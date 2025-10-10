Nach über 10 Jahren! Leiche aus NRW endlich identifiziert – aber viele Fragen bleiben noch offen

Im Jahr 2004 fand ein Spaziergänger in den Dünen nahe Wassenaar (Niederlande) eine weibliche Leiche. Doch über zehn Jahre lang konnte niemand sagen, wer die tote Person war. Viele Jahre der Ungewissheit, was mit einer geliebten vermissten Person passiert ist. Doch nun kam es zu einem Durchbruch, denn die Identität der Leiche konnte geklärt werden.

Dank eines Hinweises aus den Niederlanden im Rahmen der Fahndungskampagne „Identify Me“ ist es gelungen, herauszufinden, wer die Tote ist. Es handelt sich um die Deutsche Eva Maria Pommer, die zum Todeszeitpunkt 35 Jahre alt war und aus Bottrop stammt. Einiges weiß die Polizei bereits über die Frau aus dem Ruhrgebiet schon – doch weiterhin sind noch viele Fragen offen.

Was zu dem Todesfall aus NRW bislang bekannt ist

Nach der Identifizierung hat die Polizei Recklinghausen zusammen mit der Staatsanwaltschaft Essen die weiteren Ermittlungen zu den Todesumständen übernommen. Als die Leiche gefunden wurde, trug sie einen Schlüsselbund mit deutschen Schlüsseln bei sich – die erste Verbindung nach Deutschland.

Doch der Durchbruch ließ elf Jahre auf sich warten. Erst der Hinweis aus den Niederlanden und ein DNA-Test klärten auf, dass es sich bei der Toten um die Vermisste Eva Maria Pommer aus Bottrop handelt. Nach ihrem Verschwinden wurde die Handtasche mit sämtlichen Ausweisen in ihrer Wohnung an der Bothenstraße gefunden. Zum damaligen Zeitpunkt gab es keine konkreten Hinweise, wo sie sein könnte.

Bisher bekannt ist nur, dass die damals 35-Jährige in der Nähe von Bottrop studiert haben soll. Außerdem soll sie in einem Sportverein aktiv gewesen sein und einen Schwerbehindertenausweis gehabt haben. Doch die Hintergründe zu ihrem Tod sind bislang noch unklar. Auch ein Fremdverschulden im Rahmen eines Gewaltdeliktes kann noch nicht ausgeschlossen werden.

Wer kannte Eva Maria Pommer?

Deshalb stellt sich nun die Frage: Wer kannte Eva Maria Pommer und kann der Polizei wichtige Hinweise zur Aufklärung des Falls geben? Die Ermittler haben mithilfe der KI ein Bild von Eva Maria Pommer nachrekonstruiert. Interessant ist vor allem der Zeitraum kurz vor ihrem Verschwinden (Anfang Juli 2004). Wer hatte da Kontakt zu ihr? Hatte die 35-Jährige Reisepläne, die sie mit Verwandten oder Bekannten gesprochen hat? Auch die Krankengeschichte der Bottroperin, ihr Hausarzt oder ein anderer behandelnder Arzt könnte mehr Klarheit bringen. Hat Eva Maria Pommer mit Bekannten oder Verwandten über Reisepläne gesprochen?

„Jeder Hinweis kann die polizeilichen Ermittlungen voranbringen“, heißt es von der Polizei. Hinweise werden unter der Telefonnummer 0800 2361 550 oder der EMail Adresse: hinweis.bottrop.pommer@polizei.nrw.de oder im Hinweisportal unter https://nrw.hinweisportal.de entgegengenommen.