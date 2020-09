NRW: Bußgeldeinnahmen bei Parkverstoß – DIESE Stadt nimmt am meisten ein

NRW. Die einzelnen NRW-Städte nehmen große Summen durch Bußgelder ein.

Doch um wie viel Geld geht es bei den NRW tatsächlich? Und welche Stadt führt die Liste der von vielen Bürgern so verhassten Bußgeldeinnahmen an?Hier erfährst du es!

Das Bermuda3eck in Zahlen Das Bermuda3eck in Zahlen

NRW: Viele Städte mit höheren Bußgeldeinnahmen

Noch kurz in das nahegelegene Geschäft, obwohl das Parkticket schon abgelaufen ist oder mal eben das Auto abstellen, um in der Bäckerei ein Brot zu kaufen - und schon kann bei der Rückkehr zum eigenen Wagen eine böse Überraschung warten.

+++ NRW-Kommunalwahl: Diese 7 OB-Stichwahlen könnten alles verändern +++

Was für Autofahrer lästig ist, ist zugleich ein Aspekt und bedeutet für die Städte wichtige Einnahmen. Deshalb vergeben sie Bußgelder nicht nur für das Parken ohne Parkschein oder das Blockieren von Geh- und Radwegen, sondern zum Beispiel auch für abgelaufene TÜV-Plaketten. Dabei variieren die Bußgeldeinnahmen in NRW durchaus stark, wie das Recherchenetzwerk „Correctiv“ berichtet.

Von sieben aufgeführten Städten nahmen die Bußgeldeinnahnmen in den Jahren 2017 bis 2019 lediglich in Essen und in Bottrop ab. Essen verzeichnete während dieser Zeit einen Rückgang von knapp 16 Prozent und nahm 2019 noch gut 2,5 Millionen Euro an Bußgeldern ein. In Bottrop lag der Rückgang bei knapp drei Prozent. Die absoluten Bußgeldeinnahmen beliefen sich dort auf gut 73.500 Euro.

---------------------------

Mehr News:

Lotto: Zwei Spieler aus NRW knacken Jackpot – dann kommt es zu einem kuriosen Zufall

NRW: Schwere Vorwürfe gegen eine Sicherheitsfirma aus dem Ruhrgebiet – hat ein Polizist tatsächlich ..?

Carolin Kebekus: Fahrgäste sitzen in Köln in der Bahn – plötzlich hören sie DIESE Stimme

---------------------------

DIESE Stadt nimmt am meisten ein

In den Städten Dortmund, Duisburg, Gelsenkirchen, Recklinghausen und Bochum gab es hingegen einen Zuwachs zwischen den Jahren 2017 und 2019. Dabei reichte der Wert von etwa acht Prozent bis hin zu satten 26 Prozent. So sah es konkret in den einzelnen Städten aus:

Stadt Zuwachs Absolute Bußgeldeinnahmen 2019 Recklinghausen Gut 8 Prozent Rund 790.000 Euro Dortmund Fast zehn Prozent Gut 930.000 Euro Bochum Etwa 13 Prozent Circa 2 Millionen Euro Duisburg Gut 16 Prozent Mehr als 6,3 Millionen Euro Gelsenkirchen Gut 26 Prozent Über 1,9 Millionen Euro

Die Stadt Duisburg Dabei führt die Statistik der Bußgeldeinnahmen deutlich also an. Denn im Jahr 2019 betrugen die absoluten Bußgeldeinnahmen mehr als 6,3 Millionen Euro! Aber wie erklären sich die im Vergleich so starken Einnahmen?

---------------------------

Das ist das Bundesland Nordrhein-Westfalen (NRW):

ist das bevölkerungsreichste Bundesland mit 17.947.221 Einwohnern (Stand: Dezember 2019)

Landeshauptstadt: Düsseldorf

größte Stadt: Köln

seit 1949 ein Bundesland der Bundesrepublik Deutschland

Ministerpräsident ist Armin Laschet (CDU), Regierungsparteien sind CDU und FDP

---------------------------

NRW: Die Bußgeldeinnahmen in Duisburg gehen in die Millionen. (Symbolbild) Foto: dpa

Das liegt offenbar nicht nur an der Höhe der Bußgelder, sondern auch an der Anzahl eingesetzter Kontrolleure. „Die Steigerung der Einnahmen ist auf einen höheren Personaleinsatz zurückzuführen“, so ein Sprecher Stadt Duisburg gegenüber „Correctiv“. (nk)