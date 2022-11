NRW: Betrug am Black Friday – Experten warnen vor diesen Gefahren

Der Black Friday steht wieder vor der Tür. Am 25. November heißt es in NRW und dem Rest Deutschlands Schnäppchen, Schnäppchen, Schnäppchen. Gerade online kann der findige Verbraucher bereits vor der Adventszeit günstig das Thema Weihnachtsgeschenke abhaken.

Doch aufgepasst! Denn auch am Black Friday solltest du vorsichtig sein. Hinter den verlockendsten Angeboten können fiese Fallen auf dich warten, vor denen die Verbraucherzentrale NRW jetzt warnt.

NRW: Black Friday steht vor der Tür – DAS musst du wissen

Der Black Friday ist mittlerweile nicht nur in den USA ein Teil des vorweihnachtlichen Kalenders. Auch in Deutschland scharren Schnäppchenjäger schon mit dem Hufen, wann es endlich wieder losgeht und sie die tollsten Angebote ergattern können. Doch wie immer im Online-Handel gilt gerade am Black Friday: Es ist nicht alles Gold, was glänzt.

Deswegen gibt die Verbraucherzentrale NRW vor allem den Tipp bei den vermeintlichen Rabatten ganz genau hinzuschauen. Denn viele der vermeidlich unschlagbaren Preisnachlässe beruhen auf die unverbindliche Preisempfehlung (UVP) der Hersteller. Nur wird diese bei kaum einem Händler wirklich eingehalten. Die auch als Mondpreise verschriene UVP ist meistens viel höher als der tatsächliche Preis. So kann sich ein 20%-Rabatt in der Realität als gerade mal 10% oder weniger auf die real zu zahlende Summe entpuppen.

Online-Shops spielen mit Druck und Stress der Kunden

„Nur noch drei Produkte im Lager“ oder „Dieses Angebot gilt nur noch 2:03 Stunden“: Online-Händler haben es raus, ihren Kunden beim Shoppen möglichst viel Druck und Stress zu machen, damit sie möglichst schnell zugreifen. Doch auch hier lohnt sich einmal durchatmen und in Ruhe die Preise in unterschiedlichen Shops vergleichen.

Denn auch hier gilt: Nichts wird so heiß gegessen, wie es gekocht wird. In Wirklichkeit befindet sich hinter den Anzeigen von Lagerbeständen etc. in der Regel nur heiße Luft. Sie sollen dich animieren ganz schnell zu kaufen, um nicht womöglich bei der Konkurrenz noch ein günstigeres Angebot für das gleiche Produkt zu entdecken. Also nur die Ruhe bei der Schnäppchenjagd!

NRW: Achtung vor Fake-Shops

Wie sonst auch beim Online-Shopping solltest du bei unbekannten Anbietern sehr vorsichtig sein. Denn dahinter kann sich unter Umständen eine Büchse der Pandora verbergen. Die Chance gerade am Black Friday auf einen Fake Shop zu treffen, der nur hinter deinen Daten her ist, ist hoch. Gerade am weltweiten Tag der Schnäppchenjäger lohnt es sich eben auch für Betrüger ihre Netze auszuwerfen.

Deshalb schaue unbedingt bevor du einen Kauf bei einem dir bislang unbekannten Anbieter tätigst immer ins Impressum. Alternativ kannst du auch schnell die Adresse des Shops im Fake-Shop-Finder der Verbraucherzentrale eingeben. Dort bekommst du umgehend Sicherheit.

Der Incognito-Modus lohnt sich

Auch solltest du deine Fährten verwischen. Denn die meisten Online-Shops verfolgen deine Besuche und für welche Artikel du dich interessierst. Welche Angebote dir angezeigt werden, hängt dann von den gespeicherten Daten des jeweiligen Anbieters ab. So können dir mitunter die besten Schnäppchen entgehen und das nur, weil der Algorithmus sie für dich als nicht relevant einstuft.

Damit du bei den Angeboten nicht länger im Dunkeln tappst, lohnt es sich daher den verschiedenen Online-Shops auch im Incognito-Modus einen Besuch abzustatten.

NRW: Das Widerrufsrecht ist dein Freund

Im Zweifelsfall solltest du auch von deinem Widerrufsrecht Gebrauch machen. Oft kauft man online schließlich die Katze im Sack und hat nur ein mit aller Wahrscheinlichkeit bearbeitetes Foto des Produkts zur Referenz. Auch kann sich das Super-Angebot auf dem zweiten Blick als doch nicht so lohnend entpuppen. Sollte es dann mit der Stornierung nicht klappen, kannst du immer noch von deinem Widerrufsrecht in Anspruch nehmen.

In der EU ist ein Online-Shop verpflichtet, die verkauften Produkte 14 Tage nach der Lieferung ohne Angabe von Gründen zurückzunehmen.