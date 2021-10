NRW-CDU: Geht der Plan reibungslos auf? So läuft die Machtübergabe von Laschet an Wüst

Machtwechsel bei der NRW-CDU: Hendrik Wüst soll als neuer Landesparteichef nach Armin Laschet gekürt werden. In der kommenden Woche will Laschet dann am Montag als Ministerpräsident zurücktreten und Hendrik Wüst soll am Mittwoch im Landtag als Nachfolger gewählt werden.

Geht der Plan der NRW-CDU reibungslos auf? Mit Spannung wird erwartet, wie der Parteitag der Christdemokraten in Bielefeld ablaufen wird.

Es ist auch ein Generationenwechsel, den die CDU anstrebt: Der 60-jährige Armin Laschet tritt ab, nachfolgen soll der 46-jährige Hendrik Wüst an der Spitze der Partei.

Damit verbunden ist jedoch auch ein Risiko: Wüst, bisher Verkehrsminister in NRW, hat nur rund ein halbes Jahr Zeit, die Wähler von sich zu überzeugen und die CDU in Düsseldorf an der Macht zu halten. Scheitert er bei der Landtagswahl, dürfte seine Karriere ein jähes Ende finden. Wüst hat bereits deutlich gemacht, dass er sich nicht als Übergangskandidat versteht, sondern die schwarz-gelbe Koalition darüber hinaus fortsetzen will.

Das Meinungsforschungsinstitut Insa hatte in der vergangenen Woche jedoch nur noch 20 Prozent Zustimmung für die CDU in NRW ermittelt. Ein heftiger Absturz um 13 Prozentpunkten gegenüber ihrem Landtagswahlergebnis von 2017! Die SPD landete demgegenüber bei 33 Prozent.

Mehr zur NRW-CDU:

Der Landesverband wurde erst 1986 durch den Zusammenschluss der Landesverbände CDU Rheinland und CDU Westfalen-Lippe gegründet.

Die Christdemokraten in NRW haben rund 120.000 Mitglieder.

Bisherige Vorsitzende waren: Kurt Biedenkopf, Norbert Blüm, Jürgen Rüttgers, Norbert Röttgen und Armin Laschet

Doch nun soll zunächst der Staffelstab von Laschet an Wüst sauber übergeben werden.

Laschet führt den mit rund 122.000 Mitgliedern größten CDU-Landesverband seit 2012. Zuletzt war er 2018 mit 96,3 Prozent der gültigen Delegiertenstimmen zum dritten Mal gewählt worden. Es war sein bestes Ergebnis.

Jetzt treten alle 677 Delegierten erstmals seit der Corona-Pandemie wieder an einem Ort zusammen.

Die Frage wird sein, wie groß der Rückhalt in der Partei für Wüst sein wird, also mit welchem Ergebnis er zum neuen Parteichef und Spitzenkandidaten für die Landtagswahl gewählt werden wird.