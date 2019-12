Bei einem Brand in einem Wohnhaus in Geldern (NRW) kamen zwei Menschen ums Leben.

NRW: Brand in Wohnhaus – für ein Ehepaar kommt jede Hilfe zu spät

Geldern. Ein Ehepaar ist in Geldern (NRW) bei einem Brand in ihrem Wohnhaus am Sonntagabend ums Leben gekommen.

Aus bisher nicht geklärter Ursache geriet das Haus am St.-Adelheid-Weg in Geldern (NRW) gegen 22.35 Uhr in Brand.

Geldern/NRW: 84-jähriger Mann erliegt Verletzungen, seine Ehefrau stirbt auch

Die Rettungskräfte bargen den 84-jährigen Bewohner aus dem Haus und reanimierten ihn. Wenig später erlag er seinen schweren Verletzungen jedoch im Krankenhaus.

Seine 73-jährige Ehefrau konnte nur noch tot geborgen werden.

Brandursache bislang unklar

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Die Löscharbeiten der Feuerwehr dauerten bis weit in die Nacht an. (vh)