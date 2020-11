NRW: Eine Bäckerei in Hattingen macht Schlagzeilen, weil sich der Inhaber offen gegen Corona-Regeln stellt. (Symbolbild)

NRW: Corona-Eklat in Backstube – „Der hat den Knall auch noch nicht gehört“

Hattingen. Ein Bäcker aus Hattingen (NRW) sorgt aktuell für mächtig Schlagzeilen.

Der Grund: Der Bäcker stellt sich offen gegen Corona-Regeln, bezeichnet sich selbst als „Freiheits-Bäcker“ – und wer sich in der Backstube in Hattingen (NRW) trotzdem an die Regeln hält, der läuft offenbar Gefahr, seinen Job zu verlieren.

NRW: Bäckerei in Hattingen stellt sich offen gegen Corona-Regeln

Keine Maske? Kein Problem – das ist offenbar die Devise in der Hattinger Bäckerei. Im Innenraum stehen Sprüche an den Wänden wie „Endsieg der Regierung: Jeder wird geimpft“. Sogar auf einzelne Gebäckstücke werden Phrasen gespritzt wie „Kein Rassismus gegen Maskenbefreier“ oder „Bald richtige Diktatur“.

Nachdem sich mehrere Stammkunden darüber beschwerten, dass in der Bäckerei auch Besucher ohne Maske einkaufen dürften, rückte das Ordnungsamt zur Kontrolle an. Jedoch habe man nichts dergleichen dort feststellen können, so die Stadt Hattingen. Man wolle allerdings weiter ein Auge auf das Geschäft haben.

Wurden Mitarbeiter entlassen, weil sie zum Tragen von Masken aufforderten?

Doch das Thema Maskenpflicht betrifft in der Bäckerei nicht nur die Kunden, sondern auch das Personal. Wie der WDR berichtet, vertritt die Hattinger Anwältin Nany Brehme aktuell zwei Mitarbeiterinnen der Backstube. Der Vorwurf: Der Bäcker soll die beiden Frauen entlassen haben, weil sie Kunden zum Tragen einer Maske aufgefordert hatten..

Diese Gespräche mit den Kunden seien für die Ex-Angestellten immer schwer gewesen, da der Chef ja auch Kunden ohne Maske offenbar duldete. „Meine Mandantin musste sich dann rechtfertigen und erklären, sie dürfe nichts sagen, weil das die Vorgabe des Arbeitgebers ist", so Brehme.

Laut WDR ließ sich letztendlich nicht hundertprozentig sicher klären, ob den beiden Frauen tatsächlich gekündigt wurde. Der Bäcker habe sich dazu nicht äußern wollen, suche via Facebook aktuell aber nach neuem Personal.

Kritik und Lob in den sozialen Netzwerken

Die gespaltene Stimmung im Land zum Thema Corona wird auch unter dem Facebook-Beitrag des WDR zu dieser Geschichte deutlich. Der „Freiheits-Bäcker“ erntet auf der einen Seite deutliche Kritik: „Der hat den Knall auch noch nicht gehört“, „Das Ordnungsamt sollte den Laden dicht machen“.

Andere wiederum bejubeln das Unternehmen. „Wir brauchen mehr von solchen Menschen, die sich dem Maskenwahn entgegenstellen“, schreibt einer. Von einer anderen Userin ist zu lesen: „Respekt für diese Bäckerei mit Herz und Verstand“. (at)