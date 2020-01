NRW: Wirt vermisst Stammkundin und trifft eine drastische Entscheidung – niemand konnte ahnen, dass ...

Brake. „Die kleine Kneipe in unserer Straße. Da wo das Leben noch lebenswert ist. Dort in der Kneipe in unserer Straße. Da fragt dich keiner was du hast oder bist“, sang Peter Alexander einst über seine Stammkneipe. So muss es wohl auch einer älteren Frau aus Branke (NRW) gegangen sein. Doch plötzlich war sie nicht mehr da.

Eine Stammkundin (68) kam nicht wie üblich in einem Lokal vorbei. Das machte den Wirt aus Brake bei Bielefeld in NRW stutzig. Er machte sich große Sorgen. Versuchte die Frau telefonisch zu erreichen – vergebens. Dann traf er eine Entscheidung.

NRW: Stammkundin kommt nicht mehr in die Kneipe

Prompt griff der Mann aus Brake/NRW zum Hörer. Er rief die Polizei. Irgendetwas konnte einfach nicht stimmen.

Als die Beamten die 68-Jährige aus Bielefeld antrafen, war klar, dass der Mann absolut richtig gehandelt hatte. Denn die Frau befand sich in ihrer Wohnung in einer hilflosen Lage. Sie konnte weder telefonieren, noch sich bewegen.

Mit einem Schlüssel öffnete der Bezirksdienstbeamte die Wohnungstür. Die Frau konnte rechtzeitig befreit und in ein Krankenhaus gebracht werden. Dank des aufmerksamen Gastwirts ist alles noch einmal gut ausgegangen. (ldi)