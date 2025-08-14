Knallhart-Verbot in NRW: Übeltätern drohen 25.000 Euro Bußgeld!

Regen und Sonne lassen das Grün aktuell an allen Ecken sprießen. Doch aufgepasst! Gartenabfälle dürfen nicht einfach achtlos in der Natur entsorgt werden.

Obwohl viele meinen, organisches Material sei harmlos, können entsorgte Gartenabfälle dem Ökosystem Wald in NRW erheblich schaden. Sie beeinflussen Pflanzen, Böden und Tiere negativ und gefährden die heimische Flora. Wer seine Gartenabfälle trotzdem im Wald oder auf Waldparkplätzen entsorgt, riskiert ein saftiges Bußgeld, wie das NRW-Ministerium für Landwirtschaft und Verbraucherschutz betont.

Gefahren durch illegal entsorgten Müll in NRW

Neben Gartenabfällen landet oft auch Sperrmüll oder Elektroschrott illegal im Wald. Solcher Müll bringt große Risiken für die Tierwelt mit sich. Wildtiere können sich an Müll verletzen oder daran sterben. Austretende Giftstoffe, wie aus Batterien, belasten den Waldboden und das Grundwasser.

++ Paukenschlag vor Rheinkirmes 2025! Traditions-Stand sagt ab – Besucher entsetzt: „Unvorstellbar“ ++

Auch Gartenabfälle gefährden die wertvollen Lebensräume in NRW-Wäldern. Neophyten, wie Kirschlorbeer oder Riesenbärenklau, breiten sich gern aus Gartenabfällen heraus im Wald aus. Diese invasiven Pflanzenarten verdrängen heimische Arten und gefährden das Ökosystem Wald in NRW. Der giftige Riesenbärenklau stellt zudem eine erhebliche Gefahr für die Gesundheit von Waldbesuchern dar. Artenverlust und Artensterben drohen durch die invasiven Pflanzen.

++ Polizei Essen entdeckt schwangere Frau auf offener Straße – plötzlich passiert es ++

Strenge Strafen für Müllsünden in NRW

Die illegale Entsorgung von Gartenabfällen und Müll im Wald ist in NRW teuer und strafbar. Sie verstößt gleich gegen mehrere Gesetze, etwa gegen Abfall-, Wasser-, Naturschutz- und Forstrecht. Bußgelder können bis zu 25.000 Euro betragen. Waldbesitzende und öffentliche Stellen tragen enorme Kosten, um Neophyten nachträglich zu entfernen. Prävention schützt diese Ressourcen.

Mehr Themen:

Wohin also mit deinem Grünschnitt? Du kannst kleine Mengen in den Bioabfall geben oder im eigenen Garten kompostieren. Größere Mengen solltest du auf Deponien oder Wertstoffhöfen entsorgen, die NRW flächendeckend bereitstellt. Die zuständige Kommune informiert über Kosten und Annahmestellen. Reste wie Rasenschnitt kannst du auch als Mulch nutzen und nachhaltig verwerten.

Dieser Artikel wurde teils mit maschineller Unterstützung erstellt und vor der Veröffentlichung von der Redaktion sorgfältig geprüft.