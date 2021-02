NRW: Blitzer steht am Straßenrand – dann macht die Polizei ausgerechnet DAS

Fluch oder Segen: Auch in NRW wird über Blitzer lebhaft diskutiert. Anwohner freuen sich über ruhigeren Verkehr, Autofahrer ärgern sich über teure Knöllchen.

DARÜBER dürften jedoch beide Parteien lachen: In Bielefeld in NRW bot sich ein kurioser Anblick, als das Ordnungsamt eine Radarkontrolle einsetze.

NRW: Knöllchen-Panne bei Radarkontrolle

Die Facebook-Seite „Perlen des Lokaljournalismus“ teilt Artikel aus Lokalzeitungen, die durch kuriose Überschriften, ungünstige Bildunterschriften oder Bildkompositionen zum Schmunzeln anregen. Diesmal sorgt eine Geschichte aus Aachen für Erheiterung.

Ein mobiler Blitzer, der eigentlich am Straßenrand Raser kontrollieren soll, erhielt von der Polizei ein Knöllchen.

Der Artikel mit dem Titel „So etwas ist noch nie passiert“ ist unglaublich aber wahr. Die Beamten stellten den Strafzettel aus, weil die Anlage entgegen der Fahrtrichtung platziert wurde.

Die Polizeibeamten befestigten das Knöllchen an der Seite des mobilen Blitzers. Foto: picture alliance/dpa | Christian Mathiesen

Missverständnis bei Polizeibeamten

Allerdings handele es sich um ein Missverständnis bei der Ordnungswidrigkeit. Das Knöllchen ist nämlich nicht zulässig, da das Ordnungsamt in Bielefeld eine Sondergenehmigung für den mobilen Blitzer hat, dennoch sorgt die Aktion für Belustigung.

In der Kommentarspalte können sich so manche Autofahrer einen Scherz nicht verkneifen. „Zuerst dachte ich, das ist so ein ´Wir haben Sie leider nicht angetroffen´-Zettel. Ihr Paket liegt bei: Wunschnachbar“, kommentiert jemand. Ein anderer Facebook-Nutzer meint trocken: „Willkommen in Deutschland sage ich nur dazu.“ (neb)