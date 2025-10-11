Niederländer fliegen mit Kleinflugzeug über NRW – kurz hinter der Grenze kommt es zum Unfall!

Am Mittwochnachmittag (11. Oktober) musste ein niederländisches Ultraleichtflugzeug in Kerken-Stenden in NRW notlanden. Die Unglücksstelle liegt nur wenige Kilometer hinter der deutsch-niederländischen Grenze.

Gegen 14.50 Uhr kam es aufgrund eines technischen Defekts zu der unplanmäßigen Landung auf einer Ackerfläche. An Bord der Maschine befanden sich zwei Niederländer, ein 64-jähriger Fluglehrer und sein 32-jähriger Flugschüler.

Technischer Defekt zwingt zur Notlandung

Nach einem Motorausfall steuerten die beiden das Flugzeug eine Ackerfläche in NRW an. Doch bei der Landung kam es zu einem Unfall, wie die Polizei Kleve berichtet. Die Maschine überschlug sich und blieb kopfüber auf dem Acker liegen.

Beide Insassen wurden bei dem Flugmanöver verletzt, konnten aber medizinisch versorgt werden. Sie wurden in umliegende Krankenhäuser gebracht. Laut den bisherigen Informationen erlitten die Männer keine lebensgefährlichen Verletzungen.

Bergungsarbeiten nach Notlandung in NRW

Durch den Unfall wurde das Flugzeug erheblich beschädigt, schreibt die Polizei Kleve. Der Verantwortliche organisierte die Bergung des Wracks von der Ackerfläche. Die genauen Ursachen für den technischen Defekt bleiben vorerst unklar.

Der Vorfall zeigt, wie unvorhersehbare technische Probleme selbst bei erfahrenen Piloten schwerwiegende Folgen haben können. In NRW sorgte diese Notlandung für Aufsehen, während die Bergungsarbeiten eingeleitet wurden.