NRW: Einfamilienhaus in Brand! Zwei Männer tot

Schrecklicher Unfall am Schückerskamp in Borken (NRW). In einem Einfamilienhaus kam es am Dienstag um drei Uhr morgens zu einem gefährlichen Brand. Zwei Männer aus NRW kamen dabei ums Leben.

Laut der Polizei Münster (NRW) gibt es Hinweise darauf, dass das Feuer vorsätzlich durch eines der beiden Opfer, einen 97-jährigen Mann gelegt wurde.

Dieser wurde zunächst unter den Trümmern vermisst und dann am Dienstagmittag ebenfalls tot aufgefunden.

NRW: Gefährlicher Brand sorgt für schlimme Folgen

Als das Feuer am Dienstagmorgen um 3 Uhr ausgelöst wurde, eilten die Feuerwehrleute aus NRW sofort zur Hilfe, um den Brand zu löschen.

Bei den Löscharbeiten entdeckten die Einsatzkräfte einen 60-jährigen Mann, den sie nicht mehr vor dem Tod bewahren konnten.

Im Gebäude wurde zunächst ein weiteres Opfer im Alter von 97 Jahren vermutet. Dabei handelte es sich um den Vater des 60-Jährigen.

Das konnte zunächst jedoch nicht festgestellt werden, da das Haus einsturzgefährdet war. Am Dienstagmittag wurde dann auch die Leiche des älteren Mannes unter den Trümmern gefunden.

Darüber hinaus musste eine 50-jährige Frau schwerverletzt ins Krankenhaus eingeliefert werden. Auch sie hielt sich während des Brandes im betroffenen Mehrfamilienhaus in NRW auf.

NRW: Ein Brand in einem Mehrfamilienhaus in Borken sorgte für schlimme Folgen. (Symbolbild) Foto: IMAGO / Tim Oelbermann

NRW: Mordkommission wurde eingesetzt

Im Rahmen der ersten Ermittlungen und durch Zeugenbefragungen erhielt die Polizei Münster bereits Hinweise darauf, wie es zu dem Brand kam.

Der 97-jährige Vater soll das Feuer absichtlich gelegt haben. Daher wurde bei den Ermittlungsbehörden umgehend eine Mordkommission eingesetzt.

"Wir konzentrieren unsere Ermittlungen zunächst auf die Bergung des 97-Jährigen", äußert sich der Leiter der Mordkommission, Frank Schneemann, noch am Dienstagmorgen.

Nachdem nun auch der 97-Jährige tot aufgefunden wurde, werden beide Leichen im rechtsmedizinischen Institut der Universitätsklinik Münster zur Ermittlung der Todesursache obduziert.

Bei der Untersuchung zur Brandursache stünde die Polizei aus NRW noch ganz am Anfang. Hierzu habe die Polizei nun einen Brandsachverständigen eingeschaltet. Die Ermittlungen dauern weiter an. (dpa/mkx)