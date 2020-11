NRW: Nach erfolgreicher Sex-Klage! Tantra-Betreiberin droht wegen Lockdown – „Werde wieder klagen“

SIE hatte es Anfang September ermöglicht, dass die käufliche Liebe in NRW trotz Corona wieder erlaubt ist. Und jetzt ist SIE es, die der Corona-Politik in NRW erneut den Kampf ansagt!

Zuzanna Hahn ist Betreiberin von Tantra-Massagesalons in Bonn und Brühl. Sie hatte mit ihrer Klage vor dem Oberverwaltungsgericht Münster erwirkt, dass das Verbot von sexuellen Dienstleistungen in der Corona-Schutzverordnung des Landes NRW gekippt wird. Jetzt der November-Lockdown – und wieder muss sie ihre Studios schließen!

Gefallen lassen will sie sich das aber nicht!

NRW: Nach erfolgreicher Sex-Klage! Tantra-Betreiberin kündigt erneut Gang vors Gericht an

Die Unternehmerin zu DER WESTEN: „Ich finde es verantwortungslos, was da gemacht wird. Unsere Branche erholt sich ganz langsam von der monatelangen Schließung, und jetzt müssen wir wieder dicht machen. Dabei sind noch nicht mal die Hilfsgelder wegen des ersten Lockdowns ausgezahlt worden!“

Zuzanna Hahn ist Betreiberin von Tantra-Studios, hatte im September mit ihrer erfolgreichen Klage dafür gesorgt, dass Bordelle in NRW wieder öffnen durften. Jetzt der erneute Lockdown! Foto: Privat

Hahn droht: „Ich habe bereits Rücksprache mit unserem Anwalt gehalten. Wir werden erneut gegen das Land NRW klagen – und kämpfen für unser Recht!“ Sie verweist auf die Situation ihrer Damen, die als selbstständige Unternehmerinnen in enorme finanzielle Schwierigkeiten geraten sind und kaum Hoffnung auf Unterstützung haben: „Ihnen bleibt letztlich nur der Gang zum Jobcenter. Für sie ist diese Situation eine Katastrophe. Was noch dazu kommt: Einige in der Branche werden ihre Dienste dann einfach privat anbieten. Das kann nicht im Interesse des Staates sein.“

Schon erster Lockdown habe Rücklagen wegschmelzen lassen

Hahn selbst habe ihre Ersparnisse und Rücklagen schon wegen des ersten Lockdowns so gut wie komplett aufgebraucht. Sie zu DER WESTEN: „Wenn dieser Lockdown länger als der November andauert oder wir im Januar oder Februar einen dritten oder vierten Lockdown haben, stehen wir vor dem Aus. Und nicht nur wir.“

Zuzanna Hahn schaut auf Rechnungen und Verträge, die laufen und bezahlt werden müssen. Wie soll das gelingen? Foto: Privat

Dabei habe das Gesundheitsamt das zuvor etablierte Hygienekonzept für einwandfrei befunden und freigegeben. Man würde eine anonyme Liste führen, desinfizieren, lüften, Maske tragen und bei Kunden sogar die Temperatur messen. Hahn: „Die Gäste lassen die Daten da, sie kommen in einen Briefumschlag und dann in einen Briefkasten. Die Nachverfolgung ist also kein Problem.“ Zumal seien die meisten Kunden ohnehin Stammkunden. Und: Laufkundschaft gebe es nicht, alle Kunden müssten vorher Termine vereinbaren. „So minimieren wir einen Kontakt in unserem Haus noch weiter.“

„Lassen uns das nicht gefallen“

Umso größer ist ihr Wille, der pauschalen Schließung bestimmter Betriebe ein Ende zu bereiten. Ihre eindeutige Kampfansage: „Wir lassen uns das nicht gefallen!“ Es bleibt spannend...

