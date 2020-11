NRW: Kino-Betreiber wegen Corona-Lockdown am Boden – „Können nicht immer auf und zu machen!“

Gehen bald endgültig die Lichter im Saal aus?

Das Coronavirus wütet noch immer auf der Welt, laut der renommierten Johns-Hopkins-Universität (USA) sind weltweit bislang mehr als 1,3 Millionen Menschen an oder mit Covid-19 gestorben. Deutschland hat über 13.000 Todesopfer zu verzeichnen. Verheerend genug. Dazu kommen noch die katastrophalen Auswirkungen auf die Wirtschaft. Allen voran die Gastronomie und der Kulturbereich wie Kino- und Theaterbetreiber sind stark betroffen.

Jetzt schlägt ein Kino-Betreiber aus NRW stellvertretend für die ganze Branche Alarm!

Ein hochmoderner, aber leerer Kinosaal. So sieht es aktuell in Mettmann aus. Foto: Kino Mettmann

NRW: Kino-Betreiber wegen Corona-Lockdown am Boden

Thomas Rüttgers (57) betreibt das altehrwürdige Kino in Mettmann. Es existierst seit 1907, gehört damit zu den ältesten Kinos in Deutschland, hat sogar während der beiden Weltkriege den Filmbetrieb fortgesetzt. Rüttgers ist enttäuscht von der Politik, erklärt DER WESTEN: „Wir haben uns während des ersten Lockdowns im Frühling viele Gedanken gemacht, haben ein Hygienekonzept auf die Beine gestellt, dass alle Anforderungen erfüllt. Tickets werden online bestellt, die Nachverfolgung ist gewährleistet.“

Rüttgers weiter: „Wir wissen, welcher Gast auf welchem Sitz in welcher Reihe gesessen hat. Dazu haben wir ein hochmodernes Belüftungssystem. Und es ist erwiesen, dass sich in Kinos niemand mit Covid-19 angesteckt hat. Warum also müssen ausgerechnet wir schließen?“

Das Kino in Mettmann (NRW) gehört zu den ältesten Lichtspielhäusern Deutschlands, existiert schon seit 1907. Foto: Kino Mettmann

„Situation ist sehr, sehr schwierig“

Er verweist auf die enormen wirtschaftlichen und organisatorischen Probleme, die ein wiederholtes Öffnen und Schließen mit sich bringt. Der 57-Jährige: „Die Öffnung der Kinos im Sommer glich einem Flickenteppich, weil wir hier andere Öffnungszeiten hatten als beispielsweise in Bayern. Wir sind aber auch vom Filmverleih, von Hollywood abhängig. Selbst wenn wir öffnen dürften, fehlen uns die großen Blockbuster, weil die Corona-Situation in den USA noch schlimmer als hier ist und deshalb keine Filme gedreht werden. Die Filmverleiher geben uns in NRW keine Filme, während beispielsweise in Niedersachsen alles geschlossen ist. Wir können nicht immer auf und zu machen!“

Sein modernes Drei-Saal-Kino sei trotz der Umsatzeinbußen nicht von einer dauerhaften Schließung bedroht. Rüttgers blickt trotz Corona optimistisch auf die Zukunft der Kinos: „Kino ist nicht nur Filme gucken. Es bietet Unterhaltung auf höchstem technischen Niveau, es besteht zudem die Möglichkeit, einen Kinosaal für Gaming oder seinen persönlichen Lieblingsfilm privat zu mieten. Jemand, der vorausschauend gewirtschaftet hat, wird auch Corona überleben.“

Säle werden kleiner, Sitze mit mehr Abstand

Für ihn ist eines definitiv klar: Das Kinodesign wird sich wegen Corona nachhaltig verändern. Der gelernte Kinotechniker erläutert: „Es wird eine Kino-Renaissance geben, die Menschen werden nach der dauerhaften Wiederöffnung in Scharen kommen. Allerdings muss und wird sich das Reihendesign ändern, die Säle werden kleiner, die Sitze werden mehr Abstand zueinander haben.“

Das nimmt er in Kauf, denn er ist sicher: Kino wird Corona überleben!