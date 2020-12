NRW: Busfahrer weist jungen Mann auf Maskenpflicht hin, dann wird es brutal

In gewisser Weise droht Einsamkeit in 2020 wohl fast jedem, besonders in der zweiten Lockdown-Isolation. Social Distancing kann für manchen eine psychologische Herausforderung darstellen. Hier die hilfreichsten Tipps gegen Einsamkeit:

Am Mittwoch spielte sich in NRW ein unglaublicher Vorfall ab, bei dem ein Jugendlicher in einem Bus randalierte.

Der Grund des gewalttätigen Vorfalls in NRW sei die Verweigerung der Maskenpflicht des jugendlichen Fahrgastes gewesen.

NRW: Jugendlicher randaliert im Bus

Immer wieder hört man von Verstößen gegen die Maskenpflicht, die brutal ausarten. So passierte es leider auch am Mittwoch in Dormagen im Ortsteil Hakenbroich, wo ein junger Fahrgast für einen Einsatz der Polizei sorgte. Nachdem der Fahrgast von dem zuständigen Busfahrer mehrmals aufgefordert wurde, eine Maske zu tragen, wurde der Mitarbeiter von dem Jugendlichen attackiert, wie dieser berichtet.

Bei diesem Vorfall handelte es sich allerdings nicht um einen Einzelfall.

NRW: Kein Einzelfall

Bei diesem Vorfall hielt es sich allerdings um keinen Einzelfall. An diesem Mittwochvormittag wurden insgesamt drei solcher Vorfälle gemeldet. Bei einem weiteren handelte es sich um einen augenscheinlich alkoholisierten Mann, der nach Aufforderung der Polizei den Bus verließ. Ähnlich verließ bei einem dritten Vorfall: Im Neusser Stadtgebiet wurde ein etwa 50-Jähriger in einem Discounter am Hermannsplatz aufgefordert, das Geschäft zu verlassen. Der Kunde zeigte sich allerdings erst durch die Hilfe von Polizisten einsichtig.

NRW: Fahndung nach aggressivem Fahrgast

Bezüglich des gewalttätigen Fahrgastes, der gemeinsam mit seinen zwei Begleitern im Bereich des Gewerbegebietes „Top-West“ ausgestiegen sei, schrieb die Polizei nun eine Fahndung aus.

Der Tatverdächtige wird wie folgt beschrieben: Er sei etwa 170 Zentimeter groß, habe kurze schwarze Haare und trage weiße Oberbekleidung. Einer der Begleiter soll auf den Namen „Francesco“ hören, heißt es.

Die Polizei bittet um Hilfe, Zeugen werden gebeten sich unter folgender Nummer zu melden: 02131 - 300 - 0. (ali)