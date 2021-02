NRW: Bittere Pille für viele Einkaufs-Touristen – dieser Artikel wird bald in Holland deutlich teurer

Puh, das ist ja mal eine bittere Pille für Einkaufs-Touristen aus NRW...

Viele Menschen aus NRW fahren regelmäßig über die Grenze nach Holland, um sich dort mit Getränken einzudecken. Oder aber sie bringen nach dem Holland-Trip etliche Dosen mit nach Hause. Das war eigentlich immer ganz praktisch und meist auch viel günstiger, als Getränke in NRW zu kaufen, denn: In Holland gibt es auf Dosen und kleinere Plastikflaschen keinen Pfand.

Doch damit wird schon bald Schluss sein – und so zu einer teureren Angelegenheit für NRW-Touristen!

NRW: Bittere Pille für viele Einkaufs-Touristen!

Die niederländische Regierung hat die Einführung eines Pfands für Dosen und Plastikflaschen beschlossen. Der Grund: Zahlen für 2020 zeigen, dass die Anzahl an Dosenmüll um 27 Prozent zugenommen habe. Dabei hatte die Staatssekretärin Stientje van Veldhoven mit den Herstellern abgemacht, dass der Pfand nicht eingeführt werde, wenn der Dosenmüll um mindestens 70 Prozent zum Durchschnitt der Jahre 2016 und 2017 gesunken wäre. Pustekuchen!

Na, ob sich DANN noch der Einkaufs-Trip nach Holland lohnen wird? (Symbolfoto) Foto: dpa/Gregor Fischer

Die Staatssekretärin hat die Pfandeinführung deshalb schon vorzeitig beschlossen. Damit die Hersteller aber noch genug Zeit für die Umstellung haben, soll die neue Regel erst am 31. Dezember 2022 in Kraft treten. Das Ziel dieser Maßnahme ist es, dass rund zwei Milliarden Dosen, die jedes Jahr verkauft werden, recycelt werden, statt sie der Umwelt auszusetzen. Das sind laut Van Veldhoven immerhin 150 Millionen Dosen pro Jahr. Die Politikerin: „Auch Tiere werden durch sie verletzt. Mit einem Dosenpfand wird dies bald der Vergangenheit angehören.“

Das ist unser Nachbarland Holland:

ist Teil der Niederlande

ist seit 1840 auf die Provinzen Noord-Holland und Zuid-Holland verteilt (in den Niederlanden gibt es insgesamt 12 Provinzen)

dort liegen die Städte Den Haag, Rotterdam und Amsterdam

der Großteil Hollands liegt unterhalb des Meeresspiegels

NRW-Touristen müssen tiefer in die Tasche greifen

Pro Dose soll ein Pfand von 15 Cent erhoben werden, genau wie bei kleinen Plastikflaschen. Für diese startet schon am 1. Juli 2021 die neue Pfandregel. Die Pfand-Debatte in Holland hält schon 20 Jahre an. Laut Van Veldhoven sei das das richtige Instrument dafür, um Müll drastisch zu reduzieren. Man schließe sich so anderen entwickelten Ländern in Europa wie Deutschland, Dänemark, Norwegen und Finnland an.

Die NRW-Touristen werden es im Geldbeutel merken... (mg)

