NRW: Clan-Razzien in mehreren Städten!

In gleich mehreren NRW Städte laufen Razzien wegen Clan-Kriminaliät, wie hier in Essen-Krey.

Am Samstag liefen ab 21 Uhr gleich in mehreren Städten in NRW Razzien der Polizei. Im Fokus standen dabei Machenschaften krimineller Clans. Gleich sieben Polizeibehörden fuhren am Abend mit einem Großaufgebot in zahlreichen Ruhrgebietsstädten auf.

Durchsuchungen gab es auch in Mülheim, Duisburg, Bochum, Gelsenkirchen, Dortmund, Wuppertal und im Kreis Mettmann sowie in Herne und Witten.

NRW: Razzien in Ruhrgebiet

Bei Razzien ging es Schwerpunktmäßig um die Bereiche Glücksspiel, Geldwäsche und Steuerhinterziehung. Mehrere Shisha-Bars, Wettbüros, Spielautomaten-Geschäfte aber auch Kulturvereine und Teestuben wurden unter die Lupe genommen.

Unterstützt wurden die Polizeikräfte dabei vom Zoll, der Steuerfahndung und Ordnungsämtern der Städte sowie der Bundespolizei. Auch das Sonderdezernat „Glücksspiel und Geldwäscheprävention“ der Bezirksregierung Düsseldorf beteiligte sich.

In Bochum wurden ab 21 Uhr Shisha-Bars im Bermda3Eck geprüft. Foto: Foto: Rene Anhuth/ ANC-NEWS

------------

Weitere News aus NRW:

Duisburg: Festnahme und Durchsuchungen in Marxloh – DAS steckt hinter dem Polizeieinsatz!

Dortmund: Anti-Terror-Panzer fährt am Phönixsee vor – DAS steckt dahinter

Oberhausen: Clan-Razzien in Shisha-Bars – die Polizei greift jetzt hart durch

--------------

In Essen startete gegen 21 Uhr die erste Razzia im Stadtteil Essen-Krey. In Bochum, Herne und Witten sollen insgesamt zwölf Objekte durchsucht worden sein. Unter anderem Shisha-Bars im Bermuda3Eck, so ein Sprecher der Polizei.

------------

Mehr zum Thema Shisha-Bars

In Deutschland gibt es nach Schätzungen des Statistischen Bundesamtes etwa 6000 Shisha - Bars .

- . Besonders Jugendliche und junge Erwachsene stehen auf die die Wasserpfeifen mit Tabak in unterschiedlichen Geschmacksrichtungen.

Die Wasserpfeife Shisha hat vermutlich einen indischen oder auch persischen Ursprung.

-------------

Laut Radio Essen ist NRW-Innenminister Herbert Reul für die Razzien im Ruhrgebiet extra angereist, wie bereits im vergangenem Jahr.

Essen gilt als Hochburg der Clan-Kriminalität in NRW. Laut des Lagebilds der Polizei NRW geht jede fünfte Straftat aufs Konto von nur zwei Clans. (mia/dpa)

Weitere Information folgen.