscheidung“ bezeichnet und wolle keinen Druck auf Mitarbeiter ausüben.

Nur geimpfte LEG-Mitarbeiter zu Meetings zugelassen?

Die LEG hingegen spiele mit dem Gedanken, geimpfte Kollegen anders zu behandeln als nicht-geimpfte. Zwar solle zuerst geprüft werden, ob Impfungen dazu führen, dass andere Menschen nicht angesteckt werden können.

Grundsätzlich sei aber nach Angaben des Vermietungskonzerns denkbar, nur Geimpfte für Meetings zuzulassen: „Wenn sich eine solche Regelung am Ende als einzig sinnvoller Weg erweisen sollte, um Zusammenkünfte von Kolleg*innen künftig zuzulassen, dann könnte dies eine mögliche Option darstellen, ansonsten allerdings nicht“, teilte das Unternehmen nach Angaben der Zeitung mit.

In diesem Zusammenhang müssen allerdings im Vorfeld noch der Umgang mit Kollegen geklärt werden, die aus medizinischen Gründen nicht geimpft werden könnten. (ak)