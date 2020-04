NRW: Junge Frau fürchtet wegen Coronavirus um das Leben ihres Vaters und ist wütend – „Wie kann es sein, dass...“

Kristina (28) ist in Sorge. Die junge Frau aus NRW sorgt sich um ihren Vater. Sie und ihre Geschwister sind zuhause, sie sind Studenten, haben moderne Berufe gelernt, die aus dem Home Office erledigt werden können.

NRW: Junge Frau sorgt sich in Corona-Zeiten um ihren Vater

„Der einzige, der aktuell rausgeht und sich tagtäglich dem hohen Infektionsrisiko aussetzen muss: Mein an Asthma leidender Vater", erzählt sie.

Der 63-Jährige ist Heizungs- und Sanitärinstallateur in NRW. Täglich besucht er viele unterschiedliche Wohnungen und kommt mit vielen Menschen in Berührung.

Für Kristina stellt sich angesichts dessen die Frage: Wie kann das sein? Wie kann es sein, dass so viele junge und gesunde Menschen zuhause sitzen, während die Risikogruppe - Vorerkrankte und noch nicht pensionierte Ältere - weiterhin zur Arbeit gehen müssen?

Auch um ihre Mutter, die an lebensgefährlich hohem Blutdruck leidet, macht sie sich angesichts einer möglichen Ansteckung Sorgen. Die junge Frau wirft die Frage auf, warum es keine Möglichkeit der Selbstisolation für diese Risikogruppe gibt? „Mein Vater ist mit Sicherheit nicht der einzige. Es gibt viele weitere Menschen, die dem gleichen Schicksal ausgeliefert sind", glaubt Kristina.

„Ich bin mir sicher, dass die Regierung ihr Bestes gibt. Der Staat hat den Menschen so viel Unterstützung in diesen schweren Tagen geboten. All die neuen Regelungen zur Miete, Kurzarbeit und vielem mehr", sagt sie und ergänzt: „Aber aktuell versäumen wir, den Menschen, die am Ende mit ihrem Tod bezahlen müssen, die notwendige Unterstützung zu geben."

RKI: erhöhtes Risiko bei ab 50 und bei Vorerkrankungen

Sie hat mit dem Robert-Koch-Institut Kontakt aufgenommen. Das RKI verweist darauf, dass schwere Verläufe grundsätzlich in jedem Alter auftreten können. Ein erhöhtes Risiko für schwere Verläufe hätten aber ältere Personen ab etwa 50 bis 60 Jahren, Raucher sowie Personen mit bestimmten Vorerkrankungen.

Das sagt Verdi

Die Gewerkschaft Verdi rät: „Beschäftigte, die arbeitsfähig sind, sind grundsätzlich verpflichtet zur Arbeit zu erscheinen. Zugleich müssen Beschäftigte aus Risikogruppen, wie chronisch Kranke und ältere Beschäftigte geschützt werden und sollten nicht direkt in der Versorgung von infizierten oder potentiell infizierten Patient*innen eingesetzt werden. Sie haben das Recht, unter Beibehaltung der Eingruppierung und ohne sonstige Nachteile in nicht gefährdende/patientenferne Bereiche umgesetzt zu werden."

Was konkret gemacht werden muss, um Risikogruppen zu schützen, könne aber nicht pauschal beantwortet werden. „Bei einer Pandemie sind aufgrund der Übertragungswege die einzelnen Berufsgruppen unterschiedlich stark betroffen. Nach dem Arbeitsschutzgesetz ist der Arbeitgeber verpflichtet, die Arbeit so zu gestalten, dass eine Gefährdung möglichst vermieden oder gering gehalten wird."

Für Kristinas Vater kommt das aktuell nicht in Frage. Denn ein kaputter Wasserhahn oder ein gebrochenes Abwasserrohr will auch zu Corona-Zeiten repariert werden. (ms)