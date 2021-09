NRW: Hannah mit Stich ins Herz getötet – Profiler über Täter: „Er macht Opfer für Tat verantwortlich“

Der brutale Mord an Hannah S. (25) aus Hamm (NRW) hat ganz Deutschland geschockt.

Der Killer der jungen Frau, Simon S. (27), soll nach einer langen Partynacht über Hannah hergefallen sein, eine Klinge dreimal in ihren Körper gerammt haben. Ein Stich hat ihr Herz getroffen, sie hatte keine Chance. Am Morgen nach der brutalen Tat haben Spaziergänger die halbnackte Leiche von Hannah an einem Weiher mitten im Park am Landgericht Hamm (NRW) gefunden.

Am 22. September ist Simon S. festgenommen worden. Was ist das für ein Typ, der jahrelang mit wildfremden Frauen chattete und immer abgewiesen worden ist? Wie beurteilen Profiler das sonderbare Verhalten des 27-Jährigen aus NRW?

NRW: Hannah in Hamm mit Stich ins Herz getötet

DER WESTEN hat mit Axel Petermann (68) aus Bremen gesprochen. Petermann ist Profiler und Kriminalist, gehört zu den profiliertesten Kriminal-Experten der Bundesrepublik. Sein gerade erst erschienenes Buch „Im Auftrag der Toten“ hat es auf Anhieb auf die Bestseller-Listen geschafft, dort geht er längst vergessenen und ungelösten Mordfällen („Cold Cases“) nach, setzt neue Ermittlungsschwerpunkte.

Am Fundort der getöteten Hannah in Hamm (NRW) stehen Kerzen und Blumen. Foto: IMAGO / biky

Gegenüber DER WESTEN erklärt er die Psyche von Simon S., geht den Fall der getöteten Hannah durch: „Er hatte recht wahllos Kontakt zu Frauen und bei mir den Eindruck erweckt, dass er ein Stalker-Typ sein könnte, der völlig irrational und fast wahnhaft meint, die von ihm angesprochenen Frauen könnten auf sein Werben eingehen – eine Verkennung der Realität, fast wie im Liebeswahn. Definitiv dürfte er nicht die Realität erkannt haben, dass keine der von ihm begehrten Frauen ihn wollte, sodass sich nie 'eine Beziehung' auf gleicher Ebene abspielte. Er scheint in einer Scheinwelt gelebt zu haben.“

Das ist ein Profiler:

Begriff stammt aus dem Englischen, bedeutet übersetzt „Profilersteller“ und „Fallanalytiker“

meist ein Angehöriger der Polizei, der zur Aufklärung von schweren Verbrechen operative Fallanaylse betreibt

zieht auf Basis kriminalistischer Erkenntnisse anhand von Indizien, Tatort-Spuren und Straftat-Umständen Schlüsse

schließt auf das Verhalten des Täters und erkennt Muster

in den Landeskriminalämtern (LKA) in Deutschland arbeiten rund 80, beim Bundeskriminalamt (BKA) acht Profiler

NRW: Top-Profiler über Täter – „Er macht Opfer für Tat verantwortlich“

Simon S. habe zudem den Eindruck gemacht, dass er unter psychischen Probleme leide. „Das entschuldigt aber in keiner Weise die Tat“, stellt Petermann klar. Dass er laut aktuellem Ermittlungsstand bereits am Tag nach der Tötung von Hannah wieder fremden Frauen Nachrichten schrieb, ist für den Experten nicht verwunderlich.

Axel Petermann gehört zu den profiliertesten Fallanalytikern Deutschlands. Foto: IMAGO / teutopress

Profiler Petermann: „Es kann sein, dass er das Opfer, also Hannah, für seine Tat verantwortlich machte, sodass er kein schlechtes Gewissen hatte. Eventuell hat er die Ablehnung auch als Trennung empfunden und ihre Abweisung ihm gegenüber nicht akzeptiert. Er könnte einen Kontrollverlust empfunden haben, weil nicht er als Mann derjenige war, der definierte, wann die Beziehung endete, sondern das spätere Opfer. Er könnte Hannah nach dem Motto: 'Weil sie mich nicht wollte, hat sie dafür gesorgt, dass es mir schlecht ging!' Vorwürfe gemacht haben. Das kann dazu führen, dass solche Täter keinerlei Schuldgefühle empfinden.“

++ Hamm: Polizei hat dringenden Tatverdacht! Mutmaßlicher Mörder von Hannah in Haft ++

Dass er Hannahs halbnackte Leiche nicht beseitigt oder zumindest besser versteckt hatte, zeigt für Petermann eines: „Er könnte das Opfer in großer Eile versteckt haben, andererseits konnte er sich wohl nicht vorstellen, dass der Verdacht auf ihn fällt. Deshalb könnte er keine Notwendigkeit dafür gesehen haben, die Leiche zu verstecken. Es scheint so zu sein, dass ihn Hannahs Tötung nicht groß tangiert hätte. Das erklärt auch, warum er schon am nächsten Tag weiteren Frauen Nachrichten schickte.“

NRW: Täter laut Profiler kein typischer Frauenmörder – „Keiner, der nachts Frauen auflauert“

Simon S. zeigt nach den Informationen, die bekannt sind, auf den ersten Blick keine Merkmale eines typischen Frauenmörders, so der 67-Jährige: „Frauen werden häufig von ihren Partnern nach Trennungen getötet, da sie Macht- und Kontrollverlust befürchteten und sie nicht diejenigen waren, die die Beziehung beendeten. Da tötet ein Mann schon eher, als dass er die Frau freigibt. Das ist leider das größte Risiko einer Frau, Opfer eines Verbrechens zu werden.“

Und weiter: „Mordende Stalker, wie Simon S. einer zu sein scheint, gibt es immer wieder, doch es sind seltene Fälle. Wir wissen nicht, wie die Interaktion von Simon S. zu Hannah war, doch scheint sich die Anzahl und Frequenz seiner Nachrichten an potentielle Opfer vor dem Verbrechen erhöht zu haben. Allerdings scheint er auch nicht der Typ zu sein, der Frauen nachts auflauert, sie vergewaltigt und dann tötet, um das vorangegangene Tatgeschehen zu verdecken. Er scheint so aufdringlich, so ungelenk, so distanzlos gewesen zu sein, dass die Situation eskalierte.“

S. sitzt wegen Mordverdachts in U-Haft, die Ermittlungen laufen weiter.