NRW-Clans: Opfer schildert Albtraum und durchlebt Todesangst – 5 Mitglieder angeklagt

Ein schicker Mercedes AMG S62 für 65.000 Euro – das Angebot klang verlockend. Doch Rashed A. (26) und Mitglieder zweier Clans aus NRW dachten offenbar gar nicht daran, ein Auto zu verkaufen. Davon ist die Staatsanwaltschaft überzeugt. Sie hat fünf Mitglieder zweier Clans aus NRW angeklagt.

Clan-Mitglieder aus NRW sollen niederländischen Autohändler entführt haben

Am Montag startete der Prozess in Düsseldorf. Den fünf Männern aus zwei Großfamilien aus Wuppertal und Solingen werden eine Fülle von Straftaten vorgeworfen - darunter Körperverletzung, Betrug, Raub und Entführung.

So gingen die mutmaßlichen Betrüger vor: Ende September 2017 sollen sie sich mit dem niederländischen Autohändler, der an dem Mercedes interessiert war, auf einem McDonald's-Parkplatz in Venlo getroffen haben.

Einsatzkräfte in Solingen bei einer Durchsuchung. Foto: picture alliance/dpa | Gianni Gattus

Hier lockten sie den Autohändler und einen Begleiter in eine Falle, heißt es in der Anklage. Drei Männer sollen auf ihre Opfer gewartet und sie überfallartig angegriffen haben. Sie sollen sie geschlagen, mit einem Messer in die Brust gestochen und mit Kabelbinder gefesselt haben. Den Autohändler zwangen sie auf die Rückbank ihres Wagens und fuhren unter weiteren Drohungen nach Solingen, so die Staatsanwaltschaft.

Unterwegs sollen zwei Angeklagte, die unmittelbar links und rechts neben dem Opfer saßen, aus dessen Geldbörse 26.100 Euro entnommen haben.

Drei der Angeklagten mit ihren Anwälten. Foto: Marcel Storch/DER WESTEN

In einem Solinger Autohaus sei der niederländische Autohändler dann als Geisel gefangen gehalten worden. Die Angeklagten und weitere unbekannte Mittäter drohten ihm angeblich, dass man ihn und seinen Sohn mit kochendem Wasser übergießen, ihn dann von einem strafunmündigen Kind der Clans erschießen lassen und seine Leiche anschließend „in Stücken“ beseitigen werde.

Clan-Mitglieder drohten mit Vergewaltigung

Clan-Mitglieder sollen laut Ermittlungen der Düsseldorfer Staatsanwaltschaft dann zwei Rolex-Uhren und einen Mercedes des Entführungsopfers in den Niederlanden abgeholt haben.

Auch seine EC-Karte samt PIN soll der Niederländer in Todesangst rausgerückt haben. Damit hoben die Angeklagten wohl 2.000 Euro von seinem Konto ab. Erst im Anschluss hätten sie ihr Opfer zurück in die Niederlande gebracht, glaubt die Staatsanwaltschaft. Doch nicht ohne vorher weiblichen Familienmitgliedern mit Vergewaltigung zu drohen, wenn er die ausstehenden 100.000 Euro nicht zahle.

Bereits zuvor sollen im April 2017 zwei Clan-Mitglieder mithilfe eines Strohmannes einen fast neuen Rolls Royce für 150.000 im Internet angeboten haben, aber trotz einer Anzahlung von 100.000 Euro nie geliefert haben.

Fünf Mitglieder arabischer Großfamilien sollen einen niederländischen Autohändler entführt haben. Foto: Marcel Storch/DER WESTEN

Leibwächter von Farid Bang angeblich verprügelt worden

Vor Gericht wird den vorbestraften Angeklagten nicht nur die Luxusauto-Masche vorgeworfen, sondern auch zwei Prügelorgien in Düsseldorf und Solingen. Eine davon soll laut Informationen der "Rheinischen Post" auf einen Leibwächter von Rapper Farid Bang gegangen sein. Ende Juli war der Mann von mehreren Tätern in der Mintropstraße bewusstlos geprügelt worden. Als die Polizei ihn verletzt antraf, habe er behauptet, er sei vom Fahrrad gefallen. Neben den Angeklagten soll auch ein ehemaliger Profiboxer mitgemischt haben.

Ende Juli 2020 schlugen die Ermittler in mehreren Städten in NRW zu. Foto: Marcel Kusch/dpa

Prozess unter erhöhten Sicherheitsvorkehrungen

Ende Juli 2020 stürmten in den Morgenstunden Spezialeinsatzkräfte elf Wohnungen und Firmen in Wuppertal, Solingen, Essen, Bielefeld und Düsseldorf und nahmen die Männer im Alter von 25 bis 58 Jahren fest. (>>> so berichteten wir)

Die Männer schwiegen zu Prozessbeginn, wollen sich zu einem späteren Zeitpunkt zu den Vorwürfen äußern. Der Prozess unter erhöhten Sicherheitsvorkehrungen könnte Ende Mai zu einem Urteil kommen. (ms)