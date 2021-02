NRW: Lebensgefährliche Aktion! Passanten am Rhein trauen ihren Augen nicht

Was sich zwei junge Männer aus NRW dabei gedacht haben, können vermutlich auch nur die beiden selbst nachvollziehen.

Denn Passanten bemerkten am Dienstagnachmittag auf dem Rhein in NRW zwei Männer (17/19), die in einem aufblasbaren Kanu saßen und dort paddelten.

NRW: Paddle-Aktion wird gefährlich

Doch plötzlich gerieten sie laut der Polizei NRW in der Nähe der Bonner Nordbrücke gegen einen im Wasser treibenden Baumstamm und kenterten.

---------

Das ist der Rhein

1233 Kilometer langer Fluss

er durchfließt sechs Länder

das sind die Schweiz, Liechtenstein, Österreich, Deutschland, Frankreich und die Niederlande

eine der wichtigsten Wasserstraßen Europas

mündet in die Nordsee

---------

Sie konnten sich gerade so noch an dem Baumstamm festhalten und selbstständig mit einem Handy den Notruf wählen.

NRW: Feuerwehr Bonn kann die Männer aus dem Rhein retten

Mit Schlauchbooten erreichte die Feuerwehr Bonn die beiden leichtsinnigen Männer und rettete sie. Für beide ging es mit leichten Unterkühlungen in nahgelegene Krankenhäuser.

Die Wasserschutzpolizei warnt eindringlich davor, trotz Hochwasser und gerade wegen der anhaltenden Minustemperaturen leichtsinnig mit Kajak, Schlauchboot oder anderen Fortbewegungsmitteln auf den Flüssen zu fahren.

>>> NRW: Nick (22) seit Monaten vermisst! Vorher verschenkte er sein Auto und 10.000 Euro – doch ein Detail macht stutzig

Feuerwehr und Polizei warnen vor solchen Aktionen

Gefährliche Strömungsverhältnisse bringen auch erfahrene Wassersportler schnell an ihre Grenzen.

------------------------------------

Mehr Themen aus NRW:

-------------------------------------

In Bonn hatte der Rhein am Dienstag eine Temperatur von 7,5 Grad Celsius. Schon wenige Minuten in dem bitterkalten Wasser können also lebensgefährliche Folgen haben. (fb)