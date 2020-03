NRW: Krasse Neuerung! Movie Park Bottrop verteilt jetzt „Waffen“ an seine Besucher

Bottrop. Beim Movie Park in Bottrop (NRW) laufen viele bunte Gestalten umher. Wer hat sich nicht schon einmal mit Bugs Bunny und Co ablichten lassen? In Kürze wartet der größte Film- und Freizeitpark in NRW mit drei neuen Attraktionen. Dabei spielen Waffen eine große Rolle.

Denn beim Movie Park Bottrop können Besucher dem liebsten Hobby von „How I Met Your Mother“-Charakter Barney Stinson nachgehen: Lasertag!

NRW: Movie Park mit drei neuen Attraktionen

Im Studio 7 entsteht aktuell ein Laser-Walkthrough. Als Jäger können die Besucher in sechs verschiedenen Szenen Geister abschießen. Natürlich ohne richtige Munition.

Denn beim Lasertag wird lediglich ein Laser- oder Infrarotsignal abgefeuert. Trifft man damit sein Opfer, so leuchtet dieser andersfarbig auf. Ziel ist es, die geheimnisvolle Stadt St. Elmo und in deren Saloon nach 140 Jahren von Geistern zu befreien.

NRW: Mit solchen Waffen sollen bald Geister beim Movie Park gejagt werden. (Symbolbild) Foto: imago images / Lars Berg

Für die Lasertag-Area muss die bisherige Attraktion „The Walking Dead Breakout“ weichen. Noch dieses Jahr soll das Licht-Waffen-Spektakel öffnen.

NRW: Hunde-Helden laden zum Abenteuer ein

Ebenfalls neu: ein Abenteuer für die ganz Kleinen. Denn die Hunde der Zeichentrick-Serie Paw Patrol ziehen fest beim Movie Park in NRW ein.

„Die Resonanz zum neuen Paw Patrol-Themenbereich war sehr positiv. Wir konnten letztes Jahr zahlreiche Familien mit Kindern anziehen und so bei unserer Zielgruppe punkten. Aufgrund der anhaltenden Nachfrage rund um Paw Patrol haben wir uns dazu entschieden, den Bereich bereits dieses Jahr mit einer weiteren Attraktion zu vergrößern“, sagt Geschäftsführer Thorsten Backhaus.

Die Figuren von Paw Patrol sind bei Kleinkindern aktuell total im Trend. Beim Movie Park in NRW werden die Hunde-Helden ebenfalls gefeiert. Foto: Movie Park

„Skye’s High Flyer“, bei dem eine spannende Flugmission im Adventure Bay auf die Kids wartet, ist bereits die dritte Attraktion zur beliebten Nickelodeon TV-Serie Paw Patrol.

---------

Mehr News aus NRW:

Coronavirus in NRW: Schulen dicht! DAS müssen Schüler trotzdem tun

Coronavirus in NRW: Virologe aus Essen stellt eine Sache klar – „Völlig falsch ist...“

Düsseldorf: Mutter will mit Kleinkind in ICE steigen – dann beginnt der Albtraum

---------

Auch soll es einen Themenbereich zum Western-Helden Lucky Luke geben.

+++ Coronavirus in NRW: Die neuesten Infos im Live-Blog +++

NRW: Park öffnet wegen Coronavirus später

Ab dem 27. März wollte der Movie Park Bottrop nach der Winter-Pause wieder seine Pforten öffnen. Wegen der aktuellen Lage und der Ausbreitung des Coronavirus' öffnet der Park voraussichtlich erst am 24. April. (ldi)