NRW: Blutiger Streit! Mann in Lebensgefahr – Mordkommission ermittelt

Blutige Auseinandersetzung in NRW!

In Köln sind in der Nacht zum Sonntag mehrere Männer in einer Wohnung aneinandergeraten. Ein 58-Jähriger ist dabei niedergestochen worden, teilte die Polizei mit. Er erlitt lebensgefährliche Verletzungen.

NRW: Zwei Männer festgenommen – einer flüchtet zunächst

Die Polizei hat zwei Männer im Alter von 44 und 46 festgenommen, die sich zur Tatzeit in der Wohnung in Köln-Brühl-Pingsdorf aufgehalten hatten. Die Kriminalpolizei Köln hat eine Mordkommission eingerichtet.

Kurz nach Mitternacht erhielt die Polizei einen Hinweis auf die Auseinandersetzung in dem Mehrfamilienhaus an der Straße Im Bungarten. Vor Ort traf die Polizei auf den lebensgefährlich verletzten 58-Jährigen und den Mieter der Wohnung (44).

Ein 46 Jahre alter Mann war zunächst getürmt, hat sich aber kurz darauf bei der Polizei in Brühl gestellt.

Die Ermittlungen wegen des Verdachts des versuchten Totschlags dauern an. (jg)