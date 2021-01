Corona in NRW: Erschreckendes Phänomen bei Schulunterricht im Lockdown – „Verstörende Erfahrung“

Bis mindestens zum 14. Februar hält der Corona-Lockdown in NRW noch an - was danach kommt, steht noch in den Sternen. Im Landtag wird am Donnerstag über die Schulpolitik und das weitere Vorgehen beim Distanzunterricht diskutiert.

Seit dem 25. Januar gilt zudem eine verschärfte Maskenpflicht in Supermärkten und dem ÖPNV.

News-Blog: Corona in NRW - alle Infos

Alle Infos dazu und alle Entwicklungen zum Coronavirus liest du in unserem News-Ticker.

-------------------

+++ Zum Aktualisieren hier klicken +++

Sonntag, 31. Januar

10:11 Uhr: 2437 neue Corona-Infektionen in NRW

Die Gesundheitsämter in Nordrhein-Westfalen haben innerhalb eines Tages 2437 neue Corona-Infektionen gemeldet. Das geht aus Angaben des Robert Koch-Instituts (RKI) vom Sonntagmorgen hervor. Am Sonntag vor einer Woche waren es 2611 Neuinfektionen gewesen. Die Zahl der in NRW gemeldeten Todesfälle stieg um 67 auf 10 784. Am Sonntag sind die vom RKI gemeldeten Fallzahlen meist niedriger, unter anderem weil am Wochenende weniger getestet wird.

Der Sieben-Tage-Wert für Corona-Neuinfektionen blieb am Sonntag (Stand 0.00) mit 85,2 pro 100 000 Einwohner nahezu konstant. Am Vortag hatte das Robert Koch-Institut den Inzidenzwert für NRW mit 85,9 angegeben.

10:05 Uhr: Immer mehr Schülerstreiche im Digitalunterricht

Mit lauter Musik Videokonferenzen sprengen oder den Lehrer einfach stummschalten: Auch der digitale Unterricht im Corona-Lockdown bietet Schülern Möglichkeiten für Störmanöver und Streiche. Lehrerverbände, Schülervertreter und Schulleitungen berichten auch von grenzüberschreitenden Aktionen, die deshalb ihnen Sorge machen, weil sie Persönlichkeitsrechte verletzen.

Homeschooling. (Symbolbild) Foto: imago images / Kirchner-Media

Ein Experten zufolge bundesweit auftretendes Phänomen sind dabei gezielte Attacken von Unbekannten auf nicht ausreichend geschützte Online-Konferenzen im Distanzunterricht. Auch Schulen in Nordrhein-Westfalen berichteten zuletzt häufiger über solche Aktionen. So stoppte ein Gymnasium in Wegberg zeitweise seine Videokonferenzen, nachdem Handyfilme der verdatterten Reaktion der Lehrer auf einen solchen akustischen Angriff in den Sozialen Medien gelandet waren und dort für Häme sorgten. Für ihre Kollegen sei das eine „in höchstem Maße verstörende Erfahrung“ gewesen, berichtete die Schulleiterin Maj Kuchenbecker vom Maximilian-Kolbe-Gymnasium.

Samstag, 30. Januar

19.00 Uhr: NRW muss Impfdosen für Krankenhauspersonal kontigieren

Das nordrhein-westfälische Gesundheitsministerium hat die Zahl der Impfdosen, die von Montag an für bestimmtes Krankenhauspersonal zur Verfügung stehen sollten, nach Angaben von Krankenhausträgern überraschend kontingentiert. Das berichtet das Westfalen-Blatt.

Hintergrund sollen Lieferschwierigkeiten sein. In einem Erlass des Ministeriums steht, dass kein Krankenhaus in der kommenden Woche mehr als 50 Prozent seiner Beschäftigten impfen könne. Sollten die Krankenhäuser Dosen für mehr Mitarbeiter bestellt haben, habe man die Zahl der Impfdosen auf 50 Prozent der Gesamtbeschäftigtenzahl reduziert. Diese Menge wurde dann noch einmal um die Zahl derer verkleinert, die bereits vor geraumer Zeit ihre erste Impfung bekommen hatten.

Die fünf Bezirksregierungen in Nordrhein-Westfalen sollen den Krankenhäusern inzwischen die genehmigten Mengen mitgeteilt haben. Ein Krankenhaus-Geschäftsführer sagte dem Westfalen-Blatt: „Wir bekommen nicht einmal die Hälfte der bestellten Dosen.“

Wegen zu geringer Liefermengen des Herstellers Biontech hatte Nordrhein-Westfalen schon am 20. Januar das Impfen in Krankenhäusern und Altenheimen gestoppt und den Impfstart in den Impfzentren um eine Woche auf den 8. Februar verschoben. Vom 1. Februar an sollte in den Krankenhäusern und Altenheimen wieder geimpft werden. Das sollte ursprünglich bis zum 8. Februar beendet sein.

12.36 Uhr: FDP im Landtag für Lockerungen ab 15. Februar

Die FDP-Fraktion im NRW-Landtag dringt auf eine schrittweise Lockerung der Corona-Einschränkungen.

„Angesichts der rückläufigen Inzidenzwerte benötigen wir jetzt ein verantwortungsvolles Konzept mit konkreten Schritten für Öffnungen ab dem 15. Februar“, sagte Fraktionschef Christof Rasche dem „Kölner Stadt-Anzeiger“.

So schlagen die Liberalen vor, ab dem 15. Februar an Grundschulen mit einem Wechsel von Unterricht in der Schule und zu Hause zu beginnen. Laut Rasche sollten Restaurants, Friseure und Fitnessstudios ab dem 1. März wieder öffnen dürfen, der Einzelhandel könnte ab dem 15. März folgen.

„Eine Verlängerung sämtlicher Beschränkungen würde die Akzeptanz für die Maßnahmen gefährden, auf die wir dringend angewiesen sind“, sagte Rasche. Es wäre falsch, den Weg zu Öffnungen unter Verweis auf die Mutationen des Coronavirus „grundsätzlich zu blockieren“. Rasche geht von positiven Reaktionen seitens der Landesregierung auf die FDP-Forderungen aus – sie stünden im Einklang mit der Forderung von Ministerpräsident Armin Laschet nach einem verantwortungsvollen Weg bei den Öffnungen.

11.11 Uhr: Polizei löst illegale Partys in Gelsenkirchen auf

In der Nacht zum Samstag musste die Polizei Gelsenkirchen zwei Partys im südlichen Stadtgebiet auflösen, die gegen die Corona-Schutzverordnung verstießen.

Gegen 22.45 Uhr wurde den Beamten eine Ruhestörung gemeldet – vor Ort konnten sie bereits auf der Straße laute Musik und Gesang hören. In der Erdgeschosswohnung veranstaltete ein 22-Jähriger eine Feier mit mehreren Personen aus unterschiedlichen Haushalten. Die Party wurde aufgelöst, die Teilnehmer erwarten Anzeigen.

Gegen 2 Uhr wurde eine weitere Ruhestörung in Gelsenkirchen gemeldet. Die Beamten hörten laute Musik aus einer Dachgeschosswohnung – in dieser waren neben dem 48-jährigen Wonungsinhaber mehrere Personen aus unterschiedlichen Haushalten am Feiern. Auch diese Party wurde aufgelöst, Ordnungswidrigkeitsverfahren wurden eingeleitet.

10.07 Uhr: Corona-Wochenwert leicht gesunken

Der Sieben-Tage-Wert für Corona-Neuinfektionen in NRW war in der vergangenen Woche weiter leicht rückläufig.

So meldeten die Gesundheitsämter 85,9 Ansteckungen pro 100.000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen – am Vortag waren es noch 90. Das geht aus den Angaben des RKI hervor.

Die Zahl der Neuinfektionen liegt am Samstag bei 2411, die Zahl der Menschen die an oder mit Covid-19 starben, stieg um 120 auf 10717.

NRW-weit hat Hagen mit 219,9 den höchsten Inzidenzwert, dem gegenüber steht Münster mit dem niedrigsten Wert von 28,5.

7.57 Uhr: Neue Erstimpfungen in NRW in Alten- und Pflegeheimen

Nach eineinhalb Wochen Zwangspause können in den Alten- und Pflegeheimen in NRW an diesem Wochenende wieder Corona-Erstimpfungen verabreicht werden.

Wegen Lieferschwierigkeiten beim Pharma-Unternehmen Biontech mussten sie seit dem 20. Januar ausgesetzt werden. Zweitimpfungen fanden dagegen weiter statt.

Nach Angaben des Landesgesundheitsministeriums hat es in NRW bislang insgesamt fast 490 000 Impfungen gegeben. Über 80 Prozent der rund 2300 Alten- und Pflegeeinrichtungen im Land seien schon durch mobile Impfteams besucht worden.

Freitag, 29. Januar

22.46 Uhr: Friseure demonstrieren gegen Corona-Schließungen

Etwa 120 Friseurinnen und Friseure haben in Solingen gegen die Corona-Schließungen protestiert und schnelle staatliche Hilfen gefordert. „Der Staat hat unserer Branche kaum geholfen und lässt uns nun im Ungewissen, wann wir endlich wieder aufmachen können“, sagte Friseurmeisterin Melanie Tillert. Die 39-Jährige hat in der Stadt einen Friseursalon samt Fußpflege-Bereich. „Es geht um unsere Existenzen“, sagte sie. „Wir hoffen, dass wir Mitte Februar wieder aufmachen können – damit wir wieder unserer Rechnungen bezahlen können und auf niemanden angewiesen sind.“

21.28 Uhr: Rückkehr zum Präsenzunterricht abgelehnt – Kläger sehen sich als Gewinner

Am Freitag lehnte das Verfassungsgerichtshof Düsseldorf eine sofortige Rückkehr zum Präzenzuntersicht ab. Vier Schüler hatten geklagt. Dennoch ist es ein Gewinn für die Kläger, wie sie in einer Mitteilung deutlich machen. „Verloren – und doch gewonnen!“ fasst Prof. Dr. Nicole Reese von der Gruppe „Klage für Bildung“ den Beschluss zusammen.

So soll das Verfassungsgerichtshof für das Land NRW anerkannt haben, dass mit der Untersagung von Präsenzunterricht „hohe Belastungen im sensiblen Bereich der schulischen Bildung und der kindlichen und jugendlichen Entwicklung einhergehen, die – namentlich für jüngere Schüler – auch durch Distanzunterricht allenfalls unvollständig und nicht ohne soziale Verwerfungen kompensiert werden können“, so Reese.

Die Geltungsdauer des Verbots des Präsenzunterrichts bis zum 14. Februar 2021 sei noch „hinnehmbar“. Allerdings müsse die Landesregierung die Erforderlichkeit und Angemessenheit der Untersagung von Präsenzunterricht fortlaufend überprüfen. „Schulschließungen über den 14. Februar 2021 werden verfassungsrechtlich nur schwer zu rechtfertigen sein“, so Stefanie Seifert von der Gruppe „Klage für Bildung“.

20.02 Uhr: Verfassungsgerichtshof lehnt Rückkehr zum Präsenzunterricht ab

Der NRW-Verfassungsgerichtshof hat am Freitag Anträge auf eine Rückkehr zum Präsenzunterricht an Grundschulen abgelehnt. Die Antragsteller – vier Schüler aus Düsseldorf, Köln, Lage und Leopoldshöhe – hatten geltend gemacht, dass die Untersagung des Präsenzunterrichts ihre Grundrechte verletze. Ihre Eltern sahen das Recht auf Bildung und schulische Förderung verletzt. Distanzunterricht stelle für Grundschüler keine geeignete Unterrichtsform dar. Die Einschränkungen könnten mit der Corona-Pandemie nicht gerechtfertigt werden. Die Eilanträge blieben jedoch erfolglos.

18.29 Uhr: Corona-Ausbruch in Seniorenheim in Dortmund

In der Seniorenresidenz „Im Kaiserviertel“ an der Klönnestraße in Dortmund soll es zu einem Corona-Ausbruch gekommen sein, das berichten die „Ruhr Nachrichten“. Die Hälfte der Bewohner soll sich mit Covid-19 infiziert haben – das betrifft 30 Bewohner und drei Mitarbeiter. Der Vorfall soll nur öffentlich geworden sein, weil ein anonymer Brief auftauchte, in der die Person die Zustände vor Ort beschreibt. Die infizierten Bewohner sollen sich in ihrem Zimmer in Quarantäne befinden. Die Mitarbeiter wurden in häusliche Quarantäne geschickt.

17.50 Uhr: Mutation nun auch in Essen

Wie die WAZ berichtet, ist die britische Mutation des Coronavirus nun auch in Essen angekommen. Das bestätigte Professor Dr. Ulf Dittmer, Direktor des Instituts für Virologie am Uniklinikum Essen, am Freitag. Es gäbe bereits mehrere Fälle, jedoch nicht mehr als zehn, die nachgewiesen wurden.

17.01 Uhr: 500.000 Impf-Termine bereits vereinbart

Wie die Kassenärztliche Vereinigung Nordrhein (KVNO) am Freitag mitteilt, wurden in den ersten Tagen seit Start der Impf-Terminvergabe insgesamt 500.000 Termine zugesichert. Seit Montag können Menschen über 80 Jahre online einen Termin in den 26 Impf-Zentren in NRW ausmachen. Ab dem 8. Februar soll dort der Impfstoff des Herstellers Biontech/Pfizer verabreicht werden.

Da er Andrang so groß war, brach der Server und die Hotline zusammen. Etliche Menschen beschwerten sich und gingen leer aus. „Ich verstehe den Ärger, den viele ältere Bürger beim Start der Terminvergabe empfunden haben. Sie haben sich darauf verlassen, nun schnell Schutz vor der Corona-Pandemie zu bekommen und sind stattdessen in der Warteschleife hängen geblieben. Dafür und für die technischen Anfangsschwierigkeiten entschuldigen wir uns sehr“, sagt Dr. med. Frank Bergmann, Vorstandsvorsitzender der KVNO.

„Trotzdem muss man sagen, dass die Terminvergabe unter dem Strich gut angelaufen ist. Allein bis Montagabend konnten rund 140.000 Termine an rund 70.000 Impfberechtigte vermittelt werden. Auf die Buchungswebsite wurde über 40 Millionen Mal zugegriffen.“

Mittlerweile ist die Seite wieder erreichbar. Wer einen Termin vereinbaren möchte, muss sich aber in Geduld üben und es öfter probieren. „Es werden fortwährend, auch heute, neue Termine im System eingestellt, die dann den Impfzeitraum ab 22.03. für die Erstimpfung umfassen. Wir bitten um Geduld, es wird für alle, die sich impfen lassen wollen, Termine geben“, sagt ein Sprecher auf Anfrage von DER WESTEN.

16.40 Uhr: NRW nimmt Erstimpfungen am Wochenende wieder auf

In NRW wird am Samstag wieder weiter in Alten- und Pflegeheimen geimpft. auf. Das bekräftigte am Freitag das Gesundheitsministerium in Düsseldorf. Wegen Lieferschwierigkeiten beim Pharma-Unternehmen Biontech waren Erstimpfungen seit dem 20. Januar ausgesetzt worden. Zweitimpfungen seien aber weiter verabreicht worden, teilte das Ministerium mit. Bislang habe es in NRW 347.177 Erst- und 142.268 Zweitimpfungen gegeben. Auch die Impfungen in Krankenhäusern und Unikliniken könnten in der nächsten Woche wieder aufgenommen werden.

16.21 Uhr: 160 Teilnehmer bei Trauerferier in Moschee

Die Polizei hat an einer Moschee in Rietberg im Kreis Gütersloh eine Trauerfeier mit 160 Gästen aufgelöst. Wie die Beamten am Freitag mitteilten, trugen die Teilnehmer zwar alle eine Maske, trotzdem habe es Verstöße gegen die Corona-Schutzverordnung gegeben. Die Trauerfeier war außerdem nicht angemeldet.

15.06 Uhr: NRW-Familienminister fordert Impf-Vorrang für Kitas und Schulen

NRWa Familienminister Joachim Stamp (FDP) fordert, dass Beschäftigte in Kitas und Schulen vorrangig geimpft werden, sobald der Impfstoff von Astrazeneca zugelassen ist. Bundesgesundheitsminister Jens Spahn müsse umgehend mit einer Veränderung der Impf-Reihenfolge auf die erwartete Zulassung durch die EU-Arzneimittelbehörde EMA reagieren, sagte Stamp am Freitag der Deutschen Presse-Agentur im Düsseldorf.

„Wenn der Impfstoff gerade für Unter-65-Jährige geeignet ist, sollte eine schnelle Impfung derjenigen erfolgen, die unsere Kinder bilden und betreuen“, so Stamp. „So könnte in Schulen, Kitas und Kindertagespflege der Weg zur Normalität erleichtert werden.“

11.54 Uhr: Landrat von Heinsberg mit Wutrede über Corona-Politik

Mit einer zwölfminütigen Wutrede hat der prominente Heinsberger Landrat Stephan Pusch (CDU) seinem Ärger über den schleppenden Impfstart und geschlossene Schulen in der Corona-Pandemie Luft gemacht. Pusch, selbst dreifacher Vater, forderte in einer Videobotschaft eindringlich ein Ende des Distanzunterrichts. „In zwei Wochen, das ist ein dringender Appell, müssen die Schulen wieder öffnen“, sagte er. Und eine Woche vorher müssten die Schulen wissen, „wo geht es lang“. „Sonst gehen Familien kaputt, sonst gehen Eltern kaputt.“

Vom Distanzunterricht hält Landrat Pusch indes wenig. „Distanzunterricht heißt eigentlich: Die Eltern kriegen immer mehr Distanz zum Unterricht.“ Es sei „super anstrengend“, mit den Kindern zu Hause zu sitzen und sie vom Fernsehen und Tablet fernzuhalten, wenn sie ihre Schulaufgaben beendet hätten. „Was sollen sie denn sonst machen?“, fragte Pusch. Das Wetter draußen sei bescheiden, Vereine seien geschlossen.

Auch die Impfstoff-Beschaffung der EU und Probleme bei der Terminvergabe für Corona-Impfungen für Menschen ab 80 Jahre knöpfte Landrat Pusch sich vor. „Das hätte jeder Landwirt im Kreis Heinsberg besser verhandelt“, sagte er mit Blick auf die Lieferengpässe bei den Impfstoffen. Offenbar sei man sehr naiv an die Verhandlungen herangegangen. „Da läuft irgendwas falsch, da könnt ihr mir erzählen, was ihr wollt. Das muss jetzt einfach mal raus.“

Pusch sagte auch: „Wir können uns diesen Lockdown für die Branchen und die Schulen nicht länger erlauben.“ Dazu seien aber „intelligente Konzepte“ nötig. Pusch schlug etwa „Einkaufskorridore“ für die Menschen und Entzerrungskonzepte für Restaurants vor. „Wenn man das auf der höchsten Ebene nicht verantworten will, dann gebt uns bitteschön auf der örtlichen Ebene die Verantwortung zurück.“

Landrat Pusch Foto: IMAGO / Ralph Sondermann

Schulministerin Yvonne Gebauer (FDP) fühlte sich von Puschs Kritik nicht angesprochen, sondern pflichtete dem Landrat bei. Nächste Woche werde sich ihr Ministerium wieder mit den Verbänden zusammensetzen und beraten, wie es am 15. Februar weitergehe. „Natürlich wollen wir unsere Kinder so schnell wie möglich zumindest mit Präsenzanteil wieder in die Schulen bekommen“, sagte sie gegenüber WDR2.

10.42 Uhr: Präsenzunterricht in der Grundschule! Eltern klagen beim Verfassungsgericht

Im Streit um Präsenzunterricht an den Schulen in NRW in der Corona-Pandemie sind vier Beschwerden am NRW-Verfassungsgerichtshof in Münster eingegangen. Nach Auskunft einer Sprecherin sei beabsichtigt, noch am Freitag in der Sache zu entscheiden. Die Kläger, darunter auch eine Grundschülerin aus Köln, waren zuvor mit Eileinträgen gegen die Corona-Betreuungsverordnung am Oberverwaltungsgericht (OVG) gescheitert. Die obersten NRW-Verwaltungsrichter hatten die Schulschließungen in der derzeitigen Lage als verhältnismäßig eingestuft. Der Gesetzgeber dürfte angesichts der hohen Zahlen bei den Neuinfektionen dem Gesundheitsschutz der Bevölkerung Vorrang einräumen.

Mehrere Eltern wollen jetzt mit insgesamt vier Beschwerden (Stand Freitag 10.00 Uhr) beim NRW-Verfassungsgerichtshof erzwingen, dass ihre Kinder wieder ganz normal in die Grundschule gehen dürfen. Die betroffenen Schüler kommen aus Köln, Düsseldorf und Ostwestfalen.

Donnerstag, 28. Januar

21.38 Uhr: Querdenken-Demo in Bochum

„Querdenken 234“ ruft zu einer Kundgebung in Bochum auf. Am Samstag wollen sie von 15 bis 16.30 Uhr auf dem Dr.-Ruer-Platz in der Innenstadt für „die sofortige Wiederherstellung aller Grundrechte“ sowie für „verhältnismäßige Corona-Maßnahmen auf der Basis fundierter wissenschaftlicher Evidenz“ demonstrieren. Insgesamt 50 Teilnehmer wurden bei der Polizei angemeldet.

20.42 Uhr: Kein Präsenzunterricht: Beschwerde beim NRW-Verfassungsgerichtshof

Eine Gruppe von Eltern will mit einer Beschwerde beim NRW-Verfassungsgerichtshof erzwingen, dass ihre Kinder wieder ganz normal in die Grundschule gehen dürfen. „Es geht neben dem Recht auf Bildung auch um eine menschenwürdige Existenz der Kinder, die sich an den kindlichen Entwicklungsphasen zu orientieren hat“, erklärte Nicole Reese von der Gruppe „Klage für Bildung“ am Donnerstagabend. Da die Entwicklungsphasen „nicht beliebig verschiebbar“ seien, seien Schäden in Sachen Bildung und der damit verknüpften Kindergesundheit unumkehrbar. Reese verwies darauf, dass Kinderärzte ebenfalls für eine Schulöffnung plädierten.

In dem Verfahren geht es um eine siebenjährige Zweitklässlerin aus Düsseldorf, die sich durch die Corona-Einschränkungen wesentlich benachteiligt fühlt. Zu der Klägergruppe gehören andere Familien mit insgesamt etwa 20 Kindern, bei ihnen ist die Situation ähnlich.

Vor dem Oberverwaltungsgericht in Münster waren diese Klage und drei weitere Klagen von anderen Familien vergangene Woche gescheitert - aus Sicht der Richter sind die Einschränkungen an den Schulen angesichts der Corona-Gefahren für die Bevölkerung wohl verhältnismäßig. Nächste Woche soll eine Entscheidung fallen.

19.06 Uhr: Hagen verschärft Maßnahmen

Wegen des hohen Inzidenzwertes von 209,3 will die Stadt Hagen die Maßnahmen verschärfen. So will man die Corona-Zahlen senken. Diese Maßnahmen sollen in Kraft treten, sobald sie mit dem Gesundheitsministerium abgestimmt worden:





7-Tage-Isolation bei Aufnahme in Pflegeheime

Bewohner in Pflegeheimen sowie Betreuer in Einrichtungen werden grundsätzlich bei Neuaufnahme für sieben Tage isoliert und anschließend auf COVID-19 getestet.

FFP-2-Maskenpflicht für Pflegepersonal und Betreuer

Pflegepersonal, Beschäftigte von ambulanten Pflegediensten sowie Beschäftigte in besonderen Wohnformen der Eingliederungshilfe müssen eine FFP-2-Maske tragen.

Tests in Werkstätten für Menschen mit Behinderung

Um die Ausbreitung von Infektionen in Werkstätten und Wohnstätten für Menschen mit Behinderung künftig zu verhindern, sollen auf Grundlage des Infektionsschutzgesetztes die Testintervalle erhöht werden.

Maskenpflicht am Hauptbahnhof

Montags bis samstags zwischen 7 und 22 Uhr muss in diesen Bereichen eine Maske getragen werden: Berliner Platz (Bahnhofsvorplatz), Graf-von-Galen-Ring von Bahnhofstraße bis Martin-Luther-Straße, Bahnhofstraße von Graf-von-Galen-Ring bis Stresemannstraße. Aber: Das gilt nicht für Kinder bis zum Schuleintritt und Personen, die aus medizinischen Gründen keine Mund-Nase-Bedeckung tragen können.

Maskenpflicht für Mitarbeiter im Einzelhandel

Die Verpflichtung zum Tragen einer Alltagsmaske soll unabhängig von der Einhaltung eines Mindestabstands und unabhängig von einer Abtrennung durch Glas oder Plexiglas auch für Bedienstete im Einzelhandel bestehen.

Begrenzung der Teilnehmer an Trauerfeiern auf 30

Die Anzahl der an einer Bestattung unter freiem Himmel teilnehmenden Personen soll auf 30 reduziert werden. Kinder bis zu einem Alter von einschließlich 14 Jahren werden nicht mitgezählt.

Eine Ausgangssperre und eine Einschränkung des Bewegungsradius soll es aber nicht geben.

17.16 Uhr: Ski-Gebiete fordern Ausstieg aus Lockdown

Da die Infektionszahlen in NRW sinken, vor allem im Sauerland plädieren die Branchen dafür, den schrittweisen Ausstieg aus dem Lockdown vorzubereiten, schreibt die Wintersport-Arena. Falls das nicht möglich sein sollte, verlange man adäquate Hilfen. Vor allem jetzt, wo es im Januar schon öfter Deutschlandweit geschneit hat, ist der Lockdown ein herber Schlag – der Schnee hätte schon jetzt bis Mitte März gereicht.

Für ein Hygienekonzepten haben Betreiber teils eine sechsstellige Summen investiert. „Wir hätten uns gewünscht, dass unsere Konzepte zumindest geprüft worden wären“, sagt Christoph Klante, Geschäftsführer des Skiliftkarussells Winterberg und Vorsitzender des Skiliftverbands Sauerland enttäuscht. Konzepte sollen angepasst und weiterentwickelt worden sein. „Dies hat bislang leider keine Beachtung gefunden.“

16.52 Uhr: Britische Corona-Mutation in Kölner Kitas

In zwei Kölner Kitas sind Fälle der britischen Corona-Variante aufgetreten. Zur Zahl der Infizierten konnte eine Stadt-Sprecherin zunächst keine Angaben machen. Nach einem Bericht des „Kölner Stadt-Anzeiger“ (Freitag) sind in einer der Kitas zwei Erzieher und drei Kinder betroffen. Wie die Stadt-Sprecherin mitteilte, war zunächst ein Elternteil positiv auf die mutierte Variante getestet worden. Daraufhin habe das Gesundheitsamt weitergehende Untersuchungen durchgeführt.

12.26 Uhr: Schock in Klinik! Tausende FFP2-Masken fehlen

Schock in einer Klinik in Bergisch-Gladbach! Wie die Polizei mitteilt, wurden aus einem Krankenhaus in der Ferrenbergstraße 5000 (!) FFP2-Masken gestohlen.

Noch beim Check am 18. Januar waren die fünf Kartons noch an Ort und Stelle im Lagerraum. Eine Woche später wurde der Verlust festgestellt. Wer für den Diebstahl verantwortlich ist, ist noch unbekannt. Aufbruchspuren an der Tür konnten jedenfalls nicht festgestellt werden.

Die Polizei hat eine Strafanzeige wegen Diebstahls aufgenommen. Wenn du Hinweise zu diesem Diebstahl geben kannst, dann melde dich unter der Rufnummer 02202 205-0.

Alle älteren Nachrichten kannst du hier nachlesen >>>