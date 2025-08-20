Horror-Vorfall in NRW-Freibad: Zwei Mädchen sexuell belästigt – war alles noch schlimmer?

Es ist ein Vorfall, der das Blut in den Adern gefrieren lässt – und einmal mehr die Frage aufwirft: Wie sicher sind unsere Freibäder? Am Mittwoch (13. August) kam es laut Polizei im Parkbad Nord in Castrop-Rauxel zu einem sexuellen Übergriff. Ein Mädchen (15) wurde von einem Unbekannten (17) in eine Umkleidekabine gedrückt, dort geküsst und an intimen Stellen begrabscht.

Die Polizei ermittelt jetzt, weil das Opfer laut einer Sprecherin „deutlich zu verstehen gegeben“ habe, dass sie das nicht wollte. Laut der Aussage des Mädchens sei sie mit einer Freundin (14) im NRW-Freibad gewesen, als sie von zwei Jugendlichen angesprochen wurden. Im Bereich der Umkleidekabine sei es dann zum Übergriff gekommen.

Schrecklicher Vorfall in NRW-Freibad

Den Mädchen gelang es im Anschluss, das Freibad zu verlassen – der Vorfall sei dem Bademeister gemeldet worden. Doch jetzt gibt es offene Fragen, denn: Waren es wirklich „nur“ zwei Jugendliche, die die Mädchen bedrängten? Denn ein Bericht von „CASNews“ spricht von acht Jugendlichen! Dort wird die Situation anders dargestellt: Diese acht Jugendlichen seien den Mädchen nach einer ersten Kontaktaufnahme in die Umkleidekabinen gefolgt.

Dort habe man versucht, die Mädchen voneinander zu trennen, ehe es zum Sexualdelikt gekommen sei. Die 14-jährige Freundin des Opfers sei demnach einem 18-Jährigen „entkommen“. Gegenüber den „Ruhr Nachrichten“ sagt eine Polizeisprecherin weiter, dass man der Polizei „zu keinem Zeitpunkt“ acht Jugendliche erwähnt habe. Jetzt würden weitere Vernehmungen dazu beitragen, die Wahrheit ans Licht zu bringen.

Wurden zwei Mädchen von acht Jugendlichen sexuell belästigt?

Der Fall sorgt auch bei der Lokalpolitik für Aufsehen. So haben die Ratsfraktionen aller vertretenen Partei sowie des Bürgermeisters eine gemeinsame Stellungnahme abgegeben. Darin heißt es: „Wir sind erschüttert über den Vorfall im Parkbad Nord. (…) Es erfordert viel Mut, ein solches Erlebnis zu schildern und Anzeige zu erstatten – dafür haben die beiden Mädchen unsere volle Unterstützung.“

Und weiter: „Sexuelle Übergriffe sind niemals hinnehmbar. Jeder Mensch, insbesondere Kinder und Jugendliche, hat ein Recht auf Sicherheit, Respekt und körperliche Unversehrtheit. Es darf keinen Raum für Täter geben – nicht im öffentlichen Raum, nicht in Schwimmbädern, nicht in Castrop-Rauxel.“ Es bleibt abzuwarten, was die Ermittlungen hervorbringen …