Bus-Unglück in NRW: 13 Personen verletzt – darunter auch mehrere Kinder

Am Montagvormittag (29. September) kam es in NRW zu einem Bus-Unglück. In Eschweiler ist ein Auto mit einem Schulbus zusammengeprallt. Bei dem Unfall sind insgesamt 13 Personen verletzt worden.

Im Bus saßen auch mehrere Schulkinder während des Unfalls. Zum Glück wurde niemand schwer oder lebensbedrohlich verletzt. Zeitweise musste die Straße für mehrere Stunden.

Bus-Unfall in NRW mit 13 Verletzten

Nach ersten Erkenntnissen war ein 72-jähriger Autofahrer in Eschweiler (NRW) unterwegs, als er von der Fahrbahn abkam und in den Gegenverkehr geriet. Dort prallte er frontal mit einem Schulbus zusammen, der mit mehreren Kindern und Betreuer:innen besetzt war. Die Wucht des Aufpralls war so groß, dass insgesamt 13 Menschen verletzt wurden. Unter den Betroffenen befinden sich zehn Schulkinder, zwei Aufsichtspersonen sowie der Fahrer des Autos.

Glücklicherweise teilte die Polizei mit, dass es sich bei allen Verletzungen um leichte handele. Dennoch wurden zwei Erwachsene und sieben Kinder in nahegelegene Krankenhäuser gebracht, um sie genauer untersuchen zu lassen. Vor Ort sorgten die Rettungskräfte dafür, dass die anderen Unfallbeteiligten medizinisch versorgt wurden.

Kreuzung mehrere Stunden in NRW gesperrt

Der Unfall ereignete sich an der Kreuzung Röthgener Straße / Eisenbahnstraße, einem bekannten Verkehrsknotenpunkt in Eschweiler (NRW). Aufgrund der Bergungsarbeiten und Untersuchungen der Polizei blieb die Unfallstelle für mehrere Stunden gesperrt, was zu Verkehrsbehinderungen führte. Erst am Nachmittag konnte die Kreuzung wieder freigegeben werden, sodass der Verkehr langsam zur Normalität zurückkehrte.