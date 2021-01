NRW: Frau geht abends im Wald spazieren – als sie DAS hört, wählt sie sofort den Notruf

Eine Frau ging am Samstag abends noch spazieren. Plötzlich hört sie Rufe. (Symbolbild)

Bottrop. Laute Hilferufe beim abendlichen Spaziergang am Samstag in Bottrop (NRW)!

Damit hat eine Frau sicher nicht gerechnet, als sie sich noch am Samstagabend in Bottrop (NRW) aufmachte, um einen kleinen Spaziergang zu unternehmen. Sie wurde kurzerhand zur Lebensretterin.

NRW: Frau geht nichtsahnend spazieren – plötzlich hört sie Schreie

Die Passantin hörte gegen 20.35 Uhr Schreie aus der Böschung am Kirchschemmsbach in der Nähe des Nordrings. Doch im Dunkeln wusste sie sich nicht zu helfen. Sie konnte den Schreien nicht nachgehen und die Ursache finden. Also rief sie die Feuerwehr.

Als die Rettungskräfte eintrafen, konnten diese schnell feststellen, dass ein junger Mann (30) vom Weg abgekommen war und die Böschung zum Bach hinuntergestürzt war. Alleine konnte er sich nicht aus seiner Misere befreien - zu steil war der Hang.

Mehrere Feuerwehrmänner kletterten an einer Leine die Böschung hinab, um den Mann so wieder auf den Gehweg zu ziehen. Der Rettungsdienst kümmerte sich anschließend um den leicht unterkühlten Patienten. Er wurde zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus gebracht. (js)