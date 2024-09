NRW: Ex-Bundespolizist feuert mehrfach auf Freundin – SEK nimmt ihn fest

SEK-Einsatz in Brilon (NRW)! In der Stadt im Sauerland hat am Dienstag (3. September) ein 38-Jähriger auf seine Freundin geschossen – mehrfach! SEK-Kräfte haben den Mann bereits festgenommen.

+++ Das könnte dich auch interessieren: Wuppertal: SEK-Einsatz bei Arbeitsagentur – Fehlalarm! +++

Wie nun herauskam, handelt es sich bei dem mutmaßlichen Schützen um einen ehemaligen Bundespolizisten. Polizei und Staatsanwaltschaft gehen von einer versuchten Tötung aus und teilen erste Erkenntnisse zum Fall.

NRW: Mann (38) feuert mehrfach auf Freundin (37)

Um 12.12 Uhr ging die Nachricht bei der Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis ein, dass ein 38-jähriger Briloner auf seine ein Jahr jüngere Freundin mehrfach gefeuert haben soll. So soll er seine Faustfeuerwaffe mehrfach abgefeuert haben.

Auch aktuell: Duisburg: Polizei findet schwer verletzte Frau in Wohnung – Mann festgenommen

Die Freundin überlebte, weil sie sich vor ihrem Freund in Sicherheit bringen konnte. Polizeikräfte versorgten sie noch vor Ort. Sie kam schwer verletzt ins Krankenhaus und musste operiert werden. Lebensgefahr bestand jedoch nicht.

NRW-Schütze soll Ex-Bundespolizist sein

Der 38-Jährige wurde kurz darauf von Kräften eines Spezialeinsatzkommandos (SEK) festgenommen, wobei er sich leicht verletzte und ambulant behandelt werden musste. Wie sich nun herausstellt, handelt es sich bei dem Tatverdächtigen um einen ehemaligen Bundespolizisten.

Mehr News aus der Region haben wir hier für dich zusammengestellt:

Die Polizei hat Hinweise darauf, dass bei ihm eine psychische Erkrankung vorliegt, die ausschlaggebend für die Attacke sein. Die Ermittler der Polizei und Staatsanwaltschaft Arnsberg geht von einem versuchten Tötungsdelikt aus und haben die Ermittlungen einer Mordkommission der Dortmunder Polizei überlassen. (mit dpa)