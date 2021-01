Zwei Brüder haben in der Silvesternacht in Hagen (NRW) in die Luft geschossen. Jetzt kommen weitere Details ans Licht. (Symbolbild)

NRW: Brüder schießen an Silvester mit Pistolen in die Luft – dann kommt dieses Detail ans Licht

Hagen. Was für eine irre Wende nach Schüssen in der Silvesternacht in Hagen (NRW)!

Da Feuerwerk in der Corona-Pandemie an Silvester 2020/2021 besser nicht in die Luft geschossen werden sollte, um eine Überlastung der Kliniken zu vermeiden, kamen zwei junge Männer in Hagen (NRW) auf eine noch gefährlichere Idee.

NRW: Brüder schießen an Silvester in die Luft - dann kommt dieses Detail ans Licht

Die beiden Brüder (25 und 28 Jahre alt) schossen kurzerhand mit Schreckschusspistolen in die Luft! Doch nachdem die Polizei den Fall genauer betrachtete, kam ein weiteres Detail zum Vorschein.

Zunächst wurde die Polizei auf das Duo um kurz nach Mitternacht in der Altenhagener Straße aufmerksam. Die beiden Randalierer wurden sofort in Gewahrsam genommen.

Da sich herausstellte, dass der ältere Bruder einen kleinen Waffenschein besaß, erhielt er nur eine Ordnungswidrigkeitsanzeige, weil er außerhalb der erlaubten Schießstätten rumgeballert hatte. Sein Bruder hingegen konnte aber keinen Waffenschein vorweisen, also wurde Anzeige gegen ihn erstattet.

Hinterher fanden die Beamten allerdings heraus, dass der 28-Jährige bei der Polizei Hagen als Regierungsbeschäftigter arbeitet. Aktuell prüfe das Polizeipräsidium nun arbeitsrechtliche Maßnahmen, heißt es. Die Ermittlungen dauern an. (js)