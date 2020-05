NRW: Bote (29) liefert Pizza an Frau – unfassbar wie die Kundin reagiert, als sie DAS sieht

Aachen. Da während der Corona-Krise die gastronomischen Betriebe noch geschlossen sind, weichen hungrige Menschen oft auf Lieferdienste aus. Eine Pizza-Zustellung in Aachen (NRW) endete am Mittwochabend allerdings sehr unschön.

Der 29-jährige Bote hatte die Pizza ordnungsgemäß geliefert, wurde von der Kundin bereits bezahlt und wollte wieder seiner Wege gehen. Doch dann rief sie den jungen Mann noch einmal zurück.

NRW: Pizzalieferung in Aachen eskaliert

Die Kundin war keinesfalls erfreut über ihr geliefertes Essen. Bei der Pizza handelte es sich um eine Salami-Pizza – doch das habe die Frau gar nicht bestellt. Der Pizzabote beharrte darauf, dass der Ausdruck der Online-Bestellung aber etwas anderes sage. Das gefiel der Kundin erst recht nicht.

Erbost griff die Frau in den Karton und schleuderte dem jungen Mann die dampfende Pizza mitten ins Gesicht. Die Polizisten hielten in ihrem Protokoll fest, dass die Pizzareste im Gesicht und in den Haaren des Boten mit den Angaben auf der Bestellquittung übereinstimmten. Gegen die Kundin wird nun wegen Körperverletzung ermittelt. (at, mit dpa)