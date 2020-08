NRW: Chemikalie aus Eissporthalle in Herne ausgetreten ++ Zwei Verletzte

NRW: In einer Eissporthalle in Herne ist Ammoniak ausgetreten. Es gibt zwei Verletzte.

Herne. Feuerwehreinsatz am Montagmorgen in Herne (NRW)!

In der Eissporthalle Gysenberg wurde in einem geschlossenen Raum Ammoniak freigesetzt. Das bestätigte Christoph Hüsken, Sprecher der Stadt Herne (NRW), auf Anfrage von DER WESTEN.

Der Ammoniakaustritt geschah in einem Technikraum der Eissporthalle, so Hüsken. Die Chemikalie sei ein gängiges Mittel bei der Eisproduktion.

Bei dem Austritt gab es zwei Verletzte, die anschließend in ein Krankenhaus gebracht wurden. Sprecher Hüsken gibt jedoch Entwarnung: „Ammoniak lässt sich mit Waser gut binden. Von daher ist die Lage unter Kontrolle.“

Die Feuerwehr Herne ist mit 60 Kräften vor Ort und werde den Einsatz dort „relativ routiniert“ abarbeiten. Der Einsatz wird wohl gegen 12 Uhr abgeschlossen sein, schätzt Hüsken.

Feuerwehr warnt vorsorglich vor Gesundheitsschäden

Vorsorglich hatte die Feuerwehr eine Warnung über die App NINA abgegben.

In #Herne ist es innerhalb der Eissporthalle #Gysenberg zu einem #Produktaustritt gekommen.

Halten Sie im betroffenen Bereich vorsorglich Türen und Fenster geschlossen.

Umfahren Sie das betroffene Gebiet weiträumig.

Beachten Sie die Handlungsempfehlungen.#wirhelfenherne pic.twitter.com/kXT32xXFdv — Feuerwehr Herne (@FeuerwehrHerne) August 24, 2020

Gasförmiges Ammoniak wirkt stark ätzend auf die Schleimheute und kann starke Augenschäden auslösen. Beim Einatmen hoher Konzentrationen besteht zudem Lebensgefahr durch Schäden in den Atemwegen und sogar kompletter Atemstillstand. Gelangt flüssiges Ammoniak in einer zu hohen Dosierung ins Blut, kannd ies zu Sprach- und Sehstörungen und Verwirrung bis hin zum Koma und Tod führen. (at)