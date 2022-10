NRW: Heftige Unfall-Serie! Drei Jugendliche bei Crash schwer verletzt – wenig später knallts HIER erneut!

In Heiden (NRW) kam es zu einer furchtbaren Unfall-Serie. Getrennt und vollkommen unabhängig voneinander verunglückten eine Familie sowie eine Gruppe Jugendlicher nur wenige Kilometer voneinander entfernt mit ihren Autos.

Insgesamt acht Personen verletzten sich bei den beiden Crashs im Kreis Borken (NRW). Eine der Personen schwebte zeitweise sogar in Lebensgefahr!

NRW: 18-Jähriger verliert Kontrolle über Auto – mehrere Überschläge

Bei dem Unfall der Jugendlichen waren sie selbst oder besser gesagt Alkohol die Auslöser, wie die „Bild“-Zeitung berichtet. Auf der Kreisstraße 55 verlor ein 18-jährige Fahranfänger in der Nacht auf Sonntag (30. Oktober) gegen 3.48 Uhr die Kontrolle über seinen Seat. Der Wagen, indem noch zwei andere Jugendliche im Alter von 17 und 16 Jahren waren, kam daraufhin von der Fahrbahn ab, überschlug sich dann mehrfach und blieb zum Schluss in der Böschung neben der Straße liegen.

Der Fahrer sowie der 17-jährige Beifahrer wurden dabei schwer verletzt, der 16-Jährige schwebte bei Eintreffen der Rettungskräfte sogar in Lebensgefahr. Ein Rettungshubschrauber musste ihn in ein nahegelegenes Krankenhaus in Dorsten fliegen.

Fahranfänger hatte 1,9 Promille

Die Polizisten vor Ort ließen zudem auf Verdacht den Fahrer des Seat einen Alkoholtest machen und ihre Vermutung wurde bestätigt. Der 18-Jährige hatte sich mit knapp 1,9 Promille hinters Steuer gesetzt. Damit ist der Fahranfänger erst einmal seinen Führerschein los. Das Wrack seines Autos wurde für weitere Ermittlungen erst einmal sichergestellt.

Etwa sechs Kilometer vom Unfallgeschehen entfernt, geschah am Sonntagmittag, 30. Oktober, ein weiteres Unglück. Ein Familienvater wollte auf den Parkplatz des nahegelegen Wildpark Frankenhof einbiegen, doch übersah er dabei das ihm entgegenkommende Auto einer 20-jährigen Frau.

Mehr Themen:

Die Folge war ein heftiger Zusammenstoß bei dem nicht nur Mann selbst, sondern auch seine Frau sowie seine beiden Kinder leicht verletzt wurden. Die vier mussten ebenso wie die Fahrerin des anderen Autos ambulant in einer Bocholter Klinik versorgt werden (mit dpa).