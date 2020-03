Maria und Ewan R. sind vor 15 Jahren nach NRW gekommen. In Russland ging es den beiden gar nicht gut. Auch in Deutschland ist das Geld knapp. (Symbolbild)

NRW: Ehepaar arbeitet Jahrzehnte bei der Feuerwehr und lebt jetzt in Armut – „Ich schäme mich“

Bottrop. Maria und Ewan R. (beide 69) kamen vor 15 Jahren nach Deutschland. Sie wollten ein besseres Leben. Wollten sich nicht jeden Tag Gedanken machen, wie das Essen auf den Tisch kommt. Doch auch hier hört die Sorge nicht auf. Seit fünf Jahren sind die beiden Rentner auf die Tafel in Bottrop (NRW) angewiesen.

In Russland hat das Ehepaar Jahrzehnte lang bei der Feuerwehr gearbeitet. Er fuhr den Wagen, sie nahm die Notrufe entgegen und schickte die Einsatzkräfte zu den Brandorten. „Wir haben 28 Jahre zusammengearbeitet. Von dem Geld konnten wir aber kaum leben.“ Um über die Runde zu kommen, pflanzte das Paar Gemüse selbst an. Dann zog es sie nach NRW.

NRW: 17 Euro Rente pro Monat

Als die beiden nach Deutschland kamen, haben sie zuerst Sprachkurse belegt. Danach arbeitete Maria zwei Jahre in der Pflege als Küchenhilfe, später auch in einer Schule – beides als 1-Euro-Jobberin. Täglich vier Stunden hat sie dort gearbeitet, bis sie Rentnerin wurde.

Ewan arbeitete in einem Waldpädagogischen Zentrum. Dort hat er sich um die Tiere und den Garten gekümmert. Sechs Jahre lang war er dort, ebenfalls als 1-Euro-Jobber.

Ein weiterer Grund, um nach Deutschland zu ziehen: die Familie. Denn Marias Bruder und ihre Mutter lebten schon jahrelang hier. Auch Sohn und Tochter kamen mit. Mittlerweile hat das Ehepaar fünf Enkelkinder.

Gerade einmal 17 Euro pro Monat bekommt Ewan an Rente – Maria gar nichts. Die beiden haben die Grundsicherung beantragt, um überhaupt existieren zu können. Zusammen hat das Paar aus Russland knapp über 1200 Euro für Miete, Strom, Essen. Nach allen Abzügen bleiben meist nur 200 bis 300 Euro für Lebensmittel übrig. Das reicht gerade für eine Person.

Maria gesteht: „Ich schäme mich“

Deswegen gehen die beiden regelmäßig zur Tafel in Bottrop. Dort können sie für einen Euro ihre Taschen mit Lebensmittel füllen, die von Einzelhändlern gespendet wurden. „Ich schäme mich, dass ich zur Tafel gehen muss. Ich spreche nicht gerne darüber. Nur die Familie weiß das“, gesteht Maria.

Ihre Tochter findet es nicht gut, dass ihre Eltern die Tafel besuchen. Die Kinder versuchen, die Rentner zu unterstützen. „Wenn bei Feiern Essen übrig bleibt, packen sie für uns noch etwas ein.“

Auch wenn das Ehepaar nicht viel Geld in der Tasche hat, in einem Punkt sind die beiden sich sicher: „Uns geht es in Deutschland besser.“