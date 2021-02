NRW: Corona-Helden tanzten zu „Jerusalema-Challenge“ – SO teuer wird das jetzt für das Land

NRW muss blechen! Weil die Polizei bei der „Jerusalema-Challenge“ mittanzte und das Video davon online stellte, muss das Land NRW zahlen. Und das nicht wenig.

Am 18. Dezember 2020 postete die Polizei Märkischer Kreis in NRW ihr eigens gedrehtes Video zur „Jerusalema-Challenge“. Über 140.000 Menschen likten den etwa zweiminütigen Clip auf Facebook. Über 10 Millionen Menschen sahen ihn.

NRW: Trotz Gebühren ein großer Erfolg

Doch einige Wochen später flatterte die Rechnung dafür ein. Dann Warner Music, die den Song von Master KG feat. Nomcebo Zikode produziert hat, verlangt Lizenzgebühren für die Nutzung des Lieds.

Auch die NRW-Spurensicherung tanzte mit. Foto: Polizei Märkischer Kreis/dpa

Doch das Polizeipräsidium ist nicht das einzige, das so ein Video ins Netz gestellt hatte. Weitere Briefe kamen an anderen Stellen in NRW auf. Das Innenministerium musste insgesamt 2675 Euro an Lizenzgebühren zahlen.

Dennoch habe sich die Teilnahme an der Challenge rentiert, wie ein Ministeriumsvertreter aus NRW mitteilte. Es soll ein riesiger Social-Media-Erfolg für die Behörden gewesen sein.

Der Ministeriums-Vertreter betonte, dass es sich bei der Summe nicht um „Straf- oder Mahngebühren“ gehandelt habe. Für andere Musik habe das Land Rahmenverträge – die gälten aber nicht für Chartmusik. Die müsse „gesondert bei dem Rechteinhaber gekauft werden“.

Bei der „Jerusalema-Challenge“ machte nicht nur die Polizei aus NRW mit. Auch Rettungskräfte, Ärzte, Krankenschwestern oder Bürogemeinschaften aus ganz Deutschland tanzten zu dem Song des südafrikanischen Künstlers.

Das Lied wurde in der Sprache Zulu gesungen – die meistgesprochene Sprache der elf Amtssprachen Südafrikas. In dem Song wird Jerusalem als Ort der Sehnsucht und Hoffnung dargestellt. In einem Vers heißt es: „Jerusalem ist meine Heimat, rette mich, er ging mit mir, verlass mich hier nicht.“

Die Clips aus NRW sollten den Menschen Hoffnung in Zeiten von Corona geben. Warner Music wurde für die nachträglichen Lizenzgebühren vielfach kritisiert. (ldi/dpa)