NRW: Bombenentschärfer packt aus – „In Zeiten von Corona müssen wir...“

Geheim-Code in Apotheken bei Häuslicher Gewalt: So lösen bedrohte Frauen den Notruf aus

Ganze 2160 Bomben wurden 2019 in NRW gefunden. Sie mussten entschärft oder gesprengt werden. Dafür sind speziell ausgebildete Bombenentschärfer, auch Kampfmittelbeseitiger oder Sprengmeister genannt, nötig. Gerade in diesem prekären Job gibt es durch die Corona-Krise einige Probleme.

Einer dieser Bombenentschärfer ist Karl-Friedrich Schröder (60). Er ist der Technische Einsatzleiter des Kampfmittelbeseitigungsdienst Westfalen Lippe in NRW. Er und seine 89 weiteren Kollegen haben ihren Sitz in Arnsberg.

Wird ein Blindgänger entdeckt, der vor etwa 75 Jahren zur Zeit des Zweiten Weltkriegs abgeworfen wurde, schrillt bei ihm der Alarm. Er und sein Team müssen dann ermitteln, um welchen Zünder es sich bei dieser Bombe handelt und wie sie unschädlich gemacht werden kann, während evakuiert wird.

Ist es nicht möglich, die Bombe zu entschärfen, weil zum Beispiel der Zünder fehlt, wird das gefährliche Objekt kontrolliert gesprengt. Ein ständiger Austausch der Experten ist wichtig. Doch aktuell gibt es auch bei den Kampfmittelbeseitigern viele Einschränkungen.

NRW: Mitarbeiter wurde auf Corona getestet

„In Zeiten von Corona müssen wir alle im Home Office arbeiten. Da wir ein Großraumbüro haben, ist das besonders wichtig.“ Es gelten sehr strenge Regeln für die 90 Mitarbeiter. Die Kollegen dürfen nur noch in den festgelegten Teams untereinander persönlichen Kontakt haben. Alle anderen werden strikt voneinander getrennt, damit es zu keiner Infektion kommt.

Diese Bomben und Granaten wurden in NRW gefunden und erfolgreich entschärft. Foto: Lorraine Dindas

Diese Bomben und Granaten wurden in NRW gefunden und erfolgreich entschärft. Foto: Lorraine Dindas

Diese Bomben und Granaten wurden in NRW gefunden und erfolgreich entschärft. Foto: Lorraine Dindas

Diese Bomben und Granaten wurden in NRW gefunden und erfolgreich entschärft. Foto: Lorraine Dindas

Diese Bomben und Granaten wurden in NRW gefunden und erfolgreich entschärft. Foto: Lorraine Dindas



Diese Bomben und Granaten wurden in NRW gefunden und erfolgreich entschärft. Foto: Lorraine Dindas



Es gab sogar schon einen Verdachtsfall im Team der Kampfmittelbeseitigung in NRW. Ein Mitarbeiter samt Teamkollege mussten in Quarantäne. Ein Covid-19-Test fiel später allerdings negativ aus – Aufatmen für alle.

Denn wenn sich in dem Großraumbüro nur eine Person mit dem Coronavirus infiziert hätte, müsste das gesamte Team für zwei Wochen zu Hause bleiben. „Wenn wir alle in Quarantäne sind, wer soll dann noch die Bomben entschärfen?“, so Schröder.

--------

Bomben in NRW:

Insgesamt 1,3 Millionen Tonnen Sprengmittel wurden im 2. Weltkrieg abgeworfen

Experten schätzen, dass 15 Prozent davon Blindgänger sind

2019 räumten Mitarbeiter 15.000 Kampfmittel weg

Davon waren es 2160 Bomben, 651 weniger als im Vorjahr

--------

Die Gefahr war den Experten durchaus bewusst. Schon bevor es landesweiten Maßnahmen in NRW gab, wurden die Kollegen voneinander getrennt, um jedwede Infektion zu verhindern.

Experte Karl-Friedrich Schröder hat nach 200 Bomben-Entschärfungen aufgehört, sie zu zählen. Foto: Lorraine Dindas

NRW: „Es ist wie eine Wundertüte“

Seit etwa 15 Jahren ist Schröder an vorderster Front und entschärft Bomben. Vorher war er für die Luftbildauswertung zuständig. Mit Hilfe von Aufnahmen von 1945 suchen die Kampfmittelbeseitiger gezielt nach Stellen, wo sich ein Blindgänger noch unter der Erde befinden könnte. „Es ist wie eine Wundertüte. Mal liegt dort eine Bombe, eine Granate oder auch nur eine Eisenstange.“

Angst hatte er bei der Entschärfung bisher noch nicht. „Das darf man auch gar nicht. Man muss sehr konzentriert arbeiten. Aber die Erlaubnis, die Bombe nicht zu entschärfen, haben wir immer.“

----------

Mehr News aus NRW:

Aldi in NRW: 69-Jährige soll im Supermarkt Mundschutz tragen – doch sie denkt gar nicht dran

Hund in NRW: Familie adoptiert Tier, dann der Schock – „War dramatisch für uns“

NRW: Sarah (22) seit zwei Wochen spurlos verschwunden – ihr Bruder wurde 2019 brutal getötet

----------

Ist die Situation zu heikel oder unklar, wie das explosive Objekt entschärft werden kann, wird gesprengt – aus sicherer Entfernung. Doch darauf will man eigentlich verzichten, damit Gebäude und Straßen keine Schäden erleiden.

+++ Aktuelle Infos zu Corona in NRW im Live-Blog +++

Dass seine Arbeit lebensgefährlich ist, musste aber auch der 60-Jährige schon spüren. Beim Untersuchen eines Zünders nach der Entschärfung, ist dieser explodiert. „Ich habe mich sehr erschrocken. Aber sowas schärft meine Sinne und zeigt mir, dass mein Job nicht alltäglich ist und ich mit höchster Anspannung arbeiten muss.“