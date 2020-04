In NRW hat ein Zug gebrannt.

NRW: Brand bricht in Zug aus ++ Strecke gesperrt ++ Polizei hat einen Verdacht

Schock auf einer Fahrt durch das Sauerland!

In einem Zug ist zwischen den Stationen Brilon Wald und Brilon Stadt in NRW ist am Montagnachmittag ein Feuer ausgebrochen.

Gegen 15.10 Uhr fuhr der Zug der Linie RE 57 aus dem Bahnhof Brilon Wald (NRW) los. Bereits kurz darauf bemerkte ein Zugbegleiter Rauch an der Bahn und informierte sofort den Zugführer.

NRW: Zug fängt Feuer – starker Rauch

Dieser brachte den Regionalexpress sofort noch vor einem auf der Strecke befindlichen Tunnel an einem alten Bahnsteig auf freier Fläche zum Stehen.

Dort konnten die vier Fahrgäste und das Personal die Bahn sofort ohne weitere Hilfsmittel unverletzt verlassen.

Die alarmierte Feuerwehr Brilon löschte den Brand. Die Bundespolizei setzte am Einsatzort einen Hubschrauber ein, um die Maßnahmen aus der Luft zu begleiten.

Genaue Ursache noch unklar – Polizei hat aber einen Verdacht

Wie es genau zu dem Brand kommen konnte, ist noch unklar. Die Bundespolizei hat Ermittlungen zur möglichen Brandursache eingeleitet.

Nach ersten Ermittlungen geht die Bundespolizei von einem technischen Defekt im Bereich des Motorraumes als Brandursache aus.

Durch den Brand entstand ein erheblicher Sachschaden. Aktuell ist die Bahnstrecke aufgrund von Bergungsmaßnahmen des Zuges weiterhin gesperrt. (jg)