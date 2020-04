Coronavirus: Böser Angriff auf Polizisten in NRW! „Ich habe Corona! Das habt ihr jetzt auch!“

Auch an Ostern gelten die Kontakt- und Ausgangsbeschränkungen. Besuch des eigenen Ferienhauses, Tagesausflüge, Eiersuchen im Freien ... Was ist für die Feiertage eigentlich erlaubt und was nicht?

In der Nähe von Lippstadt (NRW) kam es in der Osternacht zu hässlichen Szenen. Es ging um einen Streit, das Coronavirus und einen Angriff auf Polizisten. Aber eins nach dem anderen.

Eine Polizeistrafe wurde in der Nacht zu Ostersonntag gegen 0.30 Uhr in Lippstadt im Nordosten von NRW zur Schlichtung eines Streites im Vorort Geseke gerufen. Als die Beamten am Einsatzort eintrafen, setzte ein 31-Jähriger sich ihnen im Treppenhaus zur Wehr.

Lippstadt (NRW): Mann attackiert Polizisten

Die Polizisten wiesen den Lippstädter an, den wegen des Coronavirus gebührenden Sicherheitsabstand einzuhalten. Dieser Aufforderung kam der Mann nicht nach – ganz im Gegenteil. Der 31-Jährige wurde aggressiv, kam den Beamten immer näher und hustete sie an.

„Ich habe Corona“, schrie der Mann: „Das habt ihr jetzt auch.“

Den Lippstädter erwartet nun ein Verfahren wegen tätlichen Angriffes und versuchter Körperverletzung gegen Polizeibeamte. Ob der Mann tatsächlich mit dem Coronavirus infiziert ist und die Beamten ansteckte, werden genauere Untersuchungen erst noch ergeben.

+++ Corona in NRW: Aufregung vor Kölner Kirche ++ Neue Zahlen: 569 Todesfälle ++ Polizei mit dringendem Appell +++

Menschen in NRW grundsätzlich einsichtig

Abgesehen von dem Vorfall in Lippstadt trafen die Polizeibeamten am Osterwochenende in NRW grundsätzlich auf besonnene Bürgerinnen und Bürger, die sich an die Corona-Auflagen hielten. Zwar klingelten bei den Behörden in den vergangenen Tagen ununterbrochen die Telefone wegen vermeintlicher Verstöße gegen die Vorschriften. Als die Beamten an den Einsatzorten eintrafen, wurde ihnen jedoch schnell klar, dass es sich meist nur um unbedeutendere Fälle handelte.

+++ Coronavirus: Polizistin weist Mann auf Regeln hin – dann beißt er einfach zu! +++

Coronavirus in NRW

Die Zahl der bestätigten Infektionen mit dem Erreger Sars-CoV-2 in NRW ist in bis Ostersonntag auf 26 333 gestiegen. Das waren 682 Fälle mehr als am Karsamstag, wie das NRW-Gesundheitsministerium am Ostersonntag mitteilte. Seit Beginn der Pandemie wurden bis Sonntag 569 Todesfälle im bevölkerungsreichsten Bundesland registriert, 35 mehr als am Vortag. (dhe)