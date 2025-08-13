Männer-Gruppe tritt & sticht auf 19-Jährigen in NRW ein – tot! ++Neue Details

Ein tödlicher Vorfall erschüttert die Stadt Hagen in NRW.

Nach einer Auseinandersetzung in Wehringhausen führt die Polizei intensive Ermittlungen durch. Was genau geschah und wie der Fall sich entwickelt, sorgt für viele Fragen.

Intensivierte Ermittlungen der Polizei in NRW

Am Abend des 6. Mai 2025 ereignete sich in Wehringhausen, NRW, ein tödlicher Streit unter mehreren Männern. Gegen 23:25 Uhr eskalierte die Auseinandersetzung auf der Buscheystraße Ecke Grünstraße, bei der Hieb- und Stichwaffen eingesetzt wurden. Ein 26-jähriger Mann wurde laut der Polizei in NRW (Hagen) schwer verletzt, floh bis zum Bergischen Ring und sprang auf die Motorhaube eines Zeugenfahrzeugs. Dieser brachte ihn ins Agaplesion Klinikum Hagen, wo der Mann kurz darauf seinen Verletzungen erlag.

Die Hagener Staatsanwaltschaft und die Mordkommission übernahmen den Fall und nahmen noch am Abend zwei Tatverdächtige (21, 23 Jahre) fest. Ermittler sichteten Videomaterial einer Überwachungskamera in Tatortnähe und führten Zeugenvernehmungen durch.

Fahndung und Haftbefehle in NRW

Diese Maßnahmen halfen dabei, den Vorfall in Wehringhausen, NRW, genauer zu rekonstruieren und weitere Tatverdächtige zu identifizieren. Mittlerweile konnten die Ermittler alle Beteiligten identifizieren, gegen sechs Männer (21–29 Jahre) wurden Haftbefehle erlassen, fünf wurden bereits verhaftet. Ein Tatverdächtiger ist aktuell noch auf der Flucht.

Die Mordkommission in NRW führt die Ermittlungen fort, um weitere Details zum Hintergrund und Ablauf des Verbrechens aufzuklären.

