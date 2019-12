NRW: Bombendrohungen gegen Spielplatz! Nun kommt heraus: ER ist der Täter

Menden. Am Samstag musste wegen einer Bombendrohung ein Indoor-Spielplatz in Menden (NRW) evakuiert werden. Laut Polizei hielten sich 500 Kinder und Erwachsene im „Kiki-Island“ in Menden-Bösperde in NRW auf. Doch eine Bombe fand man nicht. Drei Tage später gibt die Polizei bekannt, wer der Täter ist...

Mit einem Großaufgebot von Polizisten und zwei Sprengstoff-Spürhunden wurde der Spielplatz in NRW durchsucht. Insgesamt 5000 Quadratmeter nahmen die Beamten unter die Lupe. Etwa vier Stunden lang dauerte der Einsatz.

Die Bombendrohung kam per Instagram zu den Betreibern. Wer die Drohung verschickte? Ein zwölfjähriger Junge! Das gab die Polizei am Dienstag bekannt.

Der Junge soll aus dem Südkreis von Menden (NRW) stammen. Da er nicht strafmündig ist, soll nun geprüft werden, ob ihm die Einsatzkosten in Rechnung gestellt werden können. (ldi)