NRW: Carla S. (32) aus Oberhausen schloss sich dem IS an – selbst ihre Kinder sollten kämpfen!

Düsseldorf / Oberhausen. Diese Geschichte sorgte bundesweit für Entsetzen: Die mittlerweile 32-jährige Carla S. aus Oberhausen zog 2015 mit ihren Kindern (damals drei sechs und sieben Jahre alt) nach Syrien, um sich dem IS anzuschließen. Jetzt wird der Vierfachmutter vor dem Oberlandesgericht Düsseldorf der Prozess gemacht.

Nach vier Jahren, in denen sie sich in der syrischen Stadt Raqqa am terroristischen Kampf des sogenannten Islamischen Staates anschloss und sogar ihre Kinder in die Kampfhandlungen miteinschloß - ihr ältester Sohn soll bei einem Angriff ums Leben gekommen sein - wurden die Hochburgen des IS besiegt. Die 32-jährige Mutter aus Oberhausen landete in einem Lager im Norden Syriens nahe der türkischen Grenze. >>> hier mehr dazu lesen

IS: Prozess gegen Carla S. aus Oberhausen

Sie beschwerte sich bei der deutschen Botschaft über die katastrophalen Zustände in dem Zeltlager und wurde Anfang 2019 nach Deutschland zurückgeflogen. Seitdem sitzt sie in Untersuchungshaft.

Die Generealbundesanwalt legt ihr folgende Anklagepunkte zur Last:

Mitgliedschaftliche Beteiligung an einer terroristischen Vereinigung im Ausland

Verstoß gegen das Kriegswaffenkontrollgesetz

gemeinschaftliche Körperverletzung

Kriegsverbrechen gegen Personen

Verletzung der Fürsorge- und Erziehungspflicht

Entziehung dreier Minderjähriger mit eingetretener konkreter Todesgefahr, davon in einem Fall mit Todesfolge

Im Falle einer Verurteilung droht der Angeklagten eine Freiheitsstrafe von bis zu 15 Jahren. Zehn weitere Verhandlungstermine sind derzeit anberaumt. Weiter geht es am 25. März.