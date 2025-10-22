Mann aus NRW tot in Wohnung gefunden: Polizei hat schrecklichen Verdacht – Festnahme!

Am Sonntag (12. Oktober) erreichte die Polizei gegen 12 Uhr ein Notruf: Ein Mann machte sich Sorgen, weil er seinen Bekannten nicht mehr erreichen konnte. Die Beamten nahmen den Hinweis ernst und schickten eine Streife zur Wohnung des 56-Jährigen in NRW. Leider stellte sich vor Ort heraus, dass die Sorge des 66 Jahre alten Anrufers berichtigt war.

Mit Hilfe der Feuerwehr verschafften sich die Beamten Zugang zu der Wohnung auf der Paracelsusstraße in Bonn-Lannesdorf. Kurz darauf entdeckten sie den leblosen Körper des Mannes. Schon der erste Eindruck warf die Frage auf, ob es sich hier um eine Gewalttat handeln könnte.

Leichenfund in NRW wirft Fragen auf

„Aufgrund der Auffindesituation und nach dem Ergebnis der durchgeführten Obduktion ergaben sich Anhaltspunkte für das Vorliegen eines Tötungsdeliktes“, teilte die Bonner Polizei in enger Abstimmung mit Oberstaatsanwältin Claudia Heitmann von der Bonner Staatsanwaltschaft am Mittwoch mit. Eine Mordkommission wurde eingesetzt.

Die Ermittlungen führte die Beamten zu einem 46-jährigen Bekannten des Verstorbenen. Es besteht der dringende Tatverdacht, dass er etwas mit dem Tod des Mannes zu tun haben könnte. Der Tatverdächtige wurde am frühen Mittwochmorgen (22. Oktober 2025) im Bereich von Bad Pyrmont festgenommen. Die Bonner Staatsanwaltschaft beantragte zuvor einen Untersuchungshaftbefehl wegen des Verdachts des Totschlags.

++ Neue Betrugsmasche! Bürger in NRW sollten ihre Post nun ganz genau checken ++

Noch mehr aktuelle Meldungen:

Wenige Stunden später wurde der 46-Jährige dem Haftrichter vorgeführt und anschließend in eine Justizvollzugsanstalt gebracht. Wie es zu der Tat kommen konnte, der genaue Ablauf, die Hintergründe und ein mögliches Motiv sich weiterhin Teil der Ermittlungen und noch nicht bekannt.